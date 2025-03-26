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قلق لدى دولة عربية بسبب اقتراب موريتانيا من الاكتفاء الذاتي في الخضار
قلق لدى دولة عربية بسبب اقتراب موريتانيا من الاكتفاء الذاتي في الخضار
سبوتنيك عربي
أثار إعلان موريتانيا اقترابها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار، قلقا في إحدى الدول العربية التي تعتبر نواكشوط وجهة رئيسة لصادراتها. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
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قال زين العابدين ولد الشيخ أحمد، رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، إن موريتانيا "حققت اكتفاء ذاتيا من مادة الأرز وتقترب من ذلك في مجال الخضروات".وذكرت وكالة الأخبار الموريتانية أن ولد الشيخ أكد أن بلاده "قطعت أشواطا مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات"، مشيرا إلى طموح رجال الأعمال وأرباب المقاولات في موريتانيا لتحقيق هذه الخطوة، في حدود 2026، وتصدير الفائض منها.من جهته، اشتكى محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو أفريقيا والخارج، من فقدان السوق الموريتانية بالإضافة إلى العديد من الأسواق الأفريقية في السنوات الأخيرة.وأكد الزمراني أن "أكبر خطأ بدأ مع منع البطيخ في الجنوب الشرقي، ما هجّر فلاحين مغاربة نحو هذا البلد، واليوم ساهموا في بناء سلسلة متينة من الخضروات والفواكه".وزعم أن بعض الفلاحين المغاربة اشترطوا قبول طلب موريتانيا زراعة الخضروات وليس فقط البطيخ، وأن "يتم فرض الرسوم على نظيرتها المغربية لتقوية الإنتاج".دولة عربية تعتمد مبادرة لزراعة 100 مليون شجرة لمكافحة التصحرشاحنات دولة عربية تتعرض لإطلاق نار على الحدود بين مالي وموريتانيا
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العالم العربي, اقتصاد, موريتانيا, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي
العالم العربي, اقتصاد, موريتانيا, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي

قلق لدى دولة عربية بسبب اقتراب موريتانيا من الاكتفاء الذاتي في الخضار

09:21 GMT 26.03.2025 (تم التحديث: 09:24 GMT 26.03.2025)
© Fotolia / Aleksandar Mijatovicفواكه و خضار
فواكه و خضار - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© Fotolia / Aleksandar Mijatovic
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أثار إعلان موريتانيا اقترابها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار، قلقا في إحدى الدول العربية التي تعتبر نواكشوط وجهة رئيسة لصادراتها.
قال زين العابدين ولد الشيخ أحمد، رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، إن موريتانيا "حققت اكتفاء ذاتيا من مادة الأرز وتقترب من ذلك في مجال الخضروات".
وذكرت وكالة الأخبار الموريتانية أن ولد الشيخ أكد أن بلاده "قطعت أشواطا مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات"، مشيرا إلى طموح رجال الأعمال وأرباب المقاولات في موريتانيا لتحقيق هذه الخطوة، في حدود 2026، وتصدير الفائض منها.

وأعلن رجال أعمال موريتانيون عن قرب نواكشوط من تحقيق اكتفاء ذاتي من الخضروات في حدود عام 2026، والتحول إلى تصدير الفائض منها، ما طرح تساؤلات حول مستقبل الصادرات المغربية من هذه المواد التي تعتمد أساسا على الجارة الجنوبية بالإضافة إلى باقي محيط الغرب الأفريقي.

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من جهته، اشتكى محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو أفريقيا والخارج، من فقدان السوق الموريتانية بالإضافة إلى العديد من الأسواق الأفريقية في السنوات الأخيرة.
وأضاف الزمراني أن هذا الأمر يأتي بفعل "قرارات السلطات المغربية المعنية بالصادرات والتي تتخذ رسوما وتدابير دون إشراك المهنيين المصدرين المغاربة، ما خلق متاعب كبيرة، خاصة في إفريقيا، حيث فقدان السوق والزبناء في ارتفاع".
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وأكد الزمراني أن "أكبر خطأ بدأ مع منع البطيخ في الجنوب الشرقي، ما هجّر فلاحين مغاربة نحو هذا البلد، واليوم ساهموا في بناء سلسلة متينة من الخضروات والفواكه".
وزعم أن بعض الفلاحين المغاربة اشترطوا قبول طلب موريتانيا زراعة الخضروات وليس فقط البطيخ، وأن "يتم فرض الرسوم على نظيرتها المغربية لتقوية الإنتاج".
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