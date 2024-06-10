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ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها... صور
ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها... صور
سبوتنيك عربي
بات التمسك بعادات عيد الأضحى مهمة صعبة بالنسبة لفئة كبيرة من العائلات التونسية، في ظل غلاء أسعار الأضاحي وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم إلى... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
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ومع اقتراب عيد الأضحى الذي سيوافق يوم الأحد المقبل الموافق لـ 16 يونيو/ حزيران الجاري، تصاعدت شكاوى التونسيين من أسعار الخراف التي تجاوزت 1300 دينارا (4054 دولارا)، وسط تكثف الدعوات إلى مقاطعة شرائها.وبينما تقدّر احتياجات التونسيين من الأضاحي بما يفوق 900 ألف أضحية، تؤكد مصادر رسمية أن "قطيع الخراف في تونس، تراجع بنسبة 16 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية"، في وقت تعجز فيه البلاد عن توريد الخراف نظرا لارتفاع أسعارها في السوق العالمية."العيد لمن استطاع إليه سبيلا"يشعر أحمد غزيل (47 عاما)، بالأسى بينما يحاول الإجابة عن تساؤلات طفليه التي تكررت بشأن خروف عيد الأضحى، الذي بات واضحا أنه سيكون عاجزا عن توفير ثمنه بحلول الأسبوع المقبل.ويقول أحمد وهو مصلح أحذية وحقائب: "لا يمكنني أن أتحمل تكلفة الأضحية هذا العام، فالأسعار لم تعد مقبولة بالنسبة للبسطاء أمثالنا، لذلك قررت المقاطعة".ويؤكد أحمد أنه بالكاد تمكّن من شراء ملابس جديدة لابنته وطفله المولود حديثا، مضيفا: "أصبح من الصعب علينا توفير الحاجيات الأساسية لأطفالنا فما بالك بشراء خروف يتجاوز ثمنه راتبي الشهري".ولا يختلف وضع أحمد عن حال العديد من التونسيين، الذين يرون أن العيد كما الحج بات حكرا على "من استطاع إليه سبيلا"، كما يقول منجي الكرغلي لـ"سبوتنيك".ويضيف منجي الذي أمضى عطلة الأسبوع بين أسواق ونقاط بيع الأضاحي: "هل من المقبول أن يصل سعر الخروف إلى 1800 دينار و2000 دينار؟"، وتساءل ساخرا: "هل يطعمون هذه الخرفان ذهبا حتى يبيعوها لنا بأثمان خيالية؟".ورغم ارتفاع ثمنه، تتمسك سامية وزوجها بإحياء شعائر عيد الأضحى على أكمل وجه، ولكنها لا تخفي امتعاضها من الأسعار المرتفعة للأضاحي، حيث أكدت لـ"سبوتنيك"، أنها ابتاعت خروفا بـ950 دينارا لا يتجاوز وزنه 43 كيلوغراما، في حين أنها دفعت في السنة الماضية 700 دينار لخروف من الوزن ذاته.وأضافت: "لولا فرحة الأطفال وتمسكنا بإحياء تقاليدنا وشعائر ديننا لما جبلنا على شراء الأضحية بهذه الأسعار الجنونية"."ثلثا التونسيين لم يشتروا الأضاحي"وأمام ارتفاع أسعار أضاحي العيد تلجأ العديد من العائلات التونسية إلى التخلي عن الأضحية واستبدالها باللحم الطازج، الذي تعد تكلفته منخفضة نسبيا مقارنة بثمن الخروف الحي.ويؤكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "غالبية التونسيين عزفوا عن شراء الأضاحي وأن أكثر من 60% من العائلات باتت عاجزة عن اقتناء الخرفان بسبب تراجع المقدرة الشرائية".ولفت الرياحي إلى أن "هذا الوضع يقود الكثير منهم إلى شراء كميات محددة من اللحوم"، مشيرا إلى أن "الكيلوغرام من لحم الخروف يباع حاليا بـ 43 دينارا"، وهو سعر اعتبره الرياحي "مقبولا مقارنة بما كان عليه في الأشهر الأخيرة (50 دينارا)".وقال الرياحي: "أسعار الأضاحي لا تتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطنين ويجب البحث عن آليات لتحسين قطيع الأغنام، الذي يشهد انخفاضا في السنوات الأخيرة، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار البيع".وبيّن الرياحي أن "ارتفاع أسعار الخرفان يعود أيضا إلى القشارة (الوسطاء)، الذين عمدوا إلى شراء أغلبية القطيع من الفلاحين من أجل إحكام قبضتهم على السوق والترفيع في الأسعار".وأردف الرياحي بأن "الإجراء الأخير الذي اعتمدته السلطات التونسية والمتعلق بطرح نحو 4 آلاف أضحية للبيع بسعر 22 دينارا للكلغ، يمكن أن يعدّل السوق والتقليص من التفاوت الكبير في الأسعار".تراجع عدد قطيع الخرافويرى رئيس الغرفة الوطنية للقصابين التونسيين أحمد العميري، في تعليق لـ"سبوتنيك"، أن "أزمة أسعار أضاحي العيد تتجدد كل سنة، دون أن تخطو السلطات التونسية والجهات المعنية خطوة إلى الأمام في اتجاه إيجاد حل لها وإنقاذ القطيع".وأكد العميري أن "قطيع الخرفان في تونس تراجع بنسبة 43 بالمئة خلال السنوات الأخيرة الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأضاحي".وأضاف العميري: "سبق وأن أطلقت غرفة القصابين صيحات فزع متكررة ونبهت الجهات المتدخلة في القطاع إلى عواقب تراجع القطيع، ولكنها لم تجد آذانا صاغية ولم تبادر الأطراف المعنية بالجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول عملية وجذرية".ولفت العميري إلى أن "قرار وزيرة التجارة بتسعير لحم الخروف بـ43 دينارا أسهم في تعديل السوق، وأن الـ4 آلاف خروف التي طرحت في السوق أثارت بدورها مخاوف الوسطاء، الذين بادروا بتخفيض نسبي في أسعار الخرفان، خوفا من عدم تمكنهم من بيعها في غضون أسبوع، خاصة وأنهم استشعروا عدم قدرة العديد من العائلات على شراء الأضحية ومقاطعة البعض لها".وختم العميري، قوله: "من المؤسف أن تختفي مشاهد الاحتفاء بعيد الأضحى وأن تتضاءل أعداد الخرفان التي اعتادت أن تدخل منازل التونسيين بالبخور وبضحكات الأطفال الذين يتنافسون في تزيينها".وسنة بعد أخرى، تلقي الضائقة الاقتصادية بظلالها على عادات التونسيين ويعيد الغلاء النشط للأسعار ترتيب أولوياتهم التي تتصدرها المواد الأساسية والركض خلف لقمة العيش.
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ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها... صور

