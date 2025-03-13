دولة عربية تواجه نقصا حادا في أضاحي العيد بـ3 ملايين رأس فقط

عربي
بوتين: نوافق على اقتراح إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا شرط أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
14:03 GMT
39 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
14:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
بعد مواجهات الساحل.. هل يجلب اتفاق دمشق و"قسد" الأمن و الاستقرار لسوريا؟
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير عسكري: المرحلة الحالية من الصراع في أوكرانيا معقدة
17:00 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
09:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:35 GMT
20 د
On air
10:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
14:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
14:27 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
15:00 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:16 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
16:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوكرانيا فشلت بجعل كورسك ورقة ضغط في المفاوضات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250313/دولة-عربية-تواجه-نقصا-حادا-في-أضاحي-العيد-بـ3-ملايين-رأس-فقط-1098638777.html
دولة عربية تواجه نقصا حادا في أضاحي العيد بـ3 ملايين رأس فقط
دولة عربية تواجه نقصا حادا في أضاحي العيد بـ3 ملايين رأس فقط
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي، أحمد البواري، أن المغرب يعاني نقصا حادًا في أضاحي العيد بـ3 ملايين رأس فقط، في وقت... 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T15:25+0000
2025-03-13T15:25+0000
اقتصاد
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0d/1098638297_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_35a156712b98e2f9acc33a99d9f87814.jpg
وقال البواري خلال مقابلة مع صحيفة مغربية: "الإحصاء الوطني المغربي للقطاع الفلاحي بيّن أن عدد الرؤوس التي كانت جاهزة للذبح خلال عيد الأضحى المقبل كانت 3 ملايين فقط، مشيرا إلى أن البلاد تحتاج نحو 6 ملايين رأس".واعترف البواري بأن "تجربة دعم استيراد الأغنام بـ500 درهم عن كل رأس، التي تم العمل بها خلال سنتي 2023 و2024، لم تؤتِ أكلها ولا النتائج المرجوة منها"، أن "هذه الأغنام المستوردة لم تفلح في أن "تتموقع" في السوق لأن ثمنها كان مرتفعا أيضا"، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.وفي وقت سابق، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى عدم ذبح الماشية في عيد الأضحى، وجاءت دعوة ملك المغرب خلال كلمة ألقاها وزير الشؤون الدينية بالمغرب أحمد التوفيق، عبر القناة الأولى الرسمية.وتابع: "هذه المناسبة ستحل علينا بعد نحو 4 أشهر وهي مناسبة شعائر دينية خاصة، لكن مرورنا بظروف اقتصادية صعبة نتج عنها تناقص أعداد الماشية، يفرض علينا أن نضع في اعتبارنا هذا الأمر".صدمة في المغرب... الملك يدعو المواطنين لعدم ذبح أضحية العيد هذا العامارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها... صور وفيديو
https://sarabic.ae/20250228/ما-أبعاد-قرار-ملك-المغرب-الاقتصادية-بشأن-إلغاء-أضحية-العيد؟-1098265904.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0d/1098638297_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_c703175155a4a24b45081c5f857b27cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
اقتصاد, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

دولة عربية تواجه نقصا حادا في أضاحي العيد بـ3 ملايين رأس فقط

15:25 GMT 13.03.2025
© Getty Images / NurPhotoأغنامٌ في مزرعة
أغنامٌ في مزرعة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© Getty Images / NurPhoto
تابعنا عبر
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي، أحمد البواري، أن المغرب يعاني نقصا حادًا في أضاحي العيد بـ3 ملايين رأس فقط، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى 6 ملايين رأس.
وقال البواري خلال مقابلة مع صحيفة مغربية: "الإحصاء الوطني المغربي للقطاع الفلاحي بيّن أن عدد الرؤوس التي كانت جاهزة للذبح خلال عيد الأضحى المقبل كانت 3 ملايين فقط، مشيرا إلى أن البلاد تحتاج نحو 6 ملايين رأس".

وتابع: "الإحصاء المغربي وفّر صورة واقعية عن وضعية القطيع؛ لأنه كان شاملا لجميع الكسابة (مربي الماشية) على الصعيد الوطني بكل المناطق بتنسيق مع السلطات المحلية".

واعترف البواري بأن "تجربة دعم استيراد الأغنام بـ500 درهم عن كل رأس، التي تم العمل بها خلال سنتي 2023 و2024، لم تؤتِ أكلها ولا النتائج المرجوة منها"، أن "هذه الأغنام المستوردة لم تفلح في أن "تتموقع" في السوق لأن ثمنها كان مرتفعا أيضا"، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.
ملك المغرب، محمد السادس، في البرلمان المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
ما أبعاد قرار ملك المغرب الاقتصادية بشأن إلغاء "أضحية العيد"؟
28 فبراير, 13:33 GMT
وفي وقت سابق، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى عدم ذبح الماشية في عيد الأضحى، وجاءت دعوة ملك المغرب خلال كلمة ألقاها وزير الشؤون الدينية بالمغرب أحمد التوفيق، عبر القناة الأولى الرسمية.

وأشار ملك المغرب، في الكلمة التي ألقاها وزير الشؤون الدينية إلى الدور الذي يقوم به لتوفير احتياجات الشعب المغربي في جميع المناسبات ومنها عيد الأضحى.

وتابع: "هذه المناسبة ستحل علينا بعد نحو 4 أشهر وهي مناسبة شعائر دينية خاصة، لكن مرورنا بظروف اقتصادية صعبة نتج عنها تناقص أعداد الماشية، يفرض علينا أن نضع في اعتبارنا هذا الأمر".
صدمة في المغرب... الملك يدعو المواطنين لعدم ذبح أضحية العيد هذا العام
ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها... صور وفيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала