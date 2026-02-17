https://sarabic.ae/20260217/خبير-اقتصادي-تراجع-أسعار-الذهب-ليس-استثنائيا-والعلاقة-بينه-وبين-الطاقة-والدولار-معقدة-1110464546.html
خبير اقتصادي: تراجع أسعار الذهب ليس استثنائيا.. والعلاقة بينه وبين الطاقة والدولار معقدة
أسعار الذهب اليوم
انخفض سعر الذهب، اليوم الثلاثاء، إلى ما دون 4900 دولار للأونصة، بنسبة وصلت إلى3%، ليبلغ أدنى سعر يومي منذ أكثر من أسبوع.
وكان الذهب شهد صعودا في الأسعار استمر لعدة أعوام تسارعت وتيرته خلال يناير/ كانون الثاني 2026، قبل موجة بيع مفاجئة في نهاية الشهر هبطت بأسعاره من ذروة تخطت 5595 دولارا للأونصة إلى قرب 4400 دولار.
وقال الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور عماد عكوش: إن "تراجع أسعار الذهب بعد موجات صعود سريعة ليس ظاهرة استثنائية، بل هو سلوك متكرر في سوق يتمتع بسيولة عالية وحساسية شديدة للمتغيرات الاقتصادية والنقدية والجيوسياسية".
وأضاف عكوش في تصريحات لـ"سبوتنيك، أن "الذهب ليس سلعة عادية؛وأإنه أصل نقدي يتفاعل فورا مع أي توقعات اقتصادية أو مالية أو سياسية، مثل التضخم وأسعار الفائدة وقوة الدولار والمخاطر السياسية. فعندما ترتفع الفائدة، يصبح الاحتفاظ بالدولار أو السندات أكثر جاذبية، وكلما ارتفع مؤشر الدولار، تراجع الذهب غالبا".
وأوضح أن "حركة الصناديق الاستثمارية (ETFs) تضخ أو تسحب مئات الأطنان من السوق خلال أيام، ما يخلق تقلبات حادة".
وتابع قائلا: "في ظل حركة طبيعية نتيجة تغيرات الفائدة والتضخم، يمكن أن يكون هناك مضاربات مالية عبر العقود الآجلة، إذ يتم تداول كميات ضخمة من الذهب الورقي تفوق الذهب الفعلي، وهذا يضخم التقلبات، لكنه لا يعني بالضرورة وجود احتيال".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "الإشكالية تظهر في الذهب غير المخصص، إذ تعتمد البنوك على أن معظم العملاء لا يطلبون التسليم الفعلي، وبالتالي يمكن أن تكون الالتزامات الورقية أكبر من الذهب المادي المتاح فورا، لكن هذا جزء من نموذج العمل".
وأضاف: "إذا ارتفعت فجأة نسبة المطالبين بالتسليم المادي، قد يحدث ضغط مؤقت على السوق".
وحول علاقة الذهب بالطاقة والدولار، قال عكوش: إن "ارتفاع أسعار النفط يزيد توقعات التضخم، ما يدعم الذهب، لكن العلاقة غير ميكانيكية، وأي قوة في الدولار تضغط على الذهب".
ويرى أن "مسار الأسعار في الفترة المقبلة يتوقف على 3 عناصر رئيسية، أولها إمكانية خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة، وإمكانية تراجع التضخم بوضوح، ومدى توسع التوترات الجيوسياسية أو انحسارها، وأنه في حال بدء مسار خفض الفائدة فعليا مع تباطؤ اقتصادي، فإن الذهب مرشح لموجة صعود جديدة".
ووفق توقعات العديد من البنوك، من بينها "بي إن بي باريبا"، و"دويتشه بنك"، و"غولدمان ساكس غروب
"، فمن المرتقب أن تستأنف الأسعار اتجاهها الصعودي، مع استمرار العوامل التي دعمت الارتفاع المطّرد للذهب.
ووفق التوقعات فإن هذه العوامل تشمل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وتحولا أوسع بعيدا عن العملات والسندات السيادية.