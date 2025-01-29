https://sarabic.ae/20250129/بعد-ظهور-مادة-غريبة-بيضاء-نفوق-جماعي-لأسماك-على-شواطئ-فنلندا----1097285920.html
بعد ظهور مادة غريبة بيضاء... نفوق جماعي لأسماك على شواطئ فنلندا
بعد ظهور مادة غريبة بيضاء... نفوق جماعي لأسماك على شواطئ فنلندا
سبوتنيك عربي
ظهرت كميات كبيرة من الأسماك الميتة على شواطئ شبه جزيرة هانكو الفنلندية بعد ظهور مادة بيضاء غير معروفة هناك، ولا يزال الارتباط بين الحدثين قيد التحديد. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T15:21+0000
2025-01-29T15:21+0000
2025-01-29T15:21+0000
مجتمع
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وجاء في وسائل إعلام فنلندية: "منذ ظهر الثلاثاء، جرف البحر عددًا كبيرًا وبشكل استثنائي من الأسماك الميتة إلى الشاطئ".ونصحت سلطات المدينة السكان المحليين بعدم زيارة المنطقة، وتم إغلاق منطقة السباحة الشتوية في وسط هانكو.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فنلندية أن مادة بيضاء غير معروفة، تشبه الكريمة المتجمدة، جرفتها المياه إلى ساحل هانكو، وقال رجال الإنقاذ إن المادة كانت "ضارة إلى حد ما" ولكنها لا تهدد الحياة.سمكة تونة بيعت ب 1.3 مليون دولار في طوكيو... فيديودراسة تكشف عن انتشار البلاستيك الدقيق في المأكولات البحرية الشعبية
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منوعات
بعد ظهور مادة غريبة بيضاء... نفوق جماعي لأسماك على شواطئ فنلندا
ظهرت كميات كبيرة من الأسماك الميتة على شواطئ شبه جزيرة هانكو الفنلندية بعد ظهور مادة بيضاء غير معروفة هناك، ولا يزال الارتباط بين الحدثين قيد التحديد.
وجاء في وسائل إعلام فنلندية: "منذ ظهر الثلاثاء، جرف البحر عددًا كبيرًا وبشكل استثنائي من الأسماك الميتة إلى الشاطئ".
وأوضحت تلك الوسائل أنه يجري التحقيق في احتمال وجود صلة بين المادة المجهولة وموت الأسماك.
ونصحت سلطات المدينة السكان المحليين بعدم زيارة المنطقة، وتم إغلاق منطقة السباحة الشتوية في وسط هانكو.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فنلندية أن مادة بيضاء غير معروفة، تشبه الكريمة المتجمدة، جرفتها المياه إلى ساحل هانكو، وقال رجال الإنقاذ إن المادة كانت "ضارة إلى حد ما" ولكنها لا تهدد الحياة.