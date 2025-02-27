https://sarabic.ae/20250227/صدمة-في-المغرب-الملك-يدعو-المواطنين-لعدم-ذبح-أضحية-العيد-هذا-العام-1098239408.html

صدمة في المغرب... الملك يدعو المواطنين لعدم ذبح أضحية العيد هذا العام

صدمة في المغرب... الملك يدعو المواطنين لعدم ذبح أضحية العيد هذا العام

سبوتنيك عربي

تسببت دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى عدم ذبح الماشية في عيد الأضحى، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد. 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T16:53+0000

2025-02-27T16:53+0000

2025-02-27T16:53+0000

مجتمع

أخبار العالم الآن

منوعات

أخبار المغرب اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098239740_0:42:1024:618_1920x0_80_0_0_06f548c2b0540b002e78de33e4a4c417.jpg

وجاءت دعوة ملك المغرب خلال كلمة ألقاها وزير الشؤون الدينية بالمغرب أحمد التوفيق، عبر القناة الأولى الرسمية، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.وأشار ملك المغرب، في الكلمة التي ألقاها وزير الشؤون الدينية إلى الدور الذي يقوم به لتوفير احتياجات الشعب المغربي في جميع المناسبات ومنها عيد الأضحى.وتابع: "هذه المناسبة ستحل علينا بعد نحو 4 أشهر وهي مناسبة شعائر دينية خاصة، لكن مرورنا بظروف اقتصادية صعبة نتج عنها تناقص أعداد الماشية، يفرض علينا أن نضع في اعتبارنا هذا الأمر".وتابع: "يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة لمن يستطيع، لكن تأديتها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا وخاصة محدودي الدخل".وتابع: "لهذا السبب، فإني بصفتي أميرا للمؤمنين وقائما على شعائر الدين، فإن الضرورة والمصلحة الشرعية تفرض علينا أن نرفع الحرج والضرر، فإننا ندعو شعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة"، مضيفا: "سنقوم بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وندعو الناس إلى تأدية الشعائر المعتادة والمعاني الروحانية النبيلة وما يرتبط بها من صلة الأرحام".

https://sarabic.ae/20220627/المواطنون-المغربيون-يشتكون-من-ارتفاع-أسعار-الأضاحي-قبل-عيد-الأضحى-1064297418.html

https://sarabic.ae/20240610/ارتفاع-أسعار-الأضاحي-ونقص-عددها-يدفع-التونسيين-إلى-مقاطعة-شرائها-صور-1089720283.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار المغرب اليوم, الأخبار