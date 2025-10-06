أسعار الذهب ترتفع 47 دولارا مع تزايد توقعات خفض الفائدة في أمريكا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
أسعار الذهب ترتفع 47 دولارا مع تزايد توقعات خفض الفائدة في أمريكا
أسعار الذهب ترتفع 47 دولارا مع تزايد توقعات خفض الفائدة في أمريكا
أسعار الذهب ترتفع 47 دولارا مع تزايد توقعات خفض الفائدة في أمريكا
سبوتنيك عربي
تواصل أسعار الذهب حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، حيث ارتفعت ما يقرب من 47 دولارًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط مخاوف من ركود اقتصادي عالمي. 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T09:33+0000
2025-10-06T09:33+0000
أسعار الذهب اليوم
اقتصاد
سعر الدولار اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101785/68/1017856839_0:48:504:331_1920x0_80_0_0_07e7f9f19ed0e3a4c6c4bff7006bce6e.png
وتجاوز سعر الذهب في التعاملات الفورية مستوى 3900 دولار للأوقية، للمرة الأولى في تاريخه، مدفوعًