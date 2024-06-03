https://sarabic.ae/20240603/10-دول-عربية-ضمن-الأكثر-امتلاكا-للأغنام-في-العالم-1089465856.html

10 دول عربية ضمن الأكثر امتلاكا للأغنام في العالم

10 دول عربية ضمن الأكثر امتلاكا للأغنام في العالم

سبوتنيك عربي

كشفت آخر إحصائية لعام 2024 عن تعداد رؤوس الأغنام في العالم، وكانت 10 دول عربية ضمن الـ 40 دولة الأكثر امتلاكا لرؤوس الأغنام في العالم. 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T14:04+0000

2024-06-03T14:04+0000

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لا تزال الأغنام تلعب دورًا رئيسيًا في جميع أنحاء العالم، وتحظى الأغنام بشعبية كبيرة لأنها تنتج الصوف، ويمكن الاستفادة من لحمها.يستخدم الصوف عادة في صناعة الملابس ويعتبر غير مكلف نسبيًا، لذلك فهو جزء لا يتجزأ من صناعة الملابس، ما يعني أن الأغنام تبقى ذات دور مهم في الاقتصاد العالمي. ووفقا للإحصائية، يأتي ترتيب الدول الأكثر امتلاكا لرؤوس الأغنام في العالم على الشكل الآتي:ترتيب دول العالم الأكثر امتلاكا لرؤوس الأغنام لعام 2024:ترتيب الدول العربية الـ 10 الأكثر امتلاكا لرؤوس الأغنام لعام 2024:وعلى الرغم من أن العالم قد قطع شوطا طويلا خلال القرون القليلة الماضية في مجال الزراعة والصناعة، إلا أن الأغنام لا تزال تحظى بأهمية كبيرة، وبالتالي لا تزال تربية الأغنام صناعة كبيرة جدًا، ويستمر عدد الأغنام في النمو مع استمرار التوسع الاقتصادي، وفقا للإحصائية.مشاريع زراعية إماراتية لدعم متضرري الزلزال في سوريا.. فيديو وصورمنظمة عالمية تعلن خلو مصر من مرض طاعون الخيل الأفريقي

https://sarabic.ae/20240319/نفوق-المئات-من-الأغنام-والأبقار-في-ليبيا-بعد-انتشار-الحمى-القلاعية-1087179373.html

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اخبار عالم الحيوان, أغنام, الأغنام, حيوان, منظمة حقوق الحيوان, الحيوان