10 دول عربية ضمن الأكثر امتلاكا للأغنام في العالم
14:04 GMT 03.06.2024 (تم التحديث: 14:13 GMT 03.06.2024)
© AFP 2023 / FETHI BELAIDشاب تونسي يرعى الأغنام بإحدى مناطق العشب
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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كشفت آخر إحصائية لعام 2024 عن تعداد رؤوس الأغنام في العالم، وكانت 10 دول عربية ضمن الـ 40 دولة الأكثر امتلاكا لرؤوس الأغنام في العالم.
لا تزال الأغنام تلعب دورًا رئيسيًا في جميع أنحاء العالم، وتحظى الأغنام بشعبية كبيرة لأنها تنتج الصوف، ويمكن الاستفادة من لحمها.
يستخدم الصوف عادة في صناعة الملابس ويعتبر غير مكلف نسبيًا، لذلك فهو جزء لا يتجزأ من صناعة الملابس، ما يعني أن الأغنام تبقى ذات دور مهم في الاقتصاد العالمي. ووفقا للإحصائية، يأتي ترتيب الدول الأكثر امتلاكا لرؤوس الأغنام في العالم على الشكل الآتي:
ترتيب دول العالم الأكثر امتلاكا لرؤوس الأغنام لعام 2024:
1.الصين: عدد رؤوس الأغنام (173.1) مليون – 13.7% من التعداد العالمي
2.الهند: عدد رؤوس الأغنام (68.1) مليون – 5.39% من التعداد العالمي
3.أستراليا: عدد رؤوس الأغنام (63.5) مليون – 5.03% من التعداد العالمي
4.نيجيريا: عدد رؤوس الأغنام (47.7) مليون – 3.78% من التعداد العالمي
5.إيران: عدد رؤوس الأغنام (46.6) مليون – 3.69% من التعداد العالمي
6.إثيوبيا: عدد رؤوس الأغنام (42.9) مليون – 3.4% من التعداد العالمي
7.تركيا: عدد رؤوس الأغنام (42.1) مليون – 3.34% من التعداد العالمي
8.السودان: عدد رؤوس الأغنام (40.9) مليون – 3.24% من التعداد العالمي
9.تشاد: عدد رؤوس الأغنام (38.7) مليون – 3.06% من التعداد العالمي
10.المملكة المتحدة: عدد رؤوس الأغنام (35.6) مليون – 2.59% من التعداد العالمي
19 مارس, 16:01 GMT
ترتيب الدول العربية الـ 10 الأكثر امتلاكا لرؤوس الأغنام لعام 2024:
1.السودان: عدد رؤوس الأغنام (40.9) مليون – 3.24% من التعداد العالمي
2.الجزائر: عدد رؤوس الأغنام (31.2) مليون – 2.45% من التعداد العالمي
3.المغرب: عدد رؤوس الأغنام (25.3) مليون – 1.75% من التعداد العالمي
4.سوريا: عدد رؤوس الأغنام (18.8) مليون – 1.27% من التعداد العالمي
5.الصومال: عدد رؤوس الأغنام (14) مليون – 0.96% من التعداد العالمي
6.موريتانيا: عدد رؤوس الأغنام (13.7) مليون – 0.88% من التعداد العالمي
7.المملكة العربية السعودية: عدد رؤوس الأغنام (11.1) مليون – 0.75% من التعداد العالمي
8.اليمن: عدد رؤوس الأغنام (10.8) مليون – 0.73% من التعداد العالمي
9.ليبيا: عدد رؤوس الأغنام (8.7) مليون – 0.59% من التعداد العالمي
10.العراق: عدد رؤوس الأغنام (7.5) مليون – 0.53% من التعداد العالمي
وعلى الرغم من أن العالم قد قطع شوطا طويلا خلال القرون القليلة الماضية في مجال الزراعة والصناعة، إلا أن الأغنام لا تزال تحظى بأهمية كبيرة، وبالتالي لا تزال تربية الأغنام صناعة كبيرة جدًا، ويستمر عدد الأغنام في النمو مع استمرار التوسع الاقتصادي، وفقا للإحصائية.