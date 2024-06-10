https://sarabic.ae/20240610/20-علامة-للتأكد-من-سلامة-أضاحي-العيد-واللحوم-1089692281.html

20 علامة للتأكد من سلامة أضاحي العيد واللحوم

20 علامة للتأكد من سلامة أضاحي العيد واللحوم

سبوتنيك عربي

يشهد العالم الإسلامي اقتراب عيد الأضحى المبارك، إحدى أهم المناسبات الدينية في الإسلام، يتم فيها ذبح الأضاحي كتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله، ولإتمام فريضة... 10.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-10T08:24+0000

2024-06-10T08:24+0000

2024-06-10T08:24+0000

مجتمع

لحوم الأضاحي

طريقة حفظ لحوم الأضاحي

عيد الأضحى

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يصادف عيد الأضحي، اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ويأتي هذا العيد بعد الانتهاء من فريضة الحج في مكة المكرمة، ويتم الاحتفال به عن طريق التضحية بالمواشي مثل الجمال والماعز والأغنام في سبيل الله وذلك اقتداء بالنبي إبراهيم عليه السلام.والتضحية هي عبادة يقوم بها المسلمون في "العيد الكبير"(عيد الأضحى)، حيث يتم تقسيم اللحوم التي يتم الحصول عليها إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول للمضحي نفسه، والآخر للأقارب والأصدقاء والثالث للمحتاجين والفقراء.وبحسب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة المصرية، هناك 20 علامة للتأكد من سلامة الأضاحي واللحوم فى إطار الدور التوعوي والإرشادي للوزارة.وهذه العلامات هي :ويُعد ذبح الأضاحي من التقاليد الشائعة في العديد من الثقافات، بما فيها الثقافة العربية. ويُعتبر هذا الفعل مشروعًا في الإسلام، إذ يقام في عيد الأضحى المبارك، ويُعتبر تعبيرًا عن تقديم الشكر لله.وفي حال عدم القدرة على ذبح الأضحية لظرف ما، فمن الأفضل أن يقدم الشخص صدقة بقيمة ثمن الأضحية لصالح الفقراء والمحتاجين، وهذا يعد تعبيرًا عن الإرادة والنية الحسنة في قلب المضحي وتدريبه على السخاء والعطاء.

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لحوم الأضاحي, طريقة حفظ لحوم الأضاحي, عيد الأضحى