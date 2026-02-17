خبير اقتصادي: تراجع أسعار الذهب ليس استثنائيا.. والعلاقة بينه وبين الطاقة والدولار معقدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260217/خبير-اقتصادي-تراجع-أسعار-الذهب-ليس-استثنائيا-والعلاقة-بينه-وبين-الطاقة-والدولار-معقدة-1110464546.html
خبير اقتصادي: تراجع أسعار الذهب ليس استثنائيا.. والعلاقة بينه وبين الطاقة والدولار معقدة
خبير اقتصادي: تراجع أسعار الذهب ليس استثنائيا.. والعلاقة بينه وبين الطاقة والدولار معقدة
سبوتنيك عربي
انخفض سعر الذهب، اليوم الثلاثاء، إلى ما دون 4900 دولار للأونصة، بنسبة وصلت إلى3%، ليبلغ أدنى سعر يومي منذ أكثر من أسبوع. 17.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-17T16:48+0000
2026-02-17T16:48+0000
أسعار الذهب اليوم
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102646/26/1026462602_0:0:2870:1614_1920x0_80_0_0_1f63df414e739c9f2685c14b1179e337.jpg
وكان الذهب شهد صعودا في الأسعار استمر لعدة أعوام تسارعت وتيرته خلال يناير/ كانون الثاني 2026، قبل موجة بيع مفاجئة في نهاية الشهر هبطت بأسعاره من ذروة تخطت 5595 دولارا للأونصة إلى قرب 4400 دولار.وأضاف عكوش في تصريحات لـ"سبوتنيك، أن "الذهب ليس سلعة عادية؛وأإنه أصل نقدي يتفاعل فورا مع أي توقعات اقتصادية أو مالية أو سياسية، مثل التضخم وأسعار الفائدة وقوة الدولار والمخاطر السياسية. فعندما ترتفع الفائدة، يصبح الاحتفاظ بالدولار أو السندات أكثر جاذبية، وكلما ارتفع مؤشر الدولار، تراجع الذهب غالبا".وأوضح أن "حركة الصناديق الاستثمارية (ETFs) تضخ أو تسحب مئات الأطنان من السوق خلال أيام، ما يخلق تقلبات حادة". وتابع قائلا: "في ظل حركة طبيعية نتيجة تغيرات الفائدة والتضخم، يمكن أن يكون هناك مضاربات مالية عبر العقود الآجلة، إذ يتم تداول كميات ضخمة من الذهب الورقي تفوق الذهب الفعلي، وهذا يضخم التقلبات، لكنه لا يعني بالضرورة وجود احتيال".وأضاف: "إذا ارتفعت فجأة نسبة المطالبين بالتسليم المادي، قد يحدث ضغط مؤقت على السوق".وحول علاقة الذهب بالطاقة والدولار، قال عكوش: إن "ارتفاع أسعار النفط يزيد توقعات التضخم، ما يدعم الذهب، لكن العلاقة غير ميكانيكية، وأي قوة في الدولار تضغط على الذهب".ووفق توقعات العديد من البنوك، من بينها "بي إن بي باريبا"، و"دويتشه بنك"، و"غولدمان ساكس غروب"، فمن المرتقب أن تستأنف الأسعار اتجاهها الصعودي، مع استمرار العوامل التي دعمت الارتفاع المطّرد للذهب.ووفق التوقعات فإن هذه العوامل تشمل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وتحولا أوسع بعيدا عن العملات والسندات السيادية.
https://sarabic.ae/20260206/لأول-مرة-في-التاريخ-احتياطيات-روسيا-من-الذهب-تتجاوز-400-مليار-دولار-1110063575.html
https://sarabic.ae/20260212/لبنان-يوضح-حقيقة-عثور-يونيفيل-على-نفق-قديم-يحتوي-176-سبيكة-ذهبية-1110304886.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102646/26/1026462602_107:0:2507:1800_1920x0_80_0_0_f19663cf43cfb90eee1b0c3e8df7fdcf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أسعار الذهب اليوم, حصري
أسعار الذهب اليوم, حصري

خبير اقتصادي: تراجع أسعار الذهب ليس استثنائيا.. والعلاقة بينه وبين الطاقة والدولار معقدة

