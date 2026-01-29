https://sarabic.ae/20260129/سعر-الفضة-يقفز-ويتبع-الذهب-ويحصد-رقما-قياسيا-تاريخيا-1109770594.html

سعر الفضة يقفز ويتبع الذهب ويحصد رقما قياسيا تاريخيا

ارتفع سعر الفضة في البورصة بنسبة تقارب 7%، متجاوزًا 121 دولارًا للأونصة لأول مرة في التاريخ، وفقًا لبيانات التداول. 29.01.2026, سبوتنيك عربي

وفي تمام الساعة 5:12 مساءً بتوقيت موسكو، ارتفع سعر عقود الفضة الآجلة لشهر مارس/آذار، في بورصة كومكس في نيويورك، بنسبة 6.75% ليصل إلى 121.205 دولار للأونصة.وسجّل الذهب قفزة قياسية في التعاملات الفورية، اليوم الخميس، ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 5511.79 دولار للأوقية.وبحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2% إلى 5511.79 دولار للأوقية، بعدما كان قد لامس في وقت سابق من الجلسة، مستوى 5591.61 دولار.وأشار سيكامور إلى أنه رغم أن وتيرة الصعود الحالية توحي بإمكانية حدوث تصحيح قريب، فإن العوامل الأساسية الداعمة من المتوقع أن تستمر طوال عام 2026، ما يجعل أي تراجعات محتملة فرصاً مناسبة للشراء.وكان الذهب قد تخطى مستوى 5247 دولاراً للأوقية في التعاملات المبكرة يوم أمس الأربعاء، مسجلاً أعلى سعر له على الإطلاق، ومواصلاً مساراً صعودياً تاريخياً مدفوعاً بتزايد الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية.وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 21% منذ بداية عام 2026، مضافة إلى مكاسب قوية تجاوزت 64% خلال العام الماضي، بدعم من استمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن وعمليات الشراء المكثفة من البنوك المركزية.وفي هذا السياق، توقّع كل من مصرف "دويتشه بنك" وبنك "سوسيتيه جنرال" أن تصل أسعار الذهب إلى 6000 دولار للأوقية خلال عام 2026، ما يعكس آفاقاً إيجابية لمزيد من الارتفاع.كما أشار بنك "مورغان ستانلي"، في تقرير صدر يوم الاثنين، إلى إمكانية مواصلة الذهب مكاسبه، مع ترجيحات بوصوله إلى مستوى 5700 دولار للأوقية.

