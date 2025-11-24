https://sarabic.ae/20251124/لغز-تأجيل-مشروعات-الهيدروجين-الأخضر-في-مصر-وزير-الكهرباء-يحسم-الجدل-1107441164.html

لغز تأجيل مشروعات "الهيدروجين الأخضر" في مصر… وزير الكهرباء يحسم الجدل

لغز تأجيل مشروعات "الهيدروجين الأخضر" في مصر… وزير الكهرباء يحسم الجدل

أفادت وسائل إعلام مصرية، بإرجاء القرارات الاستثمارية النهائية لمشروعات "الهيدروجين الأخضر" في مصر، بدعوى "عدم الجدوى" أو الحاجة إلى مزيد من الدراسات.

وذكر مصدر في وزارة الكهرباء المصرية في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أمس الأحد، أن "عددا من الشركات العالمية أرجأت مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر لأجل غير مسمّى، في ظل اتجاه عالمي للتأجيل بسبب ارتفاع تكاليف التكنولوجيا وتجنّب تكرار أخطاء الماضي، كما حدث مع ميزانيات الطاقة المتجددة التي تم تحديد سعر بيع الكيلو حينها عند 14 سنتا، بينما يبلغ سعره حاليا 2 سنت"، وفق قوله.وأشار المصدر إلى أن "جهات تمويل دولية، بينها بنك الإعمار الألماني، بدأت التراجع عن دعم مشروعات الهيدروجين رغم حصولها على موافقات سابقة، نتيجة غياب المنافسة، وارتفاع تكاليف النقل وعدم توافر مشترين بعقود طويلة تمتد لـ15 عاما". وأضاف: أن "جميع مشروعات الهيدروجين عالميا ستخضع لمراجعات ودراسات جديدة حتى 2030، تشمل إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية في ظل ارتفاع الأسعار وعدم وضوح مستقبل الطلب".لكن نفى وزير الكهرباء المصري، الدكتور محمود عصمت، صحة هذه الأنباء، وقال في تصريحات لمنصة "الطاقة"، أمس الأحد، إن هذه الادعاءات "غير صحيحة إطلاقا"، وأضاف: "مصدر مجهول.. كلمة غير واقعية ولا تستحق الرد".وتأتي تصريحات وزير الكهرباء المصري بالتزامن مع إعلان القاهرة بدء تصدير الأمونيا من أحد المشروعات الجديدة مطلع عام 2027 بطاقة سنوية تبلغ 70 ألف طن، إضافة إلى عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء باستثمارات تقترب من 100 مليار دولار، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.وفي السياق ذاته، أكد مصدر حكومي مطلع لمنصة "الطاقة" أن الدولة تتابع عن كثب ما يُثار عالميا بشأن قطاع الهيدروجين، معتبرا أنه "قطاع ناشئ يواجه صعوبات طبيعية".وشدد على أن جميع مراحل الدراسات مع الشركات الأجنبية تمضي بلا تأخير، موضحا أن تباطؤ بعض المشروعات عالميا أثّر في وتيرة انتشار الهيدروجين الأخضر، "لكن مصر ما تزال جاذبة للاستثمار وشركاؤها جادون".وتتصدر مصر الدول العربية في عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2025، بـ39 مشروعا، بينها 34 مشروعا لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.وفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جرى تفعيل 14 مذكرة تفاهم من أصل 30، نتج عنها 11 اتفاقية إطارية بإنتاج سنوي متوقع يبلغ 18 مليون طن.وتواصل مصر طرح نفسها كأحد أبرز منتجي ومصدري الهيدروجين في شمال أفريقيا إلى الأسواق الأوروبية، مدعومة بموارد طاقة متجددة وفيرة وموقع جغرافي متميز قريب من مراكز الاستهلاك في القارة.

