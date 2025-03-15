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هل يتحول ملف المياه إلى "حرب جديدة" بين الجزائر والمغرب؟
هل يتحول ملف المياه إلى "حرب جديدة" بين الجزائر والمغرب؟
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن الجزائر اتهم المغرب بتقليص حصتها من مياه "وادي كير" الذي يمتد من الأراضي المغربية إلى الأراضي الجزائرية. 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T15:25+0000
2025-03-15T15:25+0000
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وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم السبت، بأن الجزائر أبدت قلقها بشأن تقليص كمية المياه التي تصل إليها من خلال "وادي كيره" الذي يسهم في تزويد بعض المناطق الجزائرية بالمياه، وهو ما أدى إلى تصعيد الموقف بين الجانبين.وأكدت أن هذا الاتهام يأتي في ظل التوترات السياسية الجزائرية المغربية، خاصة وأن الجزائر أثارت ملف "وادي كير" مرتين على المستوى الدولي، حيث تحدث وزير الري الجزائري، طه دربال، عن ما أسماه بـ"تجفيف متعمد ومنتظم للمياه" من بعض المناطق على الحدود الغربية.وأشارت إلى أن الحديث عن ملف المياه قد تجدد في منتدى المياه العالمي الذي عقد في شهر مايو/أيار 2024، حيث وصف طه دربال الممارسات المغربية بأنها "تدمير للمياه عبر الحدود".وأثناء اجتماع جرى في سلوفينيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بخصوص اتفاقية حماية واستخدام مصادر المياه عبر الجبال والبحيرات الدولية، اتهمت الجزائر المغرب بـ"عرقلة تدفق المياه وتدمير المياه السطحية عبر الحدود".لم يقتصر النزاع بين كل من الجزائر والمغرب بشأن "وادي كير" فقط، بل تضمن السدود أيضا، حيث اعتبرت الجزائر أن "سد قدوسة المغربي هو السبب الرئيسي وراء تقليص تدفق المياه إلى سد الجرف الأصفر الجزائري، الذي يعد من أكبر السدود في البلاد، ما أدى ذلك إلى كارثة بيئية بسبب تناقص منسوب المياه في السد".ولفتت إلى أن تلك الكارثة البيئية تسبب في نفوق الأسماك وهجرة الطيور، في ظل استمرار الغضب الشعبي الجزائري بسبب نقص حاد في المياه في بعض المناطق الجزائرية.ومن ناحيتها فإن المغرب قد نفت كل ما وجه لها من اتهامات جزائرية، مضيفة أن هذا اتهام لا يصدق.ويشار إلى أن الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بدأت منذ قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب في صيف عام 2021، في وقت لم تتوان المملكة منذ ذلك الحين في اقتراف أعمال عدائية ومستفزة للجزائر، إلى جانب النزاع المتصاعد بشأن "الصحراء الغربية".ويتنازع المغرب وجبهة البوليساريو منذ عقود بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
https://sarabic.ae/20250307/هل-تمثل-التدريبات-العسكرية-الفرنسية---المغربية-تهديدات-للجزائر؟--1098478222.html
https://sarabic.ae/20241030/مناورة-أم-مفاضلة-هل-تستثمر-فرنسا-الخلاف-بين-المغرب-والجزائر-1094330177.html
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أخبار المغرب اليوم, الجزائر, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, الجزائر, العالم العربي, الأخبار

هل يتحول ملف المياه إلى "حرب جديدة" بين الجزائر والمغرب؟

15:25 GMT 15.03.2025
© Photo / Unsplash/ Jong Marshes غرق في المياه
غرق في المياه - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
© Photo / Unsplash/ Jong Marshes
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ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن الجزائر اتهم المغرب بتقليص حصتها من مياه "وادي كير" الذي يمتد من الأراضي المغربية إلى الأراضي الجزائرية.
وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم السبت، بأن الجزائر أبدت قلقها بشأن تقليص كمية المياه التي تصل إليها من خلال "وادي كيره" الذي يسهم في تزويد بعض المناطق الجزائرية بالمياه، وهو ما أدى إلى تصعيد الموقف بين الجانبين.
وأكدت أن هذا الاتهام يأتي في ظل التوترات السياسية الجزائرية المغربية، خاصة وأن الجزائر أثارت ملف "وادي كير" مرتين على المستوى الدولي، حيث تحدث وزير الري الجزائري، طه دربال، عن ما أسماه بـ"تجفيف متعمد ومنتظم للمياه" من بعض المناطق على الحدود الغربية.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ظهر سفينة تابعة للبحرية الفرنسية - الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
هل تمثل التدريبات العسكرية "الفرنسية - المغربية" تهديدات للجزائر؟
7 مارس, 15:48 GMT
وأشارت إلى أن الحديث عن ملف المياه قد تجدد في منتدى المياه العالمي الذي عقد في شهر مايو/أيار 2024، حيث وصف طه دربال الممارسات المغربية بأنها "تدمير للمياه عبر الحدود".
وأثناء اجتماع جرى في سلوفينيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بخصوص اتفاقية حماية واستخدام مصادر المياه عبر الجبال والبحيرات الدولية، اتهمت الجزائر المغرب بـ"عرقلة تدفق المياه وتدمير المياه السطحية عبر الحدود".
لم يقتصر النزاع بين كل من الجزائر والمغرب بشأن "وادي كير" فقط، بل تضمن السدود أيضا، حيث اعتبرت الجزائر أن "سد قدوسة المغربي هو السبب الرئيسي وراء تقليص تدفق المياه إلى سد الجرف الأصفر الجزائري، الذي يعد من أكبر السدود في البلاد، ما أدى ذلك إلى كارثة بيئية بسبب تناقص منسوب المياه في السد".
ولفتت إلى أن تلك الكارثة البيئية تسبب في نفوق الأسماك وهجرة الطيور، في ظل استمرار الغضب الشعبي الجزائري بسبب نقص حاد في المياه في بعض المناطق الجزائرية.
ومن ناحيتها فإن المغرب قد نفت كل ما وجه لها من اتهامات جزائرية، مضيفة أن هذا اتهام لا يصدق.
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
مناورة أم مفاضلة... هل تستثمر فرنسا الخلاف بين المغرب والجزائر؟
30 أكتوبر 2024, 16:35 GMT
ويشار إلى أن الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بدأت منذ قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب في صيف عام 2021، في وقت لم تتوان المملكة منذ ذلك الحين في اقتراف أعمال عدائية ومستفزة للجزائر، إلى جانب النزاع المتصاعد بشأن "الصحراء الغربية".
ويتنازع المغرب وجبهة البوليساريو منذ عقود بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
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