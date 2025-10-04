دولة عربية تطلق 3 مشروعات للهيدروجين الأخضر بالشراكة مع فرنسا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
دولة عربية تطلق 3 مشروعات للهيدروجين الأخضر بالشراكة مع فرنسا
تابعنا عبر
أظهرت دولة عربية دفعة جديدة في مسار تطوير الهيدروجين الأخضر لديها، حيث أعلنت عن تعبئة 6 ملايين درهم (658 ألف دولار) لدعم 3 مشروعات مبتكرة، تم اختيارها ضمن برنامج تعاون علمي وصناعي مع دولة أوروبية.
وجاء تمويل هذه المشروعات الثلاثة عبر الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بعد عملية تقييم دقيقة أجراها متخصصون محليون ودوليون، ما يعكس أهمية توجيه الاستثمارات نحو حلول مبتكرة في قطاع الطاقات المتجددة منخفضة الكربون.

ونوه المسؤولون عن المبادرة، بأنها لا تقتصر على تمويل بحثي فحسب، بل تمثل خطوة عملية لترسيخ مكانة الشراكة الفرنسية - المغربية في الاقتصاد الأخضر، ودعم التحول العالمي نحو طاقة أكثر استدامة.

المشروعات الجديدة

يظهر المشروع الأول، "غرين إتش 2 هب" (GreenH2Hub)، تركيزًا على إنتاج الهيدروجين من خلال الدمج بين الكتلة الحيوية والتحليل الكهربائي، بما يتوافق مع نهج الاقتصاد الدائري وتثمين الموارد المحلية.
طاقة الرياح - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
مجتمع
بينها 3 عربية... أكبر 10 مشروعات هيدروجين أخضر قيد التنفيذ في العالم
23 أغسطس, 07:49 GMT
والمشروع الثاني "داك إتش 2 أي" (DakH2A)، يسعى إلى تطوير تقنية لإنتاج وقود إلكتروني من الهيدروجين الأخضر وثاني أكسيد الكربون الملتقط من الهواء، من خلال تحسين عمليات الالتقاط لخفض التكاليف.

والمشروع الثالث "غريت إتش 2" (Great H2)، فيبيّن تطوير أداة تخطيط استراتيجي عبر منصة نظم معلومات جغرافية ذكية، لتحديد أفضل المواقع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مع نمذجة البنية التحتية اللازمة للتخزين والنقل، ومحاكاة إدماج هذه القدرات في النظام الطاقي سواء للاستعمال المحلي أو التصدير.

وفي السياق ذاته، أشار نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب، بيرتراند بوتشي، إلى أن هذه المبادرات تمثل أساسا لتطوير حلول صناعية مشتركة، تعزز السيادة الطاقية وتخدم المستقبل الأخضر عالميًا، مؤكدًا أن الهيدروجين الأخضر سيكون ركيزة رئيسة في الانتقال الطاقي.
طاقة الهيدروجين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
مجتمع
من شمال أفريقيا إلى أوروبا.. مشروع ممر هيدروجين قد يصبح فرصة لـ4 دول عربية
21 أغسطس, 07:13 GMT
بدوره، بين المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة سمير رشيدي، أن نقل التكنولوجيا والابتكار التعاوني يمثلان أداة حاسمة لتسريع التحول الطاقي، وتثبيت مكانة البلدين بصفتهما شريكين استراتيجيين في سوق الجزيئات الخضراء.

وجاءت هذه المباردة على هامش الدورة الخامسة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته (Power-to-X) في مراكش، وتعد ثمرة شراكة بين معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN) وشركة تسريع نقل التكنولوجيا الفرنسية (SATT Paris-Saclay)، إذ تهدف إلى بناء جسور بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي، وتسريع نقل التكنولوجيا في مجال الطاقة النظيفة، بحسب موقع "الطاقة".

وأكّدت القمة والبرامج المصاحبة لها أن الهيدروجين الأخضر في المغرب أصبح خيارا استراتيجيًا، يفتح المجال أمام شراكات دولية واستثمارات كبرى، ويضع المغرب في مسار التحول إلى مركز صناعي محوري في شمال أفريقيا وأوروبا.
من شمال أفريقيا إلى أوروبا.. مشروع ممر هيدروجين قد يصبح فرصة لـ4 دول عربية
أول دولة عربية تتجه لتجميع وتصنيع معدات الهيدروجين الأخضر محليا