15:52 GMT 10.06.2024
© Sputnik . Mariam.Gadera ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص القطيع يدفع التونسيين الى المقاطعة
 ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص القطيع يدفع التونسيين الى المقاطعة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© Sputnik . Mariam.Gadera
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بات التمسك بعادات عيد الأضحى مهمة صعبة بالنسبة لفئة كبيرة من العائلات التونسية، في ظل غلاء أسعار الأضاحي وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في البلاد.
ومع اقتراب عيد الأضحى الذي سيوافق يوم الأحد المقبل الموافق لـ 16 يونيو/ حزيران الجاري، تصاعدت شكاوى التونسيين من أسعار الخراف التي تجاوزت 1300 دينارا (4054 دولارا)، وسط تكثف الدعوات إلى مقاطعة شرائها.
وبينما تقدّر احتياجات التونسيين من الأضاحي بما يفوق 900 ألف أضحية، تؤكد مصادر رسمية أن "قطيع الخراف في تونس، تراجع بنسبة 16 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية"، في وقت تعجز فيه البلاد عن توريد الخراف نظرا لارتفاع أسعارها في السوق العالمية.

"العيد لمن استطاع إليه سبيلا"

يشعر أحمد غزيل (47 عاما)، بالأسى بينما يحاول الإجابة عن تساؤلات طفليه التي تكررت بشأن خروف عيد الأضحى، الذي بات واضحا أنه سيكون عاجزا عن توفير ثمنه بحلول الأسبوع المقبل.
© Sputnik . Mariam.Gadera

