خبير لـ"سبوتنيك": الذهب يؤسس قاعدة صعود جديدة ويمضي نحو 5800 دولار

وأكد عنيزان في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، أن "الإقبال على الذهب لا يزال مرتفعا، وأن ما حدث من ضغوط بيعية كان نتيجة طبيعية لعمليات جني أرباح بعد موجة صعود استمرت لأكثر من 30 يوما منذ بداية العام، محققا خلالها ارتفاعا يقارب 28%".وأضاف أن العوامل الأساسية الداعمة للذهب منذ بداية 2026 لا تزال قائمة، سواء كانت التوترات الجيوسياسية، أو الضبابية الاقتصادية، أو توجه البنوك المركزية حول العالم إلى تنويع احتياطاتها وزيادة مخزونها من الذهب على حساب العملات الأجنبية، ومع استمرار هذه الظروف، يرى عنيزان أن الاتجاه العام للذهب يبقى صاعدا.وعلى الصعيد الفني، أوضح أن إغلاق الذهب فوق مستوى 4850 دولار يعد إشارة إيجابية تؤسس لقاعدة سعرية جديدة قد تدفعه نحو مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التداول فوق 4300 دولار يبقى إيجابياً على المدى المتوسط والطويل. وبين عنيزان أن التذبذب الأخير زاد من الإقبال على الذهب بشكل كبير، سواء في الأسواق الخليجية منها السعودية والإمارات وقطر أو في الأسواق العالمية، مشيرا إلى ظاهرة "الفومو" التي تدفع صغار المستثمرين إلى الشراء عند الارتفاع، بينما يستغل المستثمرون الكبار فترات الهبوط لتأسيس قواعد سعرية وتحقيق عوائد مستقبلية. وختم بأن الذهب سيبقى ملاذا آمنا في حالات الارتفاع والتصحيح وحتى الانخفاضات المحدودة، مؤكدا أن مساره الصاعد لا يزال قويا على المدى المتوسط والطويل.

