https://sarabic.ae/20250914/هل-تحقق-موريتانيا-الاكتفاء-الذاتي-من-الكهرباء-خبير-يوضح-التفاصيل-1104837771.html

هل تحقق موريتانيا "الاكتفاء الذاتي" من الكهرباء.. خبير يوضح التفاصيل

هل تحقق موريتانيا "الاكتفاء الذاتي" من الكهرباء.. خبير يوضح التفاصيل

سبوتنيك عربي

وقعت موريتانيا، الجمعة الماضية، عقدين للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنتاج وتسويق الكهرباء. 14.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-14T15:53+0000

2025-09-14T15:53+0000

2025-09-14T15:53+0000

حصري

موريتانيا

أفريقيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103289/36/1032893608_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_4bc8b610050e71d715f2426c8bf4c581.jpg

يقضي العقد الأول (PPP) ببناء محطة كهربائية جديدة بطاقة إنتاجية مضمونة تبلغ 60 ميغاوات، في حين يتضمن العقد الثاني (PPA) بنودا وآليات شراء الكهرباء المنتَجة. وفق البيانات المعلنة، ستبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 220 ميغاوات، موزعة بين 160 ميغاوات من الطاقة الشمسية و60 ميغاوات من طاقة الرياح، وستضم نظاما مبتكرا لتخزين الطاقة بسعة 370 ميغاوات/ساعة، مما يمكنها من توفير طاقة كهربائية مستقرة على مدار الساعة.ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المحطة بشكل كامل، في سبتمبر/أيلول 2026، حيث ستنتج بين 60 إلى 100 ميغاوات يوميا، مما سيسهم في تعزيز شبكة الكهرباء الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأضاف الخبير الموريتاني في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه بمساحتها الشاسِعة التي تبلغ مليون كيلومتر مربع وتتكون في معظمها من صحار تتمتع بسطوع شمس طيلة أيام السنة، بالإضافة إلى شواطئ ممتدة على طول 700 كيلومتر، تتميز بمعطيات جيوفيزيائية تجعلها موقعا متميزا لإنتاج الطاقة الهجينة من الشمس والرياح.ويرى أن الموارد الضخمة دفعت بالبلاد إلى فتح الباب واسعا لاستغلالها، خاصة أن موريتانيا كانت تعتمد بشكل كبير، بنسبة تصل إلى 75%، على النفط لتوليد الطاقة اللازمة للصناعة والاستخدام اليومي، ما جعلها رهينة للأسواق العالمية وأنتج عجزا في الطاقة. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن عام 2007 كان بمثابة نقطة تحول، حيث فتح الباب أمام التفكير في الطاقة المتجددة، وبدأ أول استثمار في هذا المجال عام 2013 بإنشاء محطة الشيخ زايد، ووصل الإنتاج في عام 2016 إلى ما يقارب 380 ميغاوات، لتمثل الطاقة المتجددة حينها 15% من إجمالي الإنتاج.وأقرت الحكومة مشروعين جديدين يسمحان بالإنتاج المستقل للطاقة (IPP)، ويتوقع أن يضيفا 559 ميغاوات للشبكة الوطنية.وفيما يتعلق بالاستثمارات في هذا المجال، أوضح الخبير الموريتاني أن الاستثمارات بدأت منذ عام 2019، ووصلت قيمتها إلى حوالي 40 مليار دولار، وذلك لتطوير ودراسة القوانين المتعلقة بالطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. وتكلل هذا بتمويل مشروع للطاقة الهجينة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 300 مليون دولار. وتسعى موريتانيا منذ عام 2018 للوصول إلى 50% من الاكتفاء الذاتي من الكهرباء بحلول عام 2030، وهو ما تم تحقيق 38% منه بالفعل، وفق الخبير الاقتصادي.ويهدف الاكتفاء الذاتي من الطاقة النظيفة إلى الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعبئة الموارد المخصصة للاستيراد لدعم التنمية في البلاد.

https://sarabic.ae/20250525/هل-أغلقت-موريتانيا-مناطق-حدودية-مع-الجزائر-خبراء-يوضحون-التفاصيل-1100958504.html

https://sarabic.ae/20250407/موريتانيا-تحذر-المنقبين-عن-الذهب-من-التوغل-داخل-أراضيها--1099294636.html

https://sarabic.ae/20250404/لسبب-مهم-فلاحون-عرب-من-أفريقيا-يلوحون-بالهجرة-إلى-موريتانيا-1099216827.html

موريتانيا

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, موريتانيا, أفريقيا