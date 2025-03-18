https://sarabic.ae/20250318/المغربزيادة-الطلب-على-الكاش-وتوقعات-بارتفاع-نسبة-العجز-1098744196.html

المغرب...زيادة الطلب على "الكاش" وتوقعات بارتفاع نسبة العجز

المغرب...زيادة الطلب على "الكاش" وتوقعات بارتفاع نسبة العجز

سبوتنيك عربي

شهد تداول العملة النقدية في المغرب، أخيرا، ارتفاعا مقلقا، إذ عجزت كل أدوات السياسة النقدية والمشاريع الرقمية في بنك المغرب عن تخفيف الضغط على النقد والسيولة... 18.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-18T11:43+0000

2025-03-18T11:43+0000

2025-03-18T11:43+0000

العالم العربي

اقتصاد

أخبار المغرب اليوم

مال

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/12/1098743964_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_8ce6f0694ad13f7b8226e364a1c62a0c.jpg

وبلغت قيمة التداول النقدي مع بداية السنة الجارية نحو 421.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.ولمواجهة هذه الضغوط بشكل مؤقت، حاول بنك المغرب احتواء تداعيات "الكاش" بتكثيف ضخ السيولة، إذ بلغت قيمة تدخلاته 136.6 مليار درهم حتى حدود 6 مارس/أذار الجاري، بحسب موقع "هسبريس".وبحسب الخبراء في القطاع المالي والنقدي، من الضروري على البنوك المغربية تبني نهج أكثر شمولية للحد من الضغط على السيولة البنكية، ونحو باتجاه برامج رقمنة المدفوعات، والحوافز الضريبية المرافقة لها، وكذا مشاريع تعزيز الثقافة والتربية الماليتين.

https://sarabic.ae/20250312/جدال-برلماني-مغربي-بشأن-قانون-التبليغ-عن-جرائم-المال-العام-في-المملكة--1098608137.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, مال