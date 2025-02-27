https://sarabic.ae/20250227/صدمة-في-المغرب-الملك-يدعو-المواطنين-لعدم-ذبح-أضحية-العيد-هذا-العام-1098239408.html
صدمة في المغرب... الملك يدعو المواطنين لعدم ذبح أضحية العيد هذا العام
صدمة في المغرب... الملك يدعو المواطنين لعدم ذبح أضحية العيد هذا العام
سبوتنيك عربي
تسببت دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى عدم ذبح الماشية في عيد الأضحى، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T16:53+0000
2025-02-27T16:53+0000
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وجاءت دعوة ملك المغرب خلال كلمة ألقاها وزير الشؤون الدينية بالمغرب أحمد التوفيق، عبر القناة الأولى الرسمية، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.وأشار ملك المغرب، في الكلمة التي ألقاها وزير الشؤون الدينية إلى الدور الذي يقوم به لتوفير احتياجات الشعب المغربي في جميع المناسبات ومنها عيد الأضحى.وتابع: "هذه المناسبة ستحل علينا بعد نحو 4 أشهر وهي مناسبة شعائر دينية خاصة، لكن مرورنا بظروف اقتصادية صعبة نتج عنها تناقص أعداد الماشية، يفرض علينا أن نضع في اعتبارنا هذا الأمر".وتابع: "يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة لمن يستطيع، لكن تأديتها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا وخاصة محدودي الدخل".وتابع: "لهذا السبب، فإني بصفتي أميرا للمؤمنين وقائما على شعائر الدين، فإن الضرورة والمصلحة الشرعية تفرض علينا أن نرفع الحرج والضرر، فإننا ندعو شعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة"، مضيفا: "سنقوم بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وندعو الناس إلى تأدية الشعائر المعتادة والمعاني الروحانية النبيلة وما يرتبط بها من صلة الأرحام".
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أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار المغرب اليوم, الأخبار
أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار المغرب اليوم, الأخبار
صدمة في المغرب... الملك يدعو المواطنين لعدم ذبح أضحية العيد هذا العام
تسببت دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى عدم ذبح الماشية في عيد الأضحى، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.
وجاءت دعوة ملك المغرب خلال كلمة ألقاها وزير الشؤون الدينية بالمغرب أحمد التوفيق، عبر القناة الأولى الرسمية، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.
وأشار ملك المغرب، في الكلمة التي ألقاها وزير الشؤون الدينية إلى الدور الذي يقوم به لتوفير احتياجات الشعب المغربي في جميع المناسبات ومنها عيد الأضحى
.
وتابع: "هذه المناسبة ستحل علينا بعد نحو 4 أشهر وهي مناسبة شعائر دينية خاصة، لكن مرورنا بظروف اقتصادية
صعبة نتج عنها تناقص أعداد الماشية، يفرض علينا أن نضع في اعتبارنا هذا الأمر".
وتابع: "يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة لمن يستطيع، لكن تأديتها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا وخاصة محدودي الدخل".
وتابع: "لهذا السبب، فإني بصفتي أميرا للمؤمنين وقائما على شعائر الدين، فإن الضرورة والمصلحة الشرعية تفرض علينا أن نرفع الحرج والضرر، فإننا ندعو شعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد
لهذه السنة"، مضيفا: "سنقوم بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وندعو الناس إلى تأدية الشعائر المعتادة والمعاني الروحانية النبيلة وما يرتبط بها من صلة الأرحام".