https://sarabic.ae/20250407/موريتانيا-تحذر-المنقبين-عن-الذهب-من-التوغل-داخل-أراضيها--1099294636.html

موريتانيا ترسل تحذيرا للمنقبين "خارج الحدود" وتطالبهم بالتنسيق مع دولة عربية

موريتانيا ترسل تحذيرا للمنقبين "خارج الحدود" وتطالبهم بالتنسيق مع دولة عربية

سبوتنيك عربي

جددت السلطات الموريتانية تحذيراتها للمنقّبين عن الذهب خارج الحدود، من التوغل داخل الأراضي الموريتانية، داعيةً إلى تعزيز التنسيق مع المغرب. 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T12:11+0000

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وجاءت التحذيرات الموريتانية على لسان والي ولاية تيرس زمور، الطيب ولد محمد محدود، في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته الأخيرة إلى مقاطعة بئر أم كرين الحدودية مع المغرب، إذ شدد على "ضرورة احترام المنقّبين للحدود البرية لموريتانيا، خاصة مع استمرار تسجيل حوادث عبور إلى داخل الأراضي المغربية، وانعكاس ذلك على الأمن القومي لنواكشوط وعلاقاتها الدبلوماسية مع دول الجوار".بدوره، قال رئيس الاتحاد العام للمنقّبين الموريتانيين، محمد محمود ولد الحسن، في تصريح لجريدة "هسبريس" الإلكترونية: "إن تصرفات المنقّبين الذين ينقبون خارج الحدود متهورة ومخالفة للقانون، وتعرّضهم للخطر، كما تسبب إحراجا دبلوماسيا للدولة الموريتانية، وتعطي صورة سيئة عنها".وأضاف: "هذه التصرفات تكون أحيانا ناتجة عن غياب الوعي، خاصة في صفوف العمال اليدويين الذين لا يعرفون حدود البلد، كما أنهم لا يملكون أجهزة لتحديد المواقع، بل يغرّر بهم أحيانا كثيرة من طرف المستثمرين، ملاك السيارات، وممولي الرحلات، أو على الأصح ممولي رحلات الموت".كما أكد ولد الحسن أن "الإجراءات التي تتخذها السلطات الموريتانية في هذا الصدد غير كافية، وذلك لعوامل عدة، أهمها غياب عقوبات رادعة لمرتكبي هذا الجرم، وعدم تأمين الحدود، إضافة إلى انعدام دوريات عسكرية ونقاط تفتيش أمنية لمراقبة التحركات عبر الحدود".يشار إلى أنه بالرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقتها السلطات الموريتانية ونقابات التعدين الأهلي، ما زال بعض المنقبين يغامرون بتجاوز الحدود للبحث عن الذهب داخل المناطق العازلة في الصحراء المغربية، الأمر الذي يثير مخاوف داخل موريتانيا من ردود فعل حازمة من عناصر القوات المسلحة الملكية التي قصفت طائراتها المُسيرة، سابقا، سيارات لمنقبين تم رصدهم في هذه المناطق.

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