https://sarabic.ae/20251029/البنك-الدولي-يكشف-توقعاته-بشأن-أسعار-الذهب-والفضة-في-2026-1106538853.html

البنك الدولي يكشف توقعاته بشأن أسعار الذهب والفضة في 2026

البنك الدولي يكشف توقعاته بشأن أسعار الذهب والفضة في 2026

سبوتنيك عربي

توقع البنك الدولي تراجع أسعار السلع الأساسية في العالم إلى أدنى مستوياتها خلال عدة سنوات بحلول عام 2026، مسجلا زيادة إضافية بنسبة 5% بعد أن ارتفع بنسبة 42%... 29.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-29T20:44+0000

2025-10-29T20:44+0000

2025-10-29T20:44+0000

أسعار الذهب اليوم

الأخبار

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/08/1105755613_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3e619658dd7ce22310f4cfba8529a074.jpg

ونشر البنك الدولي، اليوم الأربعاء، تقريرا توقع من خلاله أن تتراجع الأسعار (7%) في عامي 2025 و2026، مسجلة بذلك انخفاضا للعام الرابع على التوالي.وعزى البنك في تقريره المنشور، مساء اليوم الأربعاء، على موقعه الإلكتروني، السبب لذلك إلى حالة عدم اليقين وضعف النمو الاقتصادي العالمي، موضحا أن أسعار الأرز والقمح والذرة تراجعت بفضل وفرة الإمدادات في مختلف أنحاء العالم، ما أسهم في جعل الغذاء أكثر توافرا وبأسعار معقولة في الدول النامية.وفي السياق ذاته، توقّع البنك مواصلة أسعار الذهب والفضة ارتفاعها، وبأنه بعد بلوغها مستويات قياسية في العام 2025، فمن المرجح أن يشهد كلا المعدنين زيادة طفيفة إضافية في عام 2026.وأوضح البنك وصول سعر الذهب إلى مستويات تقارب ضعفي متوسط أسعاره المسجلة بين عامي 2015 -2019، مشيرا إلى أن أسعار الفضة تشهد هي الأخرى قفزة تاريخية.ويرجع البنك هذا الارتفاع اللافت في أسعار المعادن النفيسة إلى تزايد الطلب على الأصول الآمنة، خاصة من تلك المعادن، سواء الذهب أو الفضة، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، فضلا عن استمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب لتقوية احتياطاتها النقدية.ورجح التقرير أن التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية يمكن أن تسهم في ارتفاع أسعار النفط مجددا، ما يعزز في الوقت ذاتهالطلب على الذهب والفضة كملاذين آمنين.

https://sarabic.ae/20251006/أسعار-الذهب-ترتفع-47-دولارا-مع-تزايد-توقعات-خفض-الفائدة-في-أمريكا-1105671174.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أسعار الذهب اليوم, الأخبار, اقتصاد