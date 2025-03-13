https://sarabic.ae/20250313/دولة-عربية-تواجه-نقصا-حادا-في-أضاحي-العيد-بـ3-ملايين-رأس-فقط-1098638777.html
دولة عربية تواجه نقصا حادا في أضاحي العيد بـ3 ملايين رأس فقط
دولة عربية تواجه نقصا حادا في أضاحي العيد بـ3 ملايين رأس فقط
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي، أحمد البواري، أن المغرب يعاني نقصا حادًا في أضاحي العيد بـ3 ملايين رأس فقط، في وقت... 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T15:25+0000
2025-03-13T15:25+0000
2025-03-13T15:25+0000
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وقال البواري خلال مقابلة مع صحيفة مغربية: "الإحصاء الوطني المغربي للقطاع الفلاحي بيّن أن عدد الرؤوس التي كانت جاهزة للذبح خلال عيد الأضحى المقبل كانت 3 ملايين فقط، مشيرا إلى أن البلاد تحتاج نحو 6 ملايين رأس".واعترف البواري بأن "تجربة دعم استيراد الأغنام بـ500 درهم عن كل رأس، التي تم العمل بها خلال سنتي 2023 و2024، لم تؤتِ أكلها ولا النتائج المرجوة منها"، أن "هذه الأغنام المستوردة لم تفلح في أن "تتموقع" في السوق لأن ثمنها كان مرتفعا أيضا"، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.وفي وقت سابق، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى عدم ذبح الماشية في عيد الأضحى، وجاءت دعوة ملك المغرب خلال كلمة ألقاها وزير الشؤون الدينية بالمغرب أحمد التوفيق، عبر القناة الأولى الرسمية.وتابع: "هذه المناسبة ستحل علينا بعد نحو 4 أشهر وهي مناسبة شعائر دينية خاصة، لكن مرورنا بظروف اقتصادية صعبة نتج عنها تناقص أعداد الماشية، يفرض علينا أن نضع في اعتبارنا هذا الأمر".صدمة في المغرب... الملك يدعو المواطنين لعدم ذبح أضحية العيد هذا العامارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها... صور وفيديو
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
اقتصاد, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
دولة عربية تواجه نقصا حادا في أضاحي العيد بـ3 ملايين رأس فقط
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي، أحمد البواري، أن المغرب يعاني نقصا حادًا في أضاحي العيد بـ3 ملايين رأس فقط، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى 6 ملايين رأس.
وقال البواري خلال مقابلة مع صحيفة مغربية: "الإحصاء الوطني المغربي للقطاع الفلاحي بيّن أن عدد الرؤوس التي كانت جاهزة للذبح خلال عيد الأضحى المقبل كانت 3 ملايين فقط، مشيرا إلى أن البلاد تحتاج نحو 6 ملايين رأس".
وتابع: "الإحصاء المغربي وفّر صورة واقعية عن وضعية القطيع؛ لأنه كان شاملا لجميع الكسابة (مربي الماشية) على الصعيد الوطني بكل المناطق بتنسيق مع السلطات المحلية".
واعترف البواري بأن "تجربة دعم استيراد الأغنام بـ500 درهم عن كل رأس، التي تم العمل بها خلال سنتي 2023 و2024، لم تؤتِ أكلها ولا النتائج المرجوة منها"، أن "هذه الأغنام المستوردة لم تفلح في أن "تتموقع" في السوق لأن ثمنها كان مرتفعا أيضا"، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.
وفي وقت سابق، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى عدم ذبح الماشية في عيد الأضحى، وجاءت دعوة ملك المغرب خلال كلمة ألقاها وزير الشؤون الدينية بالمغرب أحمد التوفيق، عبر القناة الأولى الرسمية.
وأشار ملك المغرب، في الكلمة التي ألقاها وزير الشؤون الدينية إلى الدور الذي يقوم به لتوفير احتياجات الشعب المغربي في جميع المناسبات ومنها عيد الأضحى.
وتابع: "هذه المناسبة ستحل علينا بعد نحو 4 أشهر وهي مناسبة شعائر دينية خاصة، لكن مرورنا بظروف اقتصادية
صعبة نتج عنها تناقص أعداد الماشية، يفرض علينا أن نضع في اعتبارنا هذا الأمر".