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها

© Sputnik . Mariam.Gadera

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها

© Sputnik . Mariam.Gadera

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها

© Sputnik . Mariam.Gadera

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها

© Sputnik . Mariam.Gadera

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها

© Sputnik . Mariam.Gadera

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها

© Sputnik . Mariam.Gadera

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها

1/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها

2/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها

3/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها

4/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها

5/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها

6/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها

7/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

ارتفاع أسعار الأضاحي ونقص عددها يدفع التونسيين إلى مقاطعة شرائها

ويقول أحمد وهو مصلح أحذية وحقائب: "لا يمكنني أن أتحمل تكلفة الأضحية هذا العام، فالأسعار لم تعد مقبولة بالنسبة للبسطاء أمثالنا، لذلك قررت المقاطعة".
ويؤكد أحمد أنه بالكاد تمكّن من شراء ملابس جديدة لابنته وطفله المولود حديثا، مضيفا: "أصبح من الصعب علينا توفير الحاجيات الأساسية لأطفالنا فما بالك بشراء خروف يتجاوز ثمنه راتبي الشهري".
ولا يختلف وضع أحمد عن حال العديد من التونسيين، الذين يرون أن العيد كما الحج بات حكرا على "من استطاع إليه سبيلا"، كما يقول منجي الكرغلي لـ"سبوتنيك".
ويضيف منجي الذي أمضى عطلة الأسبوع بين أسواق ونقاط بيع الأضاحي: "هل من المقبول أن يصل سعر الخروف إلى 1800 دينار و2000 دينار؟"، وتساءل ساخرا: "هل يطعمون هذه الخرفان ذهبا حتى يبيعوها لنا بأثمان خيالية؟".
ورغم ارتفاع ثمنه، تتمسك سامية وزوجها بإحياء شعائر عيد الأضحى على أكمل وجه، ولكنها لا تخفي امتعاضها من الأسعار المرتفعة للأضاحي، حيث أكدت لـ"سبوتنيك"، أنها ابتاعت خروفا بـ950 دينارا لا يتجاوز وزنه 43 كيلوغراما، في حين أنها دفعت في السنة الماضية 700 دينار لخروف من الوزن ذاته.
وأضافت: "لولا فرحة الأطفال وتمسكنا بإحياء تقاليدنا وشعائر ديننا لما جبلنا على شراء الأضحية بهذه الأسعار الجنونية".

"ثلثا التونسيين لم يشتروا الأضاحي"

وأمام ارتفاع أسعار أضاحي العيد تلجأ العديد من العائلات التونسية إلى التخلي عن الأضحية واستبدالها باللحم الطازج، الذي تعد تكلفته منخفضة نسبيا مقارنة بثمن الخروف الحي.
ويؤكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "غالبية التونسيين عزفوا عن شراء الأضاحي وأن أكثر من 60% من العائلات باتت عاجزة عن اقتناء الخرفان بسبب تراجع المقدرة الشرائية".
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ولفت الرياحي إلى أن "هذا الوضع يقود الكثير منهم إلى شراء كميات محددة من اللحوم"، مشيرا إلى أن "الكيلوغرام من لحم الخروف يباع حاليا بـ 43 دينارا"، وهو سعر اعتبره الرياحي "مقبولا مقارنة بما كان عليه في الأشهر الأخيرة (50 دينارا)".
وقال الرياحي: "أسعار الأضاحي لا تتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطنين ويجب البحث عن آليات لتحسين قطيع الأغنام، الذي يشهد انخفاضا في السنوات الأخيرة، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار البيع".
وبيّن الرياحي أن "ارتفاع أسعار الخرفان يعود أيضا إلى القشارة (الوسطاء)، الذين عمدوا إلى شراء أغلبية القطيع من الفلاحين من أجل إحكام قبضتهم على السوق والترفيع في الأسعار".
وأردف الرياحي بأن "الإجراء الأخير الذي اعتمدته السلطات التونسية والمتعلق بطرح نحو 4 آلاف أضحية للبيع بسعر 22 دينارا للكلغ، يمكن أن يعدّل السوق والتقليص من التفاوت الكبير في الأسعار".

تراجع عدد قطيع الخراف

ويرى رئيس الغرفة الوطنية للقصابين التونسيين أحمد العميري، في تعليق لـ"سبوتنيك"، أن "أزمة أسعار أضاحي العيد تتجدد كل سنة، دون أن تخطو السلطات التونسية والجهات المعنية خطوة إلى الأمام في اتجاه إيجاد حل لها وإنقاذ القطيع".
وأكد العميري أن "قطيع الخرفان في تونس تراجع بنسبة 43 بالمئة خلال السنوات الأخيرة الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأضاحي".
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وأضاف العميري: "سبق وأن أطلقت غرفة القصابين صيحات فزع متكررة ونبهت الجهات المتدخلة في القطاع إلى عواقب تراجع القطيع، ولكنها لم تجد آذانا صاغية ولم تبادر الأطراف المعنية بالجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول عملية وجذرية".
ولفت العميري إلى أن "قرار وزيرة التجارة بتسعير لحم الخروف بـ43 دينارا أسهم في تعديل السوق، وأن الـ4 آلاف خروف التي طرحت في السوق أثارت بدورها مخاوف الوسطاء، الذين بادروا بتخفيض نسبي في أسعار الخرفان، خوفا من عدم تمكنهم من بيعها في غضون أسبوع، خاصة وأنهم استشعروا عدم قدرة العديد من العائلات على شراء الأضحية ومقاطعة البعض لها".
وختم العميري، قوله: "من المؤسف أن تختفي مشاهد الاحتفاء بعيد الأضحى وأن تتضاءل أعداد الخرفان التي اعتادت أن تدخل منازل التونسيين بالبخور وبضحكات الأطفال الذين يتنافسون في تزيينها".
وسنة بعد أخرى، تلقي الضائقة الاقتصادية بظلالها على عادات التونسيين ويعيد الغلاء النشط للأسعار ترتيب أولوياتهم التي تتصدرها المواد الأساسية والركض خلف لقمة العيش.
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