مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
بينها 3 عربية... أكبر 10 مشروعات هيدروجين أخضر قيد التنفيذ في العالم
بينها 3 عربية... أكبر 10 مشروعات هيدروجين أخضر قيد التنفيذ في العالم
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والتقنية، إلا أن الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر لا تزال تشهد زخمًا كبيرًا، مدعومة بالسياسات الحكومية المشجعة في الدول.ووفقا لمنصة "الطاقة"، سيلبي الهيدروجين الأخضر ومشتقاته نحو 14% من الطلب على الطاقة الخضراء بحلول عام 2050.وفي عام 2024 كان هناك قرابة 1.572 مشروع هيدروجين أخضر قيد التنفيذ، من بينها نحو 434 مشروعًا وصلت إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي، بقيمة 75 مليار دولار.وفيما يلي قائمة بأكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في العالم (قيد التنفيذ) من حيث السعة الإنتاجية هذا العام، وفق مدونة "بلاك ريدج".1. مركز الطاقة الخضراء الغربي في أستراليايُبنى مركز الطاقة الخضراء الغربي في ولاية أستراليا الغربية، على مساحة 15 ألف كيلومتر مربع، ويُعد أكبر مشروع هيدروجين أخضر في العالم.وعند دخول المشروع حيز التشغيل، سيُنتِج قرابة 3.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ونحو 20 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.وسيستفيد المشروع من 25 مليون لوح شمس و3 آلاف توربين رياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر.2. محطة "أمان" في موريتانياتحل "أمان" ثانيًا بقائمة أكبر 10 مشروعات هيدروجين أخضر في العالم، وهي نتاج اتفاقية بين شركة "سي دبليو بي غلوبال" (CWP Global) والحكومة الموريتانية.ويستفيد المشروع من سعة طاقة شمس ورياح تصل إلى 30 غيغاواط؛ وما إن تدخل المحطة حيز التشغيل سيكون المشروع قادرًا على إنتاج 1.7 مليون طن من الهيدروجين سنويًا، و 110 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنويًا.3. مركز الطاقة المتجددة الأستراليتضم قائمة أكبر مشروعات هيدروجين أخضر في العالم المركز الأسترالي للطاقة المتجددة (Australian Renewable Energy Hub) الواقع في منطقة بلبارا بولاية أستراليا الغربية.وسينُتِج المشروع المقام على مساحة 6.500 كيلومتر مربع، 1.6 مليون طن من الهيدروجين الأخضر أو 9 ملايين طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، ويُتوقع أن يبدأ الإنتاج رسميًا بحلول عام 2030.4. "جزيرة برينتو" للهيدروجين الأخضر في الدنماركومن المرجح أن يلبي المشروع 7% من إجمالي الطلب على الهيدروجين الأخضر في أوروبا بحلول عام 2030.5. "أكوا فينتوس" في ألمانياوتبلغ سعة المحلل الكهربائي المستعمَل في المشروع 10 غيغاواط، يُنتِج مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر سنويًا.6. مركز "بوديماداكا" للهيدروجين الأخضر في الهندمن المخطط أن يصبح مشروع مركز "بوديماداكا" للهيدروجين الأخضر، أكبر مشروع هيدروجين أخضر في الهند، بتكلفة تصل إلى 22.2 مليار دولار.ويستفيد المشروع من سعة طاقة متجددة تبلغ 20 غيغاواط، وسيصدر أكثر من 2.5 مليون طن من المواد الكيميائية الخضراء سنويًا.7. "نيوم" في السعوديةيُعد مشروع "نيوم" للهيدروجين الأخضر السعودي، أحد أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في العالم، بسعة 4 غيغاواط تُنتَج كلها بوساطة طاقة الشمس والرياح.ويستهدف المشروع إنتاج نحو 600 طن من الهيدروجين النظيف يوميًا (219 ألف طن سنويًا)، ما يكفي لتزويد 20 ألف حافلة بالهيدروجين.8. "نور" في موريتانيايُطوّر مشروع "نور" للهيدروجين الأخضر بوساطة مجموعة "شاريوت" (Chariot) المتخصصة في مجال الطاقة الانتقالية، في شمال موريتانيا.ويُطوّر المشروع على مرحلتين، إذ تستهدف المرحلة الأولى تطوير سعة متجددة قوامها 3 غيغاواط، ما يُنتِج سعة تحليل كهربائي قدرها 1.6 غيغاواط تكفي لإنتاج 150 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا.9. "نينغشيا بوفينغ إنرجي"يعمل المشروع بالكهرباء المولدة من محطة شمسية سعة 200 ميغاواط، ويُنتِج 27 ألف طن من الهيدروجين النظيف سنويًا.10. "شينجيانغ سينوبك"ويعمل المشروع المطوّر بوساطة شركة "سينوبك" الصينية لتكرير النفط، بسعة طاقة شمس ورياح تصل إلى 300 ميغاواط، ويعمل المشروع حاليًا بـ48.8% من سعته الإجمالية.ويمكن أن يمهّد هذا الوقود النظيف الطريق لتوفير فرص العمل، ورفع مستوى المهارات وجذب الاستثمارات وتعزيز أمن الطاقة، والمشاركة في تجارة الهيدروجين العالمية، وفق تقارير رصدتها منصة "الطاقة" المتخصصة.
بينها 3 عربية... أكبر 10 مشروعات هيدروجين أخضر قيد التنفيذ في العالم

