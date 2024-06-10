https://sarabic.ae/20240610/بينها-دولتان-عربيتان-9-دول-تحدد-16-يونيو-أول-أيام-عيد-الأضحى-1089691622.html
بينها دولتان عربيتان.. 9 دول تحدد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى
بينها دولتان عربيتان.. 9 دول تحدد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى
سبوتنيك عربي
أعلنت 9 دول رسميا أن يوم الاثنين المقبل هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، لتخالف بذلك معظم دول العالم العربي، ويرجع الاختلاف إلى تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة من... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T07:33+0000
2024-06-10T07:33+0000
2024-06-10T07:33+0000
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وأعلنت كل من عمان والمغرب تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة 1445 يوم الخميس الماضي، ليكون أول أيام الشهر يوم السبت 8 يونيو الجاري، وبهذا تكون وقفة عرفة يوم الأحد الموافق 16 يونيو الجاري، ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.ويرجع اختلاف موعد عيد الأضحى المبارك، هو اختلاف بداية شهر ذي القعدة أيضا.بينما في السعودية والدول العربية الأخرى فقد تم الإعلان عبر الجهات المختصة، أن أول أيام شهر ذي الحجة المبارك هو الجمعة الموافق 7 يونيو، وبذلك يكون موعد عيد الأضحى في معظم الدول العربية يوم الأحد 16 من الشهر ذاته.
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العالم, العالم العربي
بينها دولتان عربيتان.. 9 دول تحدد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى
أعلنت 9 دول رسميا أن يوم الاثنين المقبل هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، لتخالف بذلك معظم دول العالم العربي، ويرجع الاختلاف إلى تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة من قبل الجهات الرسمية.
وأعلنت كل من عمان والمغرب تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة 1445 يوم الخميس الماضي، ليكون أول أيام الشهر يوم السبت 8 يونيو الجاري، وبهذا تكون وقفة عرفة يوم الأحد الموافق 16 يونيو الجاري، ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
لم تكن الدولتان العربيتان هما فقط من تحتفلان بعيد الأضحى المبارك يوم الاثنين، بل اتفقت معها 7 دول إسلامية أخرى، هي إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنجلاديش وباكستان وإيران وغانا.
ويرجع اختلاف موعد عيد الأضحى المبارك، هو اختلاف بداية شهر ذي القعدة أيضا.
بينما في السعودية والدول العربية الأخرى فقد تم الإعلان عبر الجهات المختصة، أن أول أيام شهر ذي الحجة المبارك هو الجمعة الموافق 7 يونيو، وبذلك يكون موعد عيد الأضحى في معظم الدول العربية يوم الأحد 16 من الشهر ذاته.