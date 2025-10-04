https://sarabic.ae/20251004/دولة-عربية-تطلق-3-مشروعات-للهيدروجين-الأخضر-بالشراكة-مع-فرنسا-1105608155.html

دولة عربية تطلق 3 مشروعات للهيدروجين الأخضر بالشراكة مع فرنسا

أظهرت دولة عربية دفعة جديدة في مسار تطوير الهيدروجين الأخضر لديها، حيث أعلنت عن تعبئة 6 ملايين درهم (658 ألف دولار) لدعم 3 مشروعات مبتكرة، تم اختيارها ضمن... 04.10.2025, سبوتنيك عربي

وجاء تمويل هذه المشروعات الثلاثة عبر الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بعد عملية تقييم دقيقة أجراها متخصصون محليون ودوليون، ما يعكس أهمية توجيه الاستثمارات نحو حلول مبتكرة في قطاع الطاقات المتجددة منخفضة الكربون.المشروعات الجديدةيظهر المشروع الأول، "غرين إتش 2 هب" (GreenH2Hub)، تركيزًا على إنتاج الهيدروجين من خلال الدمج بين الكتلة الحيوية والتحليل الكهربائي، بما يتوافق مع نهج الاقتصاد الدائري وتثمين الموارد المحلية.والمشروع الثاني "داك إتش 2 أي" (DakH2A)، يسعى إلى تطوير تقنية لإنتاج وقود إلكتروني من الهيدروجين الأخضر وثاني أكسيد الكربون الملتقط من الهواء، من خلال تحسين عمليات الالتقاط لخفض التكاليف.وفي السياق ذاته، أشار نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب، بيرتراند بوتشي، إلى أن هذه المبادرات تمثل أساسا لتطوير حلول صناعية مشتركة، تعزز السيادة الطاقية وتخدم المستقبل الأخضر عالميًا، مؤكدًا أن الهيدروجين الأخضر سيكون ركيزة رئيسة في الانتقال الطاقي.بدوره، بين المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة سمير رشيدي، أن نقل التكنولوجيا والابتكار التعاوني يمثلان أداة حاسمة لتسريع التحول الطاقي، وتثبيت مكانة البلدين بصفتهما شريكين استراتيجيين في سوق الجزيئات الخضراء.وأكّدت القمة والبرامج المصاحبة لها أن الهيدروجين الأخضر في المغرب أصبح خيارا استراتيجيًا، يفتح المجال أمام شراكات دولية واستثمارات كبرى، ويضع المغرب في مسار التحول إلى مركز صناعي محوري في شمال أفريقيا وأوروبا.من شمال أفريقيا إلى أوروبا.. مشروع ممر هيدروجين قد يصبح فرصة لـ4 دول عربيةأول دولة عربية تتجه لتجميع وتصنيع معدات الهيدروجين الأخضر محليا