تسجل صناعة الهيدروجين الأخضر نموًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم، مع وجود مشاريع ضخمة في دول عدة، تهدف إلى تطوير الهيدروجين الأخضر وتوفير بديل نظيف للطاقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل والصناعة والتدفئة.
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والتقنية، إلا أن الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر لا تزال تشهد زخمًا كبيرًا، مدعومة بالسياسات الحكومية المشجعة في الدول.

وتتسابق الدول حاليًا لتنفيذ أكبر مشروعات للهيدروجين الأخضر في إطار مساعيها لاستبدال الوقود منخفض الانبعاثات بمصادر الوقود الأحفوري في الصناعات الثقيلة كثيفة الانبعاثات مثل الصلب والإسمنت، تحقيقًا لأهداف الحياد الكربوني.

ووفقا لمنصة "الطاقة"، سيلبي الهيدروجين الأخضر ومشتقاته نحو 14% من الطلب على الطاقة الخضراء بحلول عام 2050.
وفي عام 2024 كان هناك قرابة 1.572 مشروع هيدروجين أخضر قيد التنفيذ، من بينها نحو 434 مشروعًا وصلت إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي، بقيمة 75 مليار دولار.
طاقة الهيدروجين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
مجتمع
من شمال أفريقيا إلى أوروبا.. مشروع ممر هيدروجين قد يصبح فرصة لـ4 دول عربية
21 أغسطس, 07:13 GMT
وفيما يلي قائمة بأكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في العالم (قيد التنفيذ) من حيث السعة الإنتاجية هذا العام، وفق مدونة "بلاك ريدج".
1. مركز الطاقة الخضراء الغربي في أستراليا
يُبنى مركز الطاقة الخضراء الغربي في ولاية أستراليا الغربية، على مساحة 15 ألف كيلومتر مربع، ويُعد أكبر مشروع هيدروجين أخضر في العالم.

وكان من المخطط في البداية أن تلامس سعة المشروع 50 غيغاواط من طاقة الشمس والرياح، قبل رفع تلك السعة حاليًا إلى 70 غيغاواط.

وعند دخول المشروع حيز التشغيل، سيُنتِج قرابة 3.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ونحو 20 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.
وسيستفيد المشروع من 25 مليون لوح شمس و3 آلاف توربين رياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
2. محطة "أمان" في موريتانيا
تحل "أمان" ثانيًا بقائمة أكبر 10 مشروعات هيدروجين أخضر في العالم، وهي نتاج اتفاقية بين شركة "سي دبليو بي غلوبال" (CWP Global) والحكومة الموريتانية.
ويستفيد المشروع من سعة طاقة شمس ورياح تصل إلى 30 غيغاواط؛ وما إن تدخل المحطة حيز التشغيل سيكون المشروع قادرًا على إنتاج 1.7 مليون طن من الهيدروجين سنويًا، و 110 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنويًا.
3. مركز الطاقة المتجددة الأسترالي
تضم قائمة أكبر مشروعات هيدروجين أخضر في العالم المركز الأسترالي للطاقة المتجددة (Australian Renewable Energy Hub) الواقع في منطقة بلبارا بولاية أستراليا الغربية.

ويُطوّر المشروع على مراحل عدة مستفيدًا من طاقة شمس ورياح تصل إلى 26 غيغاواط (ما يعادل 90 تيراواط/ساعة سنويًا).

وسينُتِج المشروع المقام على مساحة 6.500 كيلومتر مربع، 1.6 مليون طن من الهيدروجين الأخضر أو 9 ملايين طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، ويُتوقع أن يبدأ الإنتاج رسميًا بحلول عام 2030.
الهيدروجين الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
مجتمع
أول دولة عربية تتجه لتجميع وتصنيع معدات الهيدروجين الأخضر محليا
5 أغسطس, 15:52 GMT
4. "جزيرة برينتو" للهيدروجين الأخضر في الدنمارك

تبلغ سعة مشروع "جزيرة بريتنو" للهيدروجين الأخضر المنفذ بالقرب من بحر الشمال في الدنمارك، 10 غيغاواط، وتصل مساحة المشروع إلى 20 ألف كيلومتر مربع، ويقع في الجزء الدنماركي من مزرعة رياح دوغر بنك.

ومن المرجح أن يلبي المشروع 7% من إجمالي الطلب على الهيدروجين الأخضر في أوروبا بحلول عام 2030.
5. "أكوا فينتوس" في ألمانيا
وتبلغ سعة المحلل الكهربائي المستعمَل في المشروع 10 غيغاواط، يُنتِج مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر سنويًا.
6. مركز "بوديماداكا" للهيدروجين الأخضر في الهند
من المخطط أن يصبح مشروع مركز "بوديماداكا" للهيدروجين الأخضر، أكبر مشروع هيدروجين أخضر في الهند، بتكلفة تصل إلى 22.2 مليار دولار.

ويُنفذ المشروع في قرية بوديماداكا بولاية أندرا براديش جنوبي الهند، بسعة إجمالية تصل إلى 1500 طن يوميًا (547.500 طنًا سنويًا).

ويستفيد المشروع من سعة طاقة متجددة تبلغ 20 غيغاواط، وسيصدر أكثر من 2.5 مليون طن من المواد الكيميائية الخضراء سنويًا.
أسهل وأصعب وجهات السفر في أفريقيا بالنسبة للأفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
دولة عربية متصدرة.. أكبر 10 دول أفريقية من حيث تدفق رأس المال الأجنبي في 2025
28 يوليو, 07:54 GMT
7. "نيوم" في السعودية
يُعد مشروع "نيوم" للهيدروجين الأخضر السعودي، أحد أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في العالم، بسعة 4 غيغاواط تُنتَج كلها بوساطة طاقة الشمس والرياح.

ويمتد المشروع على مساحة 300 كيلومتر، وكانت أعمال البناء في المشروع، انطلقت في عام 2020، ومن المرجح أن يدخل حيّز التشغيل بحلول عام 2026.

ويستهدف المشروع إنتاج نحو 600 طن من الهيدروجين النظيف يوميًا (219 ألف طن سنويًا)، ما يكفي لتزويد 20 ألف حافلة بالهيدروجين.
8. "نور" في موريتانيا
يُطوّر مشروع "نور" للهيدروجين الأخضر بوساطة مجموعة "شاريوت" (Chariot) المتخصصة في مجال الطاقة الانتقالية، في شمال موريتانيا.
ويُطوّر المشروع على مرحلتين، إذ تستهدف المرحلة الأولى تطوير سعة متجددة قوامها 3 غيغاواط، ما يُنتِج سعة تحليل كهربائي قدرها 1.6 غيغاواط تكفي لإنتاج 150 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا.
9. "نينغشيا بوفينغ إنرجي"
يعمل المشروع بالكهرباء المولدة من محطة شمسية سعة 200 ميغاواط، ويُنتِج 27 ألف طن من الهيدروجين النظيف سنويًا.
10. "شينجيانغ سينوبك"
بسعة 260 ميغاواط تكفي لإنتاج 20 ألف طن من الهيدروجين النظيف سنويًا.
ويعمل المشروع المطوّر بوساطة شركة "سينوبك" الصينية لتكرير النفط، بسعة طاقة شمس ورياح تصل إلى 300 ميغاواط، ويعمل المشروع حاليًا بـ48.8% من سعته الإجمالية.
ويمكن أن يمهّد هذا الوقود النظيف الطريق لتوفير فرص العمل، ورفع مستوى المهارات وجذب الاستثمارات وتعزيز أمن الطاقة، والمشاركة في تجارة الهيدروجين العالمية، وفق تقارير رصدتها منصة "الطاقة" المتخصصة.
