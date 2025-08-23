https://sarabic.ae/20250823/بينها-3-عربية-أكبر-10-مشروعات-هيدروجين-أخضر-قيد-التنفيذ-في-العالم-1104054100.html

بينها 3 عربية... أكبر 10 مشروعات هيدروجين أخضر قيد التنفيذ في العالم

تسجل صناعة الهيدروجين الأخضر نموًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم، مع وجود مشاريع ضخمة في دول عدة، تهدف إلى تطوير الهيدروجين الأخضر وتوفير بديل نظيف للطاقة في...

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والتقنية، إلا أن الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر لا تزال تشهد زخمًا كبيرًا، مدعومة بالسياسات الحكومية المشجعة في الدول.ووفقا لمنصة "الطاقة"، سيلبي الهيدروجين الأخضر ومشتقاته نحو 14% من الطلب على الطاقة الخضراء بحلول عام 2050.وفي عام 2024 كان هناك قرابة 1.572 مشروع هيدروجين أخضر قيد التنفيذ، من بينها نحو 434 مشروعًا وصلت إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي، بقيمة 75 مليار دولار.وفيما يلي قائمة بأكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في العالم (قيد التنفيذ) من حيث السعة الإنتاجية هذا العام، وفق مدونة "بلاك ريدج".1. مركز الطاقة الخضراء الغربي في أستراليايُبنى مركز الطاقة الخضراء الغربي في ولاية أستراليا الغربية، على مساحة 15 ألف كيلومتر مربع، ويُعد أكبر مشروع هيدروجين أخضر في العالم.وعند دخول المشروع حيز التشغيل، سيُنتِج قرابة 3.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ونحو 20 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.وسيستفيد المشروع من 25 مليون لوح شمس و3 آلاف توربين رياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر.2. محطة "أمان" في موريتانياتحل "أمان" ثانيًا بقائمة أكبر 10 مشروعات هيدروجين أخضر في العالم، وهي نتاج اتفاقية بين شركة "سي دبليو بي غلوبال" (CWP Global) والحكومة الموريتانية.ويستفيد المشروع من سعة طاقة شمس ورياح تصل إلى 30 غيغاواط؛ وما إن تدخل المحطة حيز التشغيل سيكون المشروع قادرًا على إنتاج 1.7 مليون طن من الهيدروجين سنويًا، و 110 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنويًا.3. مركز الطاقة المتجددة الأستراليتضم قائمة أكبر مشروعات هيدروجين أخضر في العالم المركز الأسترالي للطاقة المتجددة (Australian Renewable Energy Hub) الواقع في منطقة بلبارا بولاية أستراليا الغربية.وسينُتِج المشروع المقام على مساحة 6.500 كيلومتر مربع، 1.6 مليون طن من الهيدروجين الأخضر أو 9 ملايين طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، ويُتوقع أن يبدأ الإنتاج رسميًا بحلول عام 2030.4. "جزيرة برينتو" للهيدروجين الأخضر في الدنماركومن المرجح أن يلبي المشروع 7% من إجمالي الطلب على الهيدروجين الأخضر في أوروبا بحلول عام 2030.5. "أكوا فينتوس" في ألمانياوتبلغ سعة المحلل الكهربائي المستعمَل في المشروع 10 غيغاواط، يُنتِج مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر سنويًا.6. مركز "بوديماداكا" للهيدروجين الأخضر في الهندمن المخطط أن يصبح مشروع مركز "بوديماداكا" للهيدروجين الأخضر، أكبر مشروع هيدروجين أخضر في الهند، بتكلفة تصل إلى 22.2 مليار دولار.ويستفيد المشروع من سعة طاقة متجددة تبلغ 20 غيغاواط، وسيصدر أكثر من 2.5 مليون طن من المواد الكيميائية الخضراء سنويًا.7. "نيوم" في السعوديةيُعد مشروع "نيوم" للهيدروجين الأخضر السعودي، أحد أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في العالم، بسعة 4 غيغاواط تُنتَج كلها بوساطة طاقة الشمس والرياح.ويستهدف المشروع إنتاج نحو 600 طن من الهيدروجين النظيف يوميًا (219 ألف طن سنويًا)، ما يكفي لتزويد 20 ألف حافلة بالهيدروجين.8. "نور" في موريتانيايُطوّر مشروع "نور" للهيدروجين الأخضر بوساطة مجموعة "شاريوت" (Chariot) المتخصصة في مجال الطاقة الانتقالية، في شمال موريتانيا.ويُطوّر المشروع على مرحلتين، إذ تستهدف المرحلة الأولى تطوير سعة متجددة قوامها 3 غيغاواط، ما يُنتِج سعة تحليل كهربائي قدرها 1.6 غيغاواط تكفي لإنتاج 150 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا.9. "نينغشيا بوفينغ إنرجي"يعمل المشروع بالكهرباء المولدة من محطة شمسية سعة 200 ميغاواط، ويُنتِج 27 ألف طن من الهيدروجين النظيف سنويًا.10. "شينجيانغ سينوبك"ويعمل المشروع المطوّر بوساطة شركة "سينوبك" الصينية لتكرير النفط، بسعة طاقة شمس ورياح تصل إلى 300 ميغاواط، ويعمل المشروع حاليًا بـ48.8% من سعته الإجمالية.ويمكن أن يمهّد هذا الوقود النظيف الطريق لتوفير فرص العمل، ورفع مستوى المهارات وجذب الاستثمارات وتعزيز أمن الطاقة، والمشاركة في تجارة الهيدروجين العالمية، وفق تقارير رصدتها منصة "الطاقة" المتخصصة.الصين والمغرب يطلقان ممرا لوجستيا جديدا لتعزيز التجارة مع أفريقيابينها عربية... أفضل 10 شركات نقل في أفريقيا لعام 2025

