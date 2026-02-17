https://sarabic.ae/20260217/خبير-اقتصادي-تراجع-أسعار-الذهب-ليس-استثنائيا-والعلاقة-بينه-وبين-الطاقة-والدولار-معقدة-1110464546.html

خبير اقتصادي: تراجع أسعار الذهب ليس استثنائيا.. والعلاقة بينه وبين الطاقة والدولار معقدة

انخفض سعر الذهب، اليوم الثلاثاء، إلى ما دون 4900 دولار للأونصة، بنسبة وصلت إلى3%، ليبلغ أدنى سعر يومي منذ أكثر من أسبوع. 17.02.2026, سبوتنيك عربي

أسعار الذهب اليوم

وكان الذهب شهد صعودا في الأسعار استمر لعدة أعوام تسارعت وتيرته خلال يناير/ كانون الثاني 2026، قبل موجة بيع مفاجئة في نهاية الشهر هبطت بأسعاره من ذروة تخطت 5595 دولارا للأونصة إلى قرب 4400 دولار.وأضاف عكوش في تصريحات لـ"سبوتنيك، أن "الذهب ليس سلعة عادية؛وأإنه أصل نقدي يتفاعل فورا مع أي توقعات اقتصادية أو مالية أو سياسية، مثل التضخم وأسعار الفائدة وقوة الدولار والمخاطر السياسية. فعندما ترتفع الفائدة، يصبح الاحتفاظ بالدولار أو السندات أكثر جاذبية، وكلما ارتفع مؤشر الدولار، تراجع الذهب غالبا".وأوضح أن "حركة الصناديق الاستثمارية (ETFs) تضخ أو تسحب مئات الأطنان من السوق خلال أيام، ما يخلق تقلبات حادة". وتابع قائلا: "في ظل حركة طبيعية نتيجة تغيرات الفائدة والتضخم، يمكن أن يكون هناك مضاربات مالية عبر العقود الآجلة، إذ يتم تداول كميات ضخمة من الذهب الورقي تفوق الذهب الفعلي، وهذا يضخم التقلبات، لكنه لا يعني بالضرورة وجود احتيال".وأضاف: "إذا ارتفعت فجأة نسبة المطالبين بالتسليم المادي، قد يحدث ضغط مؤقت على السوق".وحول علاقة الذهب بالطاقة والدولار، قال عكوش: إن "ارتفاع أسعار النفط يزيد توقعات التضخم، ما يدعم الذهب، لكن العلاقة غير ميكانيكية، وأي قوة في الدولار تضغط على الذهب".ووفق توقعات العديد من البنوك، من بينها "بي إن بي باريبا"، و"دويتشه بنك"، و"غولدمان ساكس غروب"، فمن المرتقب أن تستأنف الأسعار اتجاهها الصعودي، مع استمرار العوامل التي دعمت الارتفاع المطّرد للذهب.ووفق التوقعات فإن هذه العوامل تشمل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وتحولا أوسع بعيدا عن العملات والسندات السيادية.

