دولة عربية تطلق 3 مشروعات للهيدروجين الأخضر بالشراكة مع فرنسا
دولة عربية تطلق 3 مشروعات للهيدروجين الأخضر بالشراكة مع فرنسا
أظهرت دولة عربية دفعة جديدة في مسار تطوير الهيدروجين الأخضر لديها، حيث أعلنت عن تعبئة 6 ملايين درهم (658 ألف دولار) لدعم 3 مشروعات مبتكرة، تم اختيارها ضمن... 04.10.2025
أظهرت دولة عربية دفعة جديدة في مسار تطوير الهيدروجين الأخضر لديها، حيث أعلنت عن تعبئة 6 ملايين درهم (658 ألف دولار) لدعم 3 مشروعات مبتكرة، تم اختيارها ضمن برنامج تعاون علمي وصناعي مع دولة أوروبية.
وجاء تمويل هذه المشروعات الثلاثة عبر الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بعد عملية تقييم دقيقة أجراها متخصصون محليون ودوليون، ما يعكس أهمية توجيه الاستثمارات نحو حلول مبتكرة في قطاع الطاقات المتجددة منخفضة الكربون.
ونوه المسؤولون عن المبادرة، بأنها لا تقتصر على تمويل بحثي فحسب، بل تمثل خطوة عملية لترسيخ مكانة الشراكة الفرنسية - المغربية في الاقتصاد الأخضر، ودعم التحول العالمي نحو طاقة أكثر استدامة.
يظهر المشروع الأول، "غرين إتش 2 هب" (GreenH2Hub)، تركيزًا على إنتاج الهيدروجين من خلال الدمج بين الكتلة الحيوية والتحليل الكهربائي
، بما يتوافق مع نهج الاقتصاد الدائري وتثمين الموارد المحلية.
والمشروع الثاني "داك إتش 2 أي" (DakH2A)، يسعى إلى تطوير تقنية لإنتاج وقود إلكتروني من الهيدروجين الأخضر وثاني أكسيد الكربون الملتقط من الهواء، من خلال تحسين عمليات الالتقاط لخفض التكاليف.
والمشروع الثالث "غريت إتش 2" (Great H2)، فيبيّن تطوير أداة تخطيط استراتيجي عبر منصة نظم معلومات جغرافية ذكية، لتحديد أفضل المواقع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مع نمذجة البنية التحتية اللازمة للتخزين والنقل، ومحاكاة إدماج هذه القدرات في النظام الطاقي سواء للاستعمال المحلي أو التصدير.
وفي السياق ذاته، أشار نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب، بيرتراند بوتشي، إلى أن هذه المبادرات تمثل أساسا لتطوير حلول صناعية مشتركة، تعزز السيادة الطاقية وتخدم المستقبل الأخضر عالميًا، مؤكدًا أن الهيدروجين الأخضر سيكون ركيزة رئيسة في الانتقال الطاقي.
بدوره، بين المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة سمير رشيدي، أن نقل التكنولوجيا والابتكار التعاوني يمثلان أداة حاسمة لتسريع التحول الطاقي، وتثبيت مكانة البلدين بصفتهما شريكين استراتيجيين في سوق الجزيئات الخضراء.
وجاءت هذه المباردة على هامش الدورة الخامسة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته (Power-to-X) في مراكش، وتعد ثمرة شراكة بين معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN) وشركة تسريع نقل التكنولوجيا الفرنسية (SATT Paris-Saclay)، إذ تهدف إلى بناء جسور بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي، وتسريع نقل التكنولوجيا في مجال الطاقة النظيفة، بحسب موقع "الطاقة".
وأكّدت القمة والبرامج المصاحبة لها أن الهيدروجين الأخضر في المغرب أصبح خيارا استراتيجيًا، يفتح المجال أمام شراكات دولية واستثمارات كبرى، ويضع المغرب في مسار التحول إلى مركز صناعي محوري في شمال أفريقيا وأوروبا.