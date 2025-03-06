https://sarabic.ae/20250306/المغرب-السعودية-تدعم-مغربية-الصحراء-وتعتبر-الحكم-الذاتي-الحل-الوحيد-1098449877.html
المغرب: السعودية تدعم مغربية الصحراء وتعتبر الحكم الذاتي الحل الوحيد
المغرب: السعودية تدعم مغربية الصحراء وتعتبر الحكم الذاتي الحل الوحيد
سبوتنيك عربي
قالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن المملكة العربية السعودية عبرت عن دعمها لـ"مغربية الصحراء"، في إشارة إلى الصحراء الغربية، التي تمثل قضية خلافية بين المغرب... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T17:17+0000
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وقالت الوكالة إن "الرياض تعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلا وحيدا لهذا النزاع الإقليمي".ولفتت إلى أن "هذا الموقف تم التعبير عنه خلال انعقاد أشغال الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة المغربية – السعودية، بمكة المكرمة، يوم الأربعاء".وأوضحت أن "السعودية شددت على أن أي حل للنزاع الإقليمي لا يمكن أن يكون إلا في ظل سيادة المغرب ووحدتها الترابية"، على حد وصف الوكالة.ويتنازع المغرب وجبهة البوليساريو منذ عقود بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.وترأس وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره المغربي ناصر بوريطة، اجتماع الدورة الـ14 للجنة السعودية المغربية المشتركة، وهي لجنة خاصة بمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
https://sarabic.ae/20241018/برلمانيان-جزائريان-متمسكون-بـتقرير-المصير-واستقلال-الصحراء-الغربية-لا-تقسيمها-1093924768.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية
المغرب: السعودية تدعم مغربية الصحراء وتعتبر الحكم الذاتي الحل الوحيد
قالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن المملكة العربية السعودية عبرت عن دعمها لـ"مغربية الصحراء"، في إشارة إلى الصحراء الغربية، التي تمثل قضية خلافية بين المغرب والجزائر.
وقالت الوكالة
إن "الرياض تعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلا وحيدا لهذا النزاع الإقليمي".
ولفتت إلى أن "هذا الموقف تم التعبير عنه خلال انعقاد أشغال الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة المغربية – السعودية، بمكة المكرمة، يوم الأربعاء".
18 أكتوبر 2024, 17:26 GMT
وأوضحت أن "السعودية شددت على أن أي حل للنزاع الإقليمي
لا يمكن أن يكون إلا في ظل سيادة المغرب ووحدتها الترابية"، على حد وصف الوكالة.
ويتنازع المغرب وجبهة البوليساريو منذ عقود بشأن السيادة على إقليم الصحراء
، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
وترأس وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره المغربي ناصر بوريطة، اجتماع الدورة الـ14 للجنة السعودية المغربية المشتركة، وهي لجنة خاصة بمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.