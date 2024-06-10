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بينها دولتان عربيتان.. 9 دول تحدد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى
بينها دولتان عربيتان.. 9 دول تحدد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى
سبوتنيك عربي
أعلنت 9 دول رسميا أن يوم الاثنين المقبل هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، لتخالف بذلك معظم دول العالم العربي، ويرجع الاختلاف إلى تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة من... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T07:33+0000
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وأعلنت كل من عمان والمغرب تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة 1445 يوم الخميس الماضي، ليكون أول أيام الشهر يوم السبت 8 يونيو الجاري، وبهذا تكون وقفة عرفة يوم الأحد الموافق 16 يونيو الجاري، ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.ويرجع اختلاف موعد عيد الأضحى المبارك، هو اختلاف بداية شهر ذي القعدة أيضا.بينما في السعودية والدول العربية الأخرى فقد تم الإعلان عبر الجهات المختصة، أن أول أيام شهر ذي الحجة المبارك هو الجمعة الموافق 7 يونيو، وبذلك يكون موعد عيد الأضحى في معظم الدول العربية يوم الأحد 16 من الشهر ذاته.
https://sarabic.ae/20240603/10-دول-عربية-ضمن-الأكثر-امتلاكا-للأغنام-في-العالم-1089465856.html
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العالم, العالم العربي
العالم, العالم العربي

بينها دولتان عربيتان.. 9 دول تحدد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى

07:33 GMT 10.06.2024
© Sputnik . Mohammad Damourخراف سوريا في أيام عيد الأضحى المبارك
خراف سوريا في أيام عيد الأضحى المبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
أعلنت 9 دول رسميا أن يوم الاثنين المقبل هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، لتخالف بذلك معظم دول العالم العربي، ويرجع الاختلاف إلى تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة من قبل الجهات الرسمية.
وأعلنت كل من عمان والمغرب تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة 1445 يوم الخميس الماضي، ليكون أول أيام الشهر يوم السبت 8 يونيو الجاري، وبهذا تكون وقفة عرفة يوم الأحد الموافق 16 يونيو الجاري، ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

لم تكن الدولتان العربيتان هما فقط من تحتفلان بعيد الأضحى المبارك يوم الاثنين، بل اتفقت معها 7 دول إسلامية أخرى، هي إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنجلاديش وباكستان وإيران وغانا.

شاب تونسي يرعى الأغنام بإحدى مناطق العشب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
مجتمع
10 دول عربية ضمن الأكثر امتلاكا للأغنام في العالم
3 يونيو, 14:04 GMT
ويرجع اختلاف موعد عيد الأضحى المبارك، هو اختلاف بداية شهر ذي القعدة أيضا.
بينما في السعودية والدول العربية الأخرى فقد تم الإعلان عبر الجهات المختصة، أن أول أيام شهر ذي الحجة المبارك هو الجمعة الموافق 7 يونيو، وبذلك يكون موعد عيد الأضحى في معظم الدول العربية يوم الأحد 16 من الشهر ذاته.
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