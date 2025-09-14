عربي
هل تحقق موريتانيا "الاكتفاء الذاتي" من الكهرباء.. خبير يوضح التفاصيل
هل تحقق موريتانيا "الاكتفاء الذاتي" من الكهرباء.. خبير يوضح التفاصيل
يقضي العقد الأول (PPP) ببناء محطة كهربائية جديدة بطاقة إنتاجية مضمونة تبلغ 60 ميغاوات، في حين يتضمن العقد الثاني (PPA) بنودا وآليات شراء الكهرباء المنتَجة. وفق البيانات المعلنة، ستبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 220 ميغاوات، موزعة بين 160 ميغاوات من الطاقة الشمسية و60 ميغاوات من طاقة الرياح، وستضم نظاما مبتكرا لتخزين الطاقة بسعة 370 ميغاوات/ساعة، مما يمكنها من توفير طاقة كهربائية مستقرة على مدار الساعة.ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المحطة بشكل كامل، في سبتمبر/أيلول 2026، حيث ستنتج بين 60 إلى 100 ميغاوات يوميا، مما سيسهم في تعزيز شبكة الكهرباء الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأضاف الخبير الموريتاني في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه بمساحتها الشاسِعة التي تبلغ مليون كيلومتر مربع وتتكون في معظمها من صحار تتمتع بسطوع شمس طيلة أيام السنة، بالإضافة إلى شواطئ ممتدة على طول 700 كيلومتر، تتميز بمعطيات جيوفيزيائية تجعلها موقعا متميزا لإنتاج الطاقة الهجينة من الشمس والرياح.ويرى أن الموارد الضخمة دفعت بالبلاد إلى فتح الباب واسعا لاستغلالها، خاصة أن موريتانيا كانت تعتمد بشكل كبير، بنسبة تصل إلى 75%، على النفط لتوليد الطاقة اللازمة للصناعة والاستخدام اليومي، ما جعلها رهينة للأسواق العالمية وأنتج عجزا في الطاقة. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن عام 2007 كان بمثابة نقطة تحول، حيث فتح الباب أمام التفكير في الطاقة المتجددة، وبدأ أول استثمار في هذا المجال عام 2013 بإنشاء محطة الشيخ زايد، ووصل الإنتاج في عام 2016 إلى ما يقارب 380 ميغاوات، لتمثل الطاقة المتجددة حينها 15% من إجمالي الإنتاج.وأقرت الحكومة مشروعين جديدين يسمحان بالإنتاج المستقل للطاقة (IPP)، ويتوقع أن يضيفا 559 ميغاوات للشبكة الوطنية.وفيما يتعلق بالاستثمارات في هذا المجال، أوضح الخبير الموريتاني أن الاستثمارات بدأت منذ عام 2019، ووصلت قيمتها إلى حوالي 40 مليار دولار، وذلك لتطوير ودراسة القوانين المتعلقة بالطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. وتكلل هذا بتمويل مشروع للطاقة الهجينة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 300 مليون دولار. وتسعى موريتانيا منذ عام 2018 للوصول إلى 50% من الاكتفاء الذاتي من الكهرباء بحلول عام 2030، وهو ما تم تحقيق 38% منه بالفعل، وفق الخبير الاقتصادي.ويهدف الاكتفاء الذاتي من الطاقة النظيفة إلى الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعبئة الموارد المخصصة للاستيراد لدعم التنمية في البلاد.
هل تحقق موريتانيا "الاكتفاء الذاتي" من الكهرباء.. خبير يوضح التفاصيل

حصري
وقعت موريتانيا، الجمعة الماضية، عقدين للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنتاج وتسويق الكهرباء.
يقضي العقد الأول (PPP) ببناء محطة كهربائية جديدة بطاقة إنتاجية مضمونة تبلغ 60 ميغاوات، في حين يتضمن العقد الثاني (PPA) بنودا وآليات شراء الكهرباء المنتَجة.
وفق البيانات المعلنة، ستبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 220 ميغاوات، موزعة بين 160 ميغاوات من الطاقة الشمسية و60 ميغاوات من طاقة الرياح، وستضم نظاما مبتكرا لتخزين الطاقة بسعة 370 ميغاوات/ساعة، مما يمكنها من توفير طاقة كهربائية مستقرة على مدار الساعة.
صورة لتكوين الريشات (أو عين الصحراء) من أبرز المعالم الجيولوجية في موريتانيا، التقطها رائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية ​توماس بيسكيه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
هل أغلقت موريتانيا مناطق حدودية مع الجزائر... خبراء يوضحون التفاصيل؟
25 مايو, 16:08 GMT
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المحطة بشكل كامل، في سبتمبر/أيلول 2026، حيث ستنتج بين 60 إلى 100 ميغاوات يوميا، مما سيسهم في تعزيز شبكة الكهرباء الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

في هذا الإطار، قال الخبير المالي والاقتصادي الموريتاني، محمد سالم محمد سيدينا، إن موريتانيا تمتلك إمكانيات هائلة لتصبح مركزا عالميا لإنتاج الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد واحتياطاتها الكبيرة من الغاز والنفط.

وأضاف الخبير الموريتاني في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه بمساحتها الشاسِعة التي تبلغ مليون كيلومتر مربع وتتكون في معظمها من صحار تتمتع بسطوع شمس طيلة أيام السنة، بالإضافة إلى شواطئ ممتدة على طول 700 كيلومتر، تتميز بمعطيات جيوفيزيائية تجعلها موقعا متميزا لإنتاج الطاقة الهجينة من الشمس والرياح.
ويرى أن الموارد الضخمة دفعت بالبلاد إلى فتح الباب واسعا لاستغلالها، خاصة أن موريتانيا كانت تعتمد بشكل كبير، بنسبة تصل إلى 75%، على النفط لتوليد الطاقة اللازمة للصناعة والاستخدام اليومي، ما جعلها رهينة للأسواق العالمية وأنتج عجزا في الطاقة.
مدينة كمبي صالح موريتانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
موريتانيا ترسل تحذيرا للمنقبين "خارج الحدود" وتطالبهم بالتنسيق مع دولة عربية
7 أبريل, 12:11 GMT
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن عام 2007 كان بمثابة نقطة تحول، حيث فتح الباب أمام التفكير في الطاقة المتجددة، وبدأ أول استثمار في هذا المجال عام 2013 بإنشاء محطة الشيخ زايد، ووصل الإنتاج في عام 2016 إلى ما يقارب 380 ميغاوات، لتمثل الطاقة المتجددة حينها 15% من إجمالي الإنتاج.
وأقرت الحكومة مشروعين جديدين يسمحان بالإنتاج المستقل للطاقة (IPP)، ويتوقع أن يضيفا 559 ميغاوات للشبكة الوطنية.

وأكد الخبير الموريتاني أن موريتانيا تمتلك أيضا مصادر طاقة تقليدية ضخمة تجعلها مؤهلة لتكون قطبا طاقويا منتجا بدلا من مستهلك، حيث تملك احتياطيات كبيرة تقدر بـ 110 تريليون متر مكعب من الغاز، ما يمثل 10% من الاحتياطي الأفريقي، بالإضافة إلى 400 مليون برميل من النفط.

وفيما يتعلق بالاستثمارات في هذا المجال، أوضح الخبير الموريتاني أن الاستثمارات بدأت منذ عام 2019، ووصلت قيمتها إلى حوالي 40 مليار دولار، وذلك لتطوير ودراسة القوانين المتعلقة بالطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
مدينة كمبي صالح موريتانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
"لسبب مهم"... فلاحون عرب من أفريقيا "يلوحون" بالهجرة إلى موريتانيا
4 أبريل, 11:37 GMT
وتكلل هذا بتمويل مشروع للطاقة الهجينة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 300 مليون دولار.
وفق الخبير الاقتصادي، يهدف هذا المشروع إلى إنشاء محطة هجينة بطاقة إنتاجية تبلغ 220 ميغاوات، تتكون من 72.72% طاقة شمسية و 27.27% طاقة رياح، بالإضافة إلى نظام تخزين بقدرة 370 ميغاوات/ساعة عبر بطاريات خاصة.
وتسعى موريتانيا منذ عام 2018 للوصول إلى 50% من الاكتفاء الذاتي من الكهرباء بحلول عام 2030، وهو ما تم تحقيق 38% منه بالفعل، وفق الخبير الاقتصادي.
ويهدف الاكتفاء الذاتي من الطاقة النظيفة إلى الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعبئة الموارد المخصصة للاستيراد لدعم التنمية في البلاد.
