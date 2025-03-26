https://sarabic.ae/20250326/قلق-في-دولة-عربية-بسبب-اقتراب-موريتانيا-من-الاكتفاء-الذاتي-في-الخضار-----1098959970.html

قلق لدى دولة عربية بسبب اقتراب موريتانيا من الاكتفاء الذاتي في الخضار

قلق لدى دولة عربية بسبب اقتراب موريتانيا من الاكتفاء الذاتي في الخضار

سبوتنيك عربي

أثار إعلان موريتانيا اقترابها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار، قلقا في إحدى الدول العربية التي تعتبر نواكشوط وجهة رئيسة لصادراتها. 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T09:21+0000

2025-03-26T09:21+0000

2025-03-26T09:24+0000

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قال زين العابدين ولد الشيخ أحمد، رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، إن موريتانيا "حققت اكتفاء ذاتيا من مادة الأرز وتقترب من ذلك في مجال الخضروات".وذكرت وكالة الأخبار الموريتانية أن ولد الشيخ أكد أن بلاده "قطعت أشواطا مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات"، مشيرا إلى طموح رجال الأعمال وأرباب المقاولات في موريتانيا لتحقيق هذه الخطوة، في حدود 2026، وتصدير الفائض منها.من جهته، اشتكى محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو أفريقيا والخارج، من فقدان السوق الموريتانية بالإضافة إلى العديد من الأسواق الأفريقية في السنوات الأخيرة.وأكد الزمراني أن "أكبر خطأ بدأ مع منع البطيخ في الجنوب الشرقي، ما هجّر فلاحين مغاربة نحو هذا البلد، واليوم ساهموا في بناء سلسلة متينة من الخضروات والفواكه".وزعم أن بعض الفلاحين المغاربة اشترطوا قبول طلب موريتانيا زراعة الخضروات وليس فقط البطيخ، وأن "يتم فرض الرسوم على نظيرتها المغربية لتقوية الإنتاج".دولة عربية تعتمد مبادرة لزراعة 100 مليون شجرة لمكافحة التصحرشاحنات دولة عربية تتعرض لإطلاق نار على الحدود بين مالي وموريتانيا

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