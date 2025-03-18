https://sarabic.ae/20250318/المغربزيادة-الطلب-على-الكاش-وتوقعات-بارتفاع-نسبة-العجز-1098744196.html
المغرب...زيادة الطلب على "الكاش" وتوقعات بارتفاع نسبة العجز
المغرب...زيادة الطلب على "الكاش" وتوقعات بارتفاع نسبة العجز
سبوتنيك عربي
شهد تداول العملة النقدية في المغرب، أخيرا، ارتفاعا مقلقا، إذ عجزت كل أدوات السياسة النقدية والمشاريع الرقمية في بنك المغرب عن تخفيف الضغط على النقد والسيولة... 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T11:43+0000
2025-03-18T11:43+0000
2025-03-18T11:43+0000
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وبلغت قيمة التداول النقدي مع بداية السنة الجارية نحو 421.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.ولمواجهة هذه الضغوط بشكل مؤقت، حاول بنك المغرب احتواء تداعيات "الكاش" بتكثيف ضخ السيولة، إذ بلغت قيمة تدخلاته 136.6 مليار درهم حتى حدود 6 مارس/أذار الجاري، بحسب موقع "هسبريس".وبحسب الخبراء في القطاع المالي والنقدي، من الضروري على البنوك المغربية تبني نهج أكثر شمولية للحد من الضغط على السيولة البنكية، ونحو باتجاه برامج رقمنة المدفوعات، والحوافز الضريبية المرافقة لها، وكذا مشاريع تعزيز الثقافة والتربية الماليتين.
https://sarabic.ae/20250312/جدال-برلماني-مغربي-بشأن-قانون-التبليغ-عن-جرائم-المال-العام-في-المملكة--1098608137.html
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العالم العربي, اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, مال
العالم العربي, اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, مال
المغرب...زيادة الطلب على "الكاش" وتوقعات بارتفاع نسبة العجز
شهد تداول العملة النقدية في المغرب، أخيرا، ارتفاعا مقلقا، إذ عجزت كل أدوات السياسة النقدية والمشاريع الرقمية في بنك المغرب عن تخفيف الضغط على النقد والسيولة البنكية.
وبلغت قيمة التداول النقدي مع بداية السنة الجارية نحو 421.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
ومن المتوقع أن يزيد الطلب على "الكاش" بنسبة 8.3 % في 2025 و7.8% في 2026، ويعود ذلك إلى الاعتماد الكبير على السيولة النقدية بسبب العادات الاجتماعية ومستوى الاقتصاد غير المهيكل المرتفع.
ولمواجهة هذه الضغوط بشكل مؤقت، حاول بنك المغرب احتواء تداعيات
"الكاش" بتكثيف ضخ السيولة، إذ بلغت قيمة تدخلاته 136.6 مليار درهم حتى حدود 6 مارس/أذار الجاري، بحسب موقع "هسبريس
".
ووفقا لتوقعات البنك، فإن عجز السيولة سيصل إلى 164.6 مليار درهم في 2025، و192.3 مليار درهم في 2026، بسبب العجز التجاري المستمر.
وبحسب الخبراء في القطاع المالي والنقدي، من الضروري على البنوك المغربية تبني نهج أكثر شمولية للحد من الضغط على السيولة البنكية، ونحو باتجاه برامج رقمنة المدفوعات، والحوافز الضريبية ا
لمرافقة لها، وكذا مشاريع تعزيز الثقافة والتربية الماليتين.