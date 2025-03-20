دولة عربية تمنع ذبح إناث الأغنام والماعز لعام كامل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
14:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تستهدف واشنطن إيران بعد أنصار الله في اليمن؟
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
15:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: يجب ألا نستعجل ببناء استنتاجات كبيرة بعد اتصال بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة ، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل ، وإدانات عربية ودولية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة ، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل ، وإدانات عربية ودولية
15:00 GMT
59 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إذا لم ينته الصراع في أوكرانيا خلال العام الحالي فقد ينتقل إلى الساحة العالمية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250320/دولة-عربية-تمنع-ذبح-إناث-الأغنام-والماعز-لعام-كامل--1098810459.html
دولة عربية تمنع ذبح إناث الأغنام والماعز لعام كامل
دولة عربية تمنع ذبح إناث الأغنام والماعز لعام كامل
سبوتنيك عربي
أصدرت إحدى الدول العربية قرارا غريبا يقضي بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز لعام كامل، لافتة إلى أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من شهر مارس/ آذار 2025، إلى... 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T14:14+0000
2025-03-20T14:14+0000
اقتصاد
منوعات
أخبار المغرب اليوم
المغرب العربي
الأغنام
ماعز
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104374/99/1043749978_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_591bdf375ce44a57e9669955015d26c4.jpg
ووجّهت كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية في المغرب، دورية مشتركة إلى الولاة على الجهات، والأقاليم والمقاطعات، والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، تعلن فيها منع ذبح إناث الأغنام والماعز.ووفقا للخبر الذي نقلته صحيفة "هسبريس"، فقد أعلنت الوزارتان أنه "لتدبير أفضل لمؤشرات تطور هيكلة القطيع وتحسين تدابير إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الداخلية منع ذبح إناث الأغنام والماعز"، لافتة إلى أن "هذا القرار يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ توقيع الدورية (19 مارس 2025) إلى غاية نهاية مارس 2026".وتتضمن خطة العمل تنفيذ منع ذبح إناث الأغنام والماعز، مع منع دخول هذه الإناث إلى المجازر وإبلاغ العاملين في قطاع اللحوم الحمراء، ولا سيما الجزّارين بشأن منع ذبح إناث الأغنام والماعز.وأكدت الوثيقة ذاتها على "الأهمية القصوى لتنفيذ هذا التدبير بالتشاور مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية، التي يتعين عليها إبلاغ وتحسيس الجزّارين بقرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز".دولة عربية تواجه نقصا حادا في أضاحي العيد بـ3 ملايين رأس فقطدولة عربية تعاني من سرقة "أغطية البالوعات" وأزمة تلوح بالأفق
https://sarabic.ae/20250318/المغربزيادة-الطلب-على-الكاش-وتوقعات-بارتفاع-نسبة-العجز-1098744196.html
https://sarabic.ae/20250316/التقاليد-المغربية-في-رمضان-خصوصية-وتفرد-تتجلى-في-الموائد-وزفة-الأطفال-1098700692.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104374/99/1043749978_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_946d69fa408c71eb93ff1d393611d39b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, منوعات, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, الأغنام, ماعز
اقتصاد, منوعات, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, الأغنام, ماعز

دولة عربية تمنع ذبح إناث الأغنام والماعز لعام كامل

14:14 GMT 20.03.2025
© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصورأغنام بالقرب من الصخرة البيضاء في القرم 3 مايو 2019
أغنام بالقرب من الصخرة البيضاء في القرم 3 مايو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© Sputnik . Alexey Malgavko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أصدرت إحدى الدول العربية قرارا غريبا يقضي بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز لعام كامل، لافتة إلى أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من شهر مارس/ آذار 2025، إلى غاية نهاية الشهر ذاته من عام 2026.
ووجّهت كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية في المغرب، دورية مشتركة إلى الولاة على الجهات، والأقاليم والمقاطعات، والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، تعلن فيها منع ذبح إناث الأغنام والماعز.
ووفقا للخبر الذي نقلته صحيفة "هسبريس"، فقد أعلنت الوزارتان أنه "لتدبير أفضل لمؤشرات تطور هيكلة القطيع وتحسين تدابير إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الداخلية منع ذبح إناث الأغنام والماعز"، لافتة إلى أن "هذا القرار يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ توقيع الدورية (19 مارس 2025) إلى غاية نهاية مارس 2026".
عملة نقدية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
المغرب...زيادة الطلب على "الكاش" وتوقعات بارتفاع نسبة العجز
18 مارس, 11:43 GMT
وذكرت الدورية المشتركة أنه "لهذا الغرض، تم وضع خطة عمل مشتركة للتحكم في منع ذبح إناث أصناف الأغنام والماعز على مستوى المجازر الوطنية، باستثناء تلك المخصصة للذبح لأسباب صحية أو حيوانية (غير منتجة، أكثر من 8 أسنان بديلة) وتلك المستوردة، المخصصة للتسمين أو الذبح".
حملة إفطارنا لمساعدة المحتاجين في شهر رمضان التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
التقاليد المغربية في رمضان.. خصوصية وتفرد تتجلى في الموائد و"زفة الأطفال"
16 مارس, 16:15 GMT
وتتضمن خطة العمل تنفيذ منع ذبح إناث الأغنام والماعز، مع منع دخول هذه الإناث إلى المجازر وإبلاغ العاملين في قطاع اللحوم الحمراء، ولا سيما الجزّارين بشأن منع ذبح إناث الأغنام والماعز.
وأكدت الوثيقة ذاتها على "الأهمية القصوى لتنفيذ هذا التدبير بالتشاور مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية، التي يتعين عليها إبلاغ وتحسيس الجزّارين بقرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز".
دولة عربية تواجه نقصا حادا في أضاحي العيد بـ3 ملايين رأس فقط
دولة عربية تعاني من سرقة "أغطية البالوعات" وأزمة تلوح بالأفق
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала