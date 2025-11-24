عربي
https://sarabic.ae/20251124/لغز-تأجيل-مشروعات-الهيدروجين-الأخضر-في-مصر-وزير-الكهرباء-يحسم-الجدل-1107441164.html
لغز تأجيل مشروعات "الهيدروجين الأخضر" في مصر… وزير الكهرباء يحسم الجدل
سبوتنيك عربي
لغز تأجيل مشروعات "الهيدروجين الأخضر" في مصر… وزير الكهرباء يحسم الجدل

11:47 GMT 24.11.2025
© AP Photo / Bernat Armangueالهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام مصرية، بإرجاء القرارات الاستثمارية النهائية لمشروعات "الهيدروجين الأخضر" في مصر، بدعوى "عدم الجدوى" أو الحاجة إلى مزيد من الدراسات.
وذكر مصدر في وزارة الكهرباء المصرية في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أمس الأحد، أن "عددا من الشركات العالمية أرجأت مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر لأجل غير مسمّى، في ظل اتجاه عالمي للتأجيل بسبب ارتفاع تكاليف التكنولوجيا وتجنّب تكرار أخطاء الماضي، كما حدث مع ميزانيات الطاقة المتجددة التي تم تحديد سعر بيع الكيلو حينها عند 14 سنتا، بينما يبلغ سعره حاليا 2 سنت"، وفق قوله.
وأشار المصدر إلى أن "جهات تمويل دولية، بينها بنك الإعمار الألماني، بدأت التراجع عن دعم مشروعات الهيدروجين رغم حصولها على موافقات سابقة، نتيجة غياب المنافسة، وارتفاع تكاليف النقل وعدم توافر مشترين بعقود طويلة تمتد لـ15 عاما".
وأضاف: أن "جميع مشروعات الهيدروجين عالميا ستخضع لمراجعات ودراسات جديدة حتى 2030، تشمل إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية في ظل ارتفاع الأسعار وعدم وضوح مستقبل الطلب".
التغير المناخي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
"هيدروجين مصر" تتحدث إلى "سبوتنيك" عن السلاح الأخضر لمواجهة التغير المناخي وأهمية التعاون مع روسيا
7 مايو 2024, 12:29 GMT
لكن نفى وزير الكهرباء المصري، الدكتور محمود عصمت، صحة هذه الأنباء، وقال في تصريحات لمنصة "الطاقة"، أمس الأحد، إن هذه الادعاءات "غير صحيحة إطلاقا"، وأضاف: "مصدر مجهول.. كلمة غير واقعية ولا تستحق الرد".
وتأتي تصريحات وزير الكهرباء المصري بالتزامن مع إعلان القاهرة بدء تصدير الأمونيا من أحد المشروعات الجديدة مطلع عام 2027 بطاقة سنوية تبلغ 70 ألف طن، إضافة إلى عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء باستثمارات تقترب من 100 مليار دولار، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي السياق ذاته، أكد مصدر حكومي مطلع لمنصة "الطاقة" أن الدولة تتابع عن كثب ما يُثار عالميا بشأن قطاع الهيدروجين، معتبرا أنه "قطاع ناشئ يواجه صعوبات طبيعية".
وشدد على أن جميع مراحل الدراسات مع الشركات الأجنبية تمضي بلا تأخير، موضحا أن تباطؤ بعض المشروعات عالميا أثّر في وتيرة انتشار الهيدروجين الأخضر، "لكن مصر ما تزال جاذبة للاستثمار وشركاؤها جادون".
رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
بـ 3.1 مليارات دولار.. مصر تعلن التعاقد لتنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر
27 ديسمبر 2023, 15:55 GMT
وتتصدر مصر الدول العربية في عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2025، بـ39 مشروعا، بينها 34 مشروعا لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جرى تفعيل 14 مذكرة تفاهم من أصل 30، نتج عنها 11 اتفاقية إطارية بإنتاج سنوي متوقع يبلغ 18 مليون طن.
وتواصل مصر طرح نفسها كأحد أبرز منتجي ومصدري الهيدروجين في شمال أفريقيا إلى الأسواق الأوروبية، مدعومة بموارد طاقة متجددة وفيرة وموقع جغرافي متميز قريب من مراكز الاستهلاك في القارة.
