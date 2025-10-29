https://sarabic.ae/20251029/البنك-الدولي-يكشف-توقعاته-بشأن-أسعار-الذهب-والفضة-في-2026-1106538853.html
البنك الدولي يكشف توقعاته بشأن أسعار الذهب والفضة في 2026
البنك الدولي يكشف توقعاته بشأن أسعار الذهب والفضة في 2026
سبوتنيك عربي
توقع البنك الدولي تراجع أسعار السلع الأساسية في العالم إلى أدنى مستوياتها خلال عدة سنوات بحلول عام 2026، مسجلا زيادة إضافية بنسبة 5% بعد أن ارتفع بنسبة 42%... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T20:44+0000
2025-10-29T20:44+0000
2025-10-29T20:44+0000
أسعار الذهب اليوم
الأخبار
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/08/1105755613_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3e619658dd7ce22310f4cfba8529a074.jpg
ونشر البنك الدولي، اليوم الأربعاء، تقريرا توقع من خلاله أن تتراجع الأسعار (7%) في عامي 2025 و2026، مسجلة بذلك انخفاضا للعام الرابع على التوالي.وعزى البنك في تقريره المنشور، مساء اليوم الأربعاء، على موقعه الإلكتروني، السبب لذلك إلى حالة عدم اليقين وضعف النمو الاقتصادي العالمي، موضحا أن أسعار الأرز والقمح والذرة تراجعت بفضل وفرة الإمدادات في مختلف أنحاء العالم، ما أسهم في جعل الغذاء أكثر توافرا وبأسعار معقولة في الدول النامية.وفي السياق ذاته، توقّع البنك مواصلة أسعار الذهب والفضة ارتفاعها، وبأنه بعد بلوغها مستويات قياسية في العام 2025، فمن المرجح أن يشهد كلا المعدنين زيادة طفيفة إضافية في عام 2026.وأوضح البنك وصول سعر الذهب إلى مستويات تقارب ضعفي متوسط أسعاره المسجلة بين عامي 2015 -2019، مشيرا إلى أن أسعار الفضة تشهد هي الأخرى قفزة تاريخية.ويرجع البنك هذا الارتفاع اللافت في أسعار المعادن النفيسة إلى تزايد الطلب على الأصول الآمنة، خاصة من تلك المعادن، سواء الذهب أو الفضة، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، فضلا عن استمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب لتقوية احتياطاتها النقدية.ورجح التقرير أن التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية يمكن أن تسهم في ارتفاع أسعار النفط مجددا، ما يعزز في الوقت ذاتهالطلب على الذهب والفضة كملاذين آمنين.
https://sarabic.ae/20251006/أسعار-الذهب-ترتفع-47-دولارا-مع-تزايد-توقعات-خفض-الفائدة-في-أمريكا-1105671174.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/08/1105755613_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_162289fee5e1b4adbd6fe00bee5e132e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أسعار الذهب اليوم, الأخبار, اقتصاد
أسعار الذهب اليوم, الأخبار, اقتصاد
البنك الدولي يكشف توقعاته بشأن أسعار الذهب والفضة في 2026
توقع البنك الدولي تراجع أسعار السلع الأساسية في العالم إلى أدنى مستوياتها خلال عدة سنوات بحلول عام 2026، مسجلا زيادة إضافية بنسبة 5% بعد أن ارتفع بنسبة 42% خلال العام الجاري.
ونشر البنك الدولي، اليوم الأربعاء، تقريرا توقع من خلاله أن تتراجع الأسعار (7%) في عامي 2025 و2026، مسجلة بذلك انخفاضا للعام الرابع على التوالي.
وعزى البنك في تقريره المنشور، مساء اليوم الأربعاء، على موقعه
الإلكتروني، السبب لذلك إلى حالة عدم اليقين وضعف النمو الاقتصادي العالمي، موضحا أن أسعار الأرز والقمح والذرة تراجعت بفضل وفرة الإمدادات في مختلف أنحاء العالم، ما أسهم في جعل الغذاء أكثر توافرا وبأسعار معقولة في الدول النامية.
وفي السياق ذاته، توقّع البنك مواصلة أسعار الذهب والفضة
ارتفاعها، وبأنه بعد بلوغها مستويات قياسية في العام 2025، فمن المرجح أن يشهد كلا المعدنين زيادة طفيفة إضافية في عام 2026.
وأوضح البنك وصول سعر الذهب إلى مستويات تقارب ضعفي متوسط أسعاره المسجلة بين عامي 2015 -2019، مشيرا إلى أن أسعار الفضة تشهد هي الأخرى قفزة تاريخية.
وذكر تقرير البنك الدولي في توقعه أن تسجل أسعار الفضة متوسطا سنويا قياسيا خلال عام 2025 بزيادة 34%، يعقبها ارتفاع إضافي بنسبة 8% في عام 2026.
ويرجع البنك هذا الارتفاع اللافت في أسعار المعادن النفيسة
إلى تزايد الطلب على الأصول الآمنة، خاصة من تلك المعادن، سواء الذهب أو الفضة، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، فضلا عن استمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب لتقوية احتياطاتها النقدية.
ورجح التقرير أن التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية يمكن أن تسهم في ارتفاع أسعار النفط مجددا، ما يعزز في الوقت ذاتهالطلب على الذهب والفضة كملاذين آمنين.