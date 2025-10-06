https://sarabic.ae/20251006/أسعار-الذهب-ترتفع-47-دولارا-مع-تزايد-توقعات-خفض-الفائدة-في-أمريكا-1105671174.html

أسعار الذهب ترتفع 47 دولارا مع تزايد توقعات خفض الفائدة في أمريكا

تواصل أسعار الذهب حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، حيث ارتفعت ما يقرب من 47 دولارًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط مخاوف من ركود اقتصادي عالمي. 06.10.2025

وتجاوز سعر الذهب في التعاملات الفورية مستوى 3900 دولار للأوقية، للمرة الأولى في تاريخه، مدفوعًا بالطلب على الملاذ الآمن عقب انخفاض الين، وإغلاق الحكومة الأمريكية، وتزايد التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي وفقًا لما ذكرته مجلة "الطاقة".وأنهت أسعار الذهب تعاملاتها، الجمعة الماضي، على ارتفاع بنحو 41 دولارًا، متجاوزة الخسائر التي لحقت بها في جلسة الخميس الماضي، مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 1.26% عند 48.6 دولار للأوقية، في حين صعدت أسعار البلاتين الفوري بنسبة 1.05% إلى 1622.99 دولار للأوقية، كما زادت أسعار البلاديوم الفوري بنسبة 0.78%، لتصل إلى 1274.69 دولار للأوقية.وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسة- بنسبة 0.49%، إلى 98.20 نقطة.وأضاف: "استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية يعني أن سحابة من عدم اليقين لا تزال تخيم على الاقتصاد الأمريكي، وعلى الحجم المحتمل لأي تأثير في الناتج المحلي الإجمالي"، مشيرًا إلى أن "الذهب يعد من الأصول المفضلة للمستثمرين في ظل هذه الظروف، ولا سيما مع توقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر".وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض قال، أمس الأحد، إن "إدارة ترمب ستبدأ تسريحًا جماعيًا للموظفين الفيدراليين إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة لا تسفر عن أي نتيجة".وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 49% حتى الآن هذا العام، بعد ارتفاعها بنسبة 27% في عام 2024، مدعومة بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وزيادة الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، وضعف الدولار، وتزايد اهتمام المستثمرين الأفراد الباحثين عن تحوط وسط تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.