16:48 GMT 17.02.2026
© Sputnik . Vitaliy Bezrukihسبائك ذهبية
سبائك ذهبية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
© Sputnik . Vitaliy Bezrukih
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
انخفض سعر الذهب، اليوم الثلاثاء، إلى ما دون 4900 دولار للأونصة، بنسبة وصلت إلى3%، ليبلغ أدنى سعر يومي منذ أكثر من أسبوع.
وكان الذهب شهد صعودا في الأسعار استمر لعدة أعوام تسارعت وتيرته خلال يناير/ كانون الثاني 2026، قبل موجة بيع مفاجئة في نهاية الشهر هبطت بأسعاره من ذروة تخطت 5595 دولارا للأونصة إلى قرب 4400 دولار.

وقال الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور عماد عكوش: إن "تراجع أسعار الذهب بعد موجات صعود سريعة ليس ظاهرة استثنائية، بل هو سلوك متكرر في سوق يتمتع بسيولة عالية وحساسية شديدة للمتغيرات الاقتصادية والنقدية والجيوسياسية".

وأضاف عكوش في تصريحات لـ"سبوتنيك، أن "الذهب ليس سلعة عادية؛وأإنه أصل نقدي يتفاعل فورا مع أي توقعات اقتصادية أو مالية أو سياسية، مثل التضخم وأسعار الفائدة وقوة الدولار والمخاطر السياسية. فعندما ترتفع الفائدة، يصبح الاحتفاظ بالدولار أو السندات أكثر جاذبية، وكلما ارتفع مؤشر الدولار، تراجع الذهب غالبا".
وأوضح أن "حركة الصناديق الاستثمارية (ETFs) تضخ أو تسحب مئات الأطنان من السوق خلال أيام، ما يخلق تقلبات حادة".
سبائك الذهب من أعلى درجة نقاء بنسبة 99.99%، في مصنع كراسنويارسك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
لأول مرة في التاريخ... احتياطيات روسيا من الذهب تتجاوز 400 مليار دولار
6 فبراير, 13:37 GMT
وتابع قائلا: "في ظل حركة طبيعية نتيجة تغيرات الفائدة والتضخم، يمكن أن يكون هناك مضاربات مالية عبر العقود الآجلة، إذ يتم تداول كميات ضخمة من الذهب الورقي تفوق الذهب الفعلي، وهذا يضخم التقلبات، لكنه لا يعني بالضرورة وجود احتيال".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "الإشكالية تظهر في الذهب غير المخصص، إذ تعتمد البنوك على أن معظم العملاء لا يطلبون التسليم الفعلي، وبالتالي يمكن أن تكون الالتزامات الورقية أكبر من الذهب المادي المتاح فورا، لكن هذا جزء من نموذج العمل".

وأضاف: "إذا ارتفعت فجأة نسبة المطالبين بالتسليم المادي، قد يحدث ضغط مؤقت على السوق".
وحول علاقة الذهب بالطاقة والدولار، قال عكوش: إن "ارتفاع أسعار النفط يزيد توقعات التضخم، ما يدعم الذهب، لكن العلاقة غير ميكانيكية، وأي قوة في الدولار تضغط على الذهب".
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
لبنان يوضح حقيقة عثور "يونيفيل" على نفق قديم يحتوي 176 سبيكة ذهبية
12 فبراير, 19:39 GMT

ويرى أن "مسار الأسعار في الفترة المقبلة يتوقف على 3 عناصر رئيسية، أولها إمكانية خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة، وإمكانية تراجع التضخم بوضوح، ومدى توسع التوترات الجيوسياسية أو انحسارها، وأنه في حال بدء مسار خفض الفائدة فعليا مع تباطؤ اقتصادي، فإن الذهب مرشح لموجة صعود جديدة".

ووفق توقعات العديد من البنوك، من بينها "بي إن بي باريبا"، و"دويتشه بنك"، و"غولدمان ساكس غروب"، فمن المرتقب أن تستأنف الأسعار اتجاهها الصعودي، مع استمرار العوامل التي دعمت الارتفاع المطّرد للذهب.
ووفق التوقعات فإن هذه العوامل تشمل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وتحولا أوسع بعيدا عن العملات والسندات السيادية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала