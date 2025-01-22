https://sarabic.ae/20250122/ظهور-سمكة-يوم-القيامة-على-شواطئ-المكسيك--1097053924.html
ظهور سمكة "يوم القيامة" على شواطئ المكسيك
ظهور سمكة "يوم القيامة" على شواطئ المكسيك
سبوتنيك عربي
رصد اثنان من راكبي الأمواج سمكة مجدافية المعروفة بـ"يوم القيامة" على شاطئ سياحلي في المكسيك، مما أثار مخاوف من كارثة طبيعية وشيكة. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T18:52+0000
2025-01-22T18:52+0000
2025-01-22T18:52+0000
مجتمع
منوعات
أخبار المكسيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097053581_0:0:622:349_1920x0_80_0_0_50c6b224df1cb0640711b7422327041f.png
وتم العثور على السمكة، التي تُعتبر أحد أطول الأسماك في المحيط، ملقاة على الرمال وكانت لا تزال على قيد الحياة،وتثير هذه الأسماك عادة الأسطورة اليابانية التي تعتبرها نذيرا للزلازل والكوارث الطبيعية.ورغم عدم وجود دليل علمي على صحة هذه العلاقة، فإن البحر قد جرف 20 سمكة مجدافية إلى الشاطئ قبل أشهر من وقوع تسونامي اليابان المدمر في مارس/آذار 2011، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف شخص وزلزال بقوة 9.0 درجات.أنثى الدب "ماشا" تستمتع بحمام في حديقة الحيوانات بموسكو... فيديو"بسبب الألعاب النارية"... فيل مذعور يهاجم رواد مهرجان في تايلاند.. فيديو
https://sarabic.ae/20250105/سمكة-تونة-بيعت-ب-13-مليون-دولار-في-طوكيو-فيديو-1096492574.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097053581_0:0:622:467_1920x0_80_0_0_3b2a15fbad6b5067997a167101343077.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أخبار المكسيك
ظهور سمكة "يوم القيامة" على شواطئ المكسيك
رصد اثنان من راكبي الأمواج سمكة مجدافية المعروفة بـ"يوم القيامة" على شاطئ سياحلي في المكسيك، مما أثار مخاوف من كارثة طبيعية وشيكة.
وتم العثور على السمكة، التي تُعتبر أحد أطول الأسماك في المحيط، ملقاة على الرمال وكانت لا تزال على قيد الحياة،
وتميزت السمكة الضخمة التي بدت بطول لوح التزلج، بجسم أزرق فضي وزعنفة حمراء مذهلة تتدلى على ظهرها، لكنها كانت مصابة في ذيلها.
وتثير هذه الأسماك عادة الأسطورة اليابانية التي تعتبرها نذيرا للزلازل والكوارث الطبيعية.
وقال أحد السكان المحليين الذي شهد الواقعة في المكسيك: "يقولون إن هذه الأسماك تظهر عندما يكون هناك تسونامي قوي جدا".
ورغم عدم وجود دليل علمي على صحة هذه العلاقة، فإن البحر قد جرف 20 سمكة مجدافية إلى الشاطئ قبل أشهر من وقوع تسونامي اليابان المدمر في مارس/آذار 2011، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف شخص وزلزال بقوة 9.0 درجات.