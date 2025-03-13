https://sarabic.ae/20250313/توقيف-مسؤول-فرنسي-بتهمة-التجسس-لصالح-الجزائر-1098641978.html
توقيف مسؤول فرنسي بتهمة التجسس لصالح الجزائر
توقيف مسؤول فرنسي بتهمة التجسس لصالح الجزائر
سبوتنيك عربي
بدأت السلطات الفرنسية تحقيقا تتهم فيه مسؤولا فرنسيا بالتجسس لصالح المخابرات الجزائرية وإمدادها بمعلومات عن المعارضين الجزائريين في فرنسا. 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T16:24+0000
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يأتي ذلك في ضوء أزمة دبلوماسية عميقة بين البلدين، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن المسؤول الفرنسي المتهم يعمل لدى وزارة الاقتصاد.كما تقول السلطات الفرنسية إن هذا المسؤول تعاون مع موظف آخر في إدارة الهجرة، وهو يحمل الجنسية الجزائرية أيضا.وألقت مديرية الأمن الداخلي القبض على المسؤول المتهم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ووجهت له تهما مرتبطة بجرائم التجسس والتخابر مع قوة أجنبية بصورة تقوض المصالح الأساسية لفرنسا.ولفتت وسائل إعلام فرنسية إلى أن المسؤول المتهم كان في منصب يسمح له بالوصول إلى بيانات وملفات سرية إضافة إلى قدرته على الوصول إلى معلومات خاصة بالجزائريين في فرنسا وخاصة المعارضين السياسيين للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.وأوضحت أن نشاطه كان يستهدف المؤثرين الجزائريين الذين لهم متابعين بأعداد كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة كبيرة منذ يوليو/ تموم الماضي، بعدما أعلنت باريس دعمها لخطة مغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجزائر، وهو الإجراء الذي تبعه سحب السفير الجزائري من باريس.كما شهدت الفترة الأخيرة سجن الكاتب الجزائري الذي يحمل الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال في الجزائر، إثر تصريحات لوسائل إعلام فرنسية تبنّى فيها موقف المغرب بشأن الصحراء الغربية.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الجزائر, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الجزائر, الأخبار
توقيف مسؤول فرنسي بتهمة التجسس لصالح الجزائر
بدأت السلطات الفرنسية تحقيقا تتهم فيه مسؤولا فرنسيا بالتجسس لصالح المخابرات الجزائرية وإمدادها بمعلومات عن المعارضين الجزائريين في فرنسا.
يأتي ذلك في ضوء أزمة دبلوماسية عميقة بين البلدين، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن المسؤول الفرنسي المتهم يعمل لدى وزارة الاقتصاد.
كما تقول السلطات الفرنسية
إن هذا المسؤول تعاون مع موظف آخر في إدارة الهجرة، وهو يحمل الجنسية الجزائرية أيضا.
وألقت مديرية الأمن الداخلي القبض على المسؤول المتهم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ووجهت له تهما مرتبطة بجرائم التجسس والتخابر مع قوة أجنبية بصورة تقوض المصالح الأساسية لفرنسا.
ولفتت وسائل إعلام فرنسية إلى أن المسؤول المتهم كان في منصب يسمح له بالوصول إلى بيانات وملفات سرية إضافة إلى قدرته على الوصول إلى معلومات خاصة بالجزائريين في فرنسا
وخاصة المعارضين السياسيين للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وأوضحت أن نشاطه كان يستهدف المؤثرين الجزائريين الذين لهم متابعين بأعداد كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة كبيرة منذ يوليو/ تموم الماضي، بعدما أعلنت باريس دعمها لخطة مغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجزائر، وهو الإجراء الذي تبعه سحب السفير الجزائري من باريس.
كما شهدت الفترة الأخيرة سجن الكاتب الجزائري
الذي يحمل الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال في الجزائر، إثر تصريحات لوسائل إعلام فرنسية تبنّى فيها موقف المغرب بشأن الصحراء الغربية.