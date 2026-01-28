https://sarabic.ae/20260128/سعر-الذهب-يكسر-رقما-تاريخيا-للمرة-الثانية-خلال-24-ساعة-1109719596.html
سعر الذهب يكسر رقما تاريخيا للمرة الثانية خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
سجل سعر الذهب، صباح اليوم الأربعاء، 5300 دولار للأونصة الواحدة، في رقم قياسي يبلغه للمرة الأولى في التاريخ. 28.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-28T07:38+0000
2026-01-28T07:38+0000
2026-01-28T07:38+0000
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/07/1079850191_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_600531a60970c155c4d1e86c5ec5f92b.jpg
وكشفت بيانات التداول في تمام الساعة 06:56 بتوقيت غرينتش، ارتفاع سعر عقود الذهب الآجلة لشهر نيسان/ أبريل في بورصة "كومكس" بنيويورك بمقدار 117.59 دولار، أي بنسبة 3.45%، ليصل إلى 5297.41 دولارا للأونصة، ومن ثم قفز مرة أخرى ليصل إلى 5303.05 دولار لأول مرة في التاريخ.وقفزت العقود الآجلة للفضة لشهر مارس بنسبة 8.31% لتصل إلى 114733 دولاراً للأونصة.ولم يجد الهدوء النسبي، الذي ساد هذا الأسبوع في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، حيث تراجع دونالد ترامب عن تهديداته بفرض تعريفات جمركية جديدة، تراجعًا في ارتفاع أسعار الذهب.وتتسبب التغييرات المتكررة في مواقف الإدارة الأمريكية في خلق جو من عدم اليقين في الولايات المتحدة، ما يدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الدولار والسندات الحكومية، التي تُعتبر عادة ملاذات آمنة تُنافس الذهب.
سجل سعر الذهب، صباح اليوم الأربعاء، 5300 دولار للأونصة الواحدة، في رقم قياسي يبلغه للمرة الأولى في التاريخ.
وكشفت بيانات التداول في تمام الساعة 06:56 بتوقيت غرينتش، ارتفاع سعر عقود الذهب الآجلة لشهر نيسان/ أبريل في بورصة "كومكس" بنيويورك بمقدار 117.59 دولار، أي بنسبة 3.45%، ليصل إلى 5297.41 دولارا للأونصة، ومن ثم قفز مرة أخرى ليصل إلى 5303.05 دولار لأول مرة في التاريخ.
وقفزت العقود الآجلة للفضة لشهر مارس بنسبة 8.31% لتصل إلى 114733 دولاراً للأونصة.
ووفقاً لألكسندر شيبيليف، خبير سوق الأسهم في شركة "بي سي إس وورلد أوف إنفستمنتس"، فإنه في حال استمرار التوترات الدولية والعقوبات وتزايد تراجع العولمة التجارية، فقد يصل سعر الذهب إلى 10000 دولار خلال ثلاث إلى أربع سنوات.
ولم يجد الهدوء النسبي، الذي ساد هذا الأسبوع في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، حيث تراجع دونالد ترامب عن تهديداته بفرض تعريفات جمركية جديدة، تراجعًا في ارتفاع أسعار الذهب.
وتتسبب التغييرات المتكررة في مواقف الإدارة الأمريكية في خلق جو من عدم اليقين في الولايات المتحدة، ما يدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الدولار والسندات الحكومية، التي تُعتبر عادة ملاذات آمنة تُنافس الذهب.