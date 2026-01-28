https://sarabic.ae/20260128/سعر-الذهب-يصل-إلى-أعلى-مستوى-تاريخي-1109743043.html
وصل سعر الذهب، اليوم الخميس، في البورصة إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزًا 5.4 آلاف دولار للأونصة، وفقًا لبيانات التداول. 28.01.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109578221_0:222:2851:1826_1920x0_80_0_0_a50daeecd12ae8f388026e04cbb22fb6.jpg
وبحسب بيانات الساعة 01:12 بتوقيت موسكو، بلغ سعر الذهب في بورصة نيويورك Comex 5411 دولارًا للأونصة.وفي اليوم السابق، تجاوزت قيمة الذهب في البورصة لأول مرة في التاريخ عتبة 5.2 آلاف دولار للأونصة.ولم يجد الهدوء النسبي، الذي ساد هذا الأسبوع في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، حيث تراجع دونالد ترامب عن تهديداته بفرض تعريفات جمركية جديدة، تراجعًا في ارتفاع أسعار الذهب.وتتسبب التغييرات المتكررة في مواقف الإدارة الأمريكية في خلق جو من عدم اليقين في الولايات المتحدة، ما يدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الدولار والسندات الحكومية، التي تُعتبر عادة ملاذات آمنة تُنافس الذهب.
الذهب يسجل أعلى مستوى في تاريخه متجاوزا 5400 دولار
22:54 GMT 28.01.2026 (تم التحديث: 22:56 GMT 28.01.2026)
وصل سعر الذهب، اليوم الخميس، في البورصة إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزًا 5.4 آلاف دولار للأونصة، وفقًا لبيانات التداول.
وبحسب بيانات الساعة 01:12 بتوقيت موسكو، بلغ سعر الذهب في بورصة نيويورك Comex 5411 دولارًا للأونصة.
وفي اليوم السابق، تجاوزت قيمة الذهب في البورصة لأول مرة في التاريخ عتبة 5.2 آلاف دولار للأونصة.
وأشار الخبير في سوق الأسهم بشركة "بي كيه إس مير إنفستيسيي" ألكسندر شيبيليف إلى أنه في ظل استمرار التوترات الدولية والعقوبات وتعزيز عمليات إزالة العولمة في التجارة، قد يصل سعر الذهب إلى عشرة آلاف دولار خلال ثلاث إلى أربع سنوات.
ولم يجد الهدوء النسبي، الذي ساد هذا الأسبوع في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، حيث تراجع دونالد ترامب عن تهديداته بفرض تعريفات جمركية جديدة
، تراجعًا في ارتفاع أسعار الذهب.
وتتسبب التغييرات المتكررة في مواقف الإدارة الأمريكية في خلق جو من عدم اليقين في الولايات المتحدة، ما يدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الدولار والسندات الحكومية، التي تُعتبر عادة ملاذات آمنة تُنافس الذهب.