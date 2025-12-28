https://sarabic.ae/20251228/مصر-تطلق-مشروع-للطاقة-الشمسية-في-دولة-أفريقية-صور-1108655810.html

مصر تطلق مشروع للطاقة الشمسية في دولة أفريقية

سبوتنيك عربي

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري، محطة الطاقة الشمسية بقرية عمر كجع بمنطقة عرتا في جيبوتي. 28.12.2025, سبوتنيك عربي

وأكد الوزير، خلال الافتتاح، سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، "الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر وجيبوتي، ويجسّد إرادة قيادتي البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة تنفيذية وتنموية شاملة"، بحسب قوله.وأشار إلى أن المشروع "يعد ترجمة عملية لنتائج زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لجيبوتي في نيسان/ أبريل 2025، والتي شكّلت نقطة انطلاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتنمية الصناعية والاقتصاد الأخضر"، وفقا لبيان من وزارة الصناعة المصرية.وأضاف كامل الوزير أن "المحطة تمثل نقطة انطلاق لمسار أوسع من التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، بما يسهم في توطينها في مصر، وتعميق التصنيع المحلي للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، ودعم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة".وأضاف أن "المشروع تم تنفيذه خلال فترة قياسية باستخدام تقنيات حديثة للمتابعة والتشغيل عن بُعد، ما يعكس جودة التخطيط والتنفيذ الفني"، مؤكدًا أن "التمويل والدعم الفني يعكسان متانة العلاقات الثنائية مع مصر، ويساهمان في توفير بنية تحتية مستدامة للمجتمعات الريفية".وأكد جيدي أن "الشراكة التنفيذية، التي شملت جهات تمويل وتنفيذ متعددة، تمثل نموذجا ناجحا للتعاون التنموي وتفتح المجال لمشروعات إضافية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين".

