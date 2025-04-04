https://sarabic.ae/20250404/لسبب-مهم-فلاحون-عرب-من-أفريقيا-يلوحون-بالهجرة-إلى-موريتانيا-1099216827.html

"لسبب مهم"... فلاحون عرب من أفريقيا "يلوحون" بالهجرة إلى موريتانيا

"لسبب مهم"... فلاحون عرب من أفريقيا "يلوحون" بالهجرة إلى موريتانيا

سبوتنيك عربي

بدأ المنتجون والمصدرون المغاربة يفكرون جديا في تغيير استراتيجيتهم الإنتاجية، أمام تراجع معدلات التصدير إلى أسواق الدول الأفريقية التي كانت تمثل شريانا حيويا... 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T11:37+0000

2025-04-04T11:37+0000

2025-04-04T11:37+0000

المغرب العربي

موريتانيا

أفريقيا

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ويأتي ذلك بعد توجه مجموعة من الدول الإفريقية، وعلى رأسها موريتانيا، نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات وتقليل الاعتماد على المنتجات القادمة من المغرب.وقال رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، محمد زمراني في تصريح للصحيفة: إن “صادرات الخضر نحو أفريقيا شهدت، في الفترة الأخيرة، تراجعا كبيرا نتيجة السياسات الفلاحية الجديدة التي انتهجتها الحكومة، إلى جانب المنافسة التي تواجهها الخضر المغربية من طرف منتجات دول أخرى داخل القارة نفسها".وأضاف: إن "مواصلة النشاط الفلاحي في المغرب في ظل تراجع وتيرة التصدير، الذي يغطي جزءا كبيرا من تكلفة الإنتاج، أصبح خيارا أقل جدوى بالنسبة للكثير من المنتجين الذين يستعدون لنقل فلاحتهم إلى موريتانيا، خاصة في ظل وجود عروض مغرية أمامهم"، مشيرا إلى "التكاليف المنخفضة في هذا البلد، والموارد المائية والإجراءات المُيسرة في هذا المجال".وأوضح زمراني أن “المغرب بدأ يفقد الأسواق الإفريقية شيئا فشيئا، سواء نتيجة تبني الدول لسياسة الإنتاج المحلي أو بسبب السياسات التصديرية التي ساهمت، بشكل أو بآخر، في فقدان الكثير من الأسواق التقليدية في إفريقيا لصالح دول أخرى منافسة، بل معادية للمملكة”، مشيرا إلى "تراجع التصدير نحو السنغال هي الأخرى في الفترة الأخيرة".وكان أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ، في وقت سابق، أن "بلاده ستحقق اكتفاء ذاتيا في الخضر بحلول العام المقبل"؛ ما اعتبره منتجون مغاربة متضررون من هذا التوجه نتاجا للقرارات “غير الموفقة” للسلطات المغربية.

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