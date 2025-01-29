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أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:30 GMT
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غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
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هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
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الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
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خبير يتوقع بقاء القواعد العسكرية الروسية في سوريا
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https://sarabic.ae/20250129/بعد-ظهور-مادة-غريبة-بيضاء-نفوق-جماعي-لأسماك-على-شواطئ-فنلندا----1097285920.html
بعد ظهور مادة غريبة بيضاء... نفوق جماعي لأسماك على شواطئ فنلندا
بعد ظهور مادة غريبة بيضاء... نفوق جماعي لأسماك على شواطئ فنلندا
سبوتنيك عربي
ظهرت كميات كبيرة من الأسماك الميتة على شواطئ شبه جزيرة هانكو الفنلندية بعد ظهور مادة بيضاء غير معروفة هناك، ولا يزال الارتباط بين الحدثين قيد التحديد. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-29T15:21+0000
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وجاء في وسائل إعلام فنلندية: "منذ ظهر الثلاثاء، جرف البحر عددًا كبيرًا وبشكل استثنائي من الأسماك الميتة إلى الشاطئ".ونصحت سلطات المدينة السكان المحليين بعدم زيارة المنطقة، وتم إغلاق منطقة السباحة الشتوية في وسط هانكو.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فنلندية أن مادة بيضاء غير معروفة، تشبه الكريمة المتجمدة، جرفتها المياه إلى ساحل هانكو، وقال رجال الإنقاذ إن المادة كانت "ضارة إلى حد ما" ولكنها لا تهدد الحياة.سمكة تونة بيعت ب 1.3 مليون دولار في طوكيو... فيديودراسة تكشف عن انتشار البلاستيك الدقيق في المأكولات البحرية الشعبية
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بعد ظهور مادة غريبة بيضاء... نفوق جماعي لأسماك على شواطئ فنلندا

15:21 GMT 29.01.2025
© Photo / Xنفوق جماعي لأسماك على شواطئ فنلندا
نفوق جماعي لأسماك على شواطئ فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
ظهرت كميات كبيرة من الأسماك الميتة على شواطئ شبه جزيرة هانكو الفنلندية بعد ظهور مادة بيضاء غير معروفة هناك، ولا يزال الارتباط بين الحدثين قيد التحديد.
وجاء في وسائل إعلام فنلندية: "منذ ظهر الثلاثاء، جرف البحر عددًا كبيرًا وبشكل استثنائي من الأسماك الميتة إلى الشاطئ".

وأوضحت تلك الوسائل أنه يجري التحقيق في احتمال وجود صلة بين المادة المجهولة وموت الأسماك.

ظهور سمكة يوم القيامة على شواطئ المكسيك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
مجتمع
ظهور سمكة "يوم القيامة" على شواطئ المكسيك
22 يناير, 18:52 GMT
ونصحت سلطات المدينة السكان المحليين بعدم زيارة المنطقة، وتم إغلاق منطقة السباحة الشتوية في وسط هانكو.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فنلندية أن مادة بيضاء غير معروفة، تشبه الكريمة المتجمدة، جرفتها المياه إلى ساحل هانكو، وقال رجال الإنقاذ إن المادة كانت "ضارة إلى حد ما" ولكنها لا تهدد الحياة.
سمكة تونة بيعت ب 1.3 مليون دولار في طوكيو... فيديو
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