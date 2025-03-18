المغرب...زيادة الطلب على "الكاش" وتوقعات بارتفاع نسبة العجز

عربي
بوتين يتحدث خلال مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
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البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
14:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:28 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
14:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
15:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
16:00 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: على ترامب أن يعلم أن لدى الجيش اليمني القدرة على المقاومة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
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30 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي
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كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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عرب بوينت بودكاست
هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
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رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
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المغرب...زيادة الطلب على "الكاش" وتوقعات بارتفاع نسبة العجز
المغرب...زيادة الطلب على "الكاش" وتوقعات بارتفاع نسبة العجز
سبوتنيك عربي
شهد تداول العملة النقدية في المغرب، أخيرا، ارتفاعا مقلقا، إذ عجزت كل أدوات السياسة النقدية والمشاريع الرقمية في بنك المغرب عن تخفيف الضغط على النقد والسيولة... 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T11:43+0000
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وبلغت قيمة التداول النقدي مع بداية السنة الجارية نحو 421.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.ولمواجهة هذه الضغوط بشكل مؤقت، حاول بنك المغرب احتواء تداعيات "الكاش" بتكثيف ضخ السيولة، إذ بلغت قيمة تدخلاته 136.6 مليار درهم حتى حدود 6 مارس/أذار الجاري، بحسب موقع "هسبريس".وبحسب الخبراء في القطاع المالي والنقدي، من الضروري على البنوك المغربية تبني نهج أكثر شمولية للحد من الضغط على السيولة البنكية، ونحو باتجاه برامج رقمنة المدفوعات، والحوافز الضريبية المرافقة لها، وكذا مشاريع تعزيز الثقافة والتربية الماليتين.
https://sarabic.ae/20250312/جدال-برلماني-مغربي-بشأن-قانون-التبليغ-عن-جرائم-المال-العام-في-المملكة--1098608137.html
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العالم العربي, اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, مال
العالم العربي, اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, مال

المغرب...زيادة الطلب على "الكاش" وتوقعات بارتفاع نسبة العجز

11:43 GMT 18.03.2025
© Photo / Unsplash/ Yuri Krupenin عملة نقدية
عملة نقدية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
© Photo / Unsplash/ Yuri Krupenin
تابعنا عبر
شهد تداول العملة النقدية في المغرب، أخيرا، ارتفاعا مقلقا، إذ عجزت كل أدوات السياسة النقدية والمشاريع الرقمية في بنك المغرب عن تخفيف الضغط على النقد والسيولة البنكية.
وبلغت قيمة التداول النقدي مع بداية السنة الجارية نحو 421.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

ومن المتوقع أن يزيد الطلب على "الكاش" بنسبة 8.3 % في 2025 و7.8% في 2026، ويعود ذلك إلى الاعتماد الكبير على السيولة النقدية بسبب العادات الاجتماعية ومستوى الاقتصاد غير المهيكل المرتفع.

البرلمان المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
جدال برلماني مغربي بشأن قانون التبليغ عن جرائم المال العام في المملكة
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ولمواجهة هذه الضغوط بشكل مؤقت، حاول بنك المغرب احتواء تداعيات "الكاش" بتكثيف ضخ السيولة، إذ بلغت قيمة تدخلاته 136.6 مليار درهم حتى حدود 6 مارس/أذار الجاري، بحسب موقع "هسبريس".

ووفقا لتوقعات البنك، فإن عجز السيولة سيصل إلى 164.6 مليار درهم في 2025، و192.3 مليار درهم في 2026، بسبب العجز التجاري المستمر.

وبحسب الخبراء في القطاع المالي والنقدي، من الضروري على البنوك المغربية تبني نهج أكثر شمولية للحد من الضغط على السيولة البنكية، ونحو باتجاه برامج رقمنة المدفوعات، والحوافز الضريبية المرافقة لها، وكذا مشاريع تعزيز الثقافة والتربية الماليتين.
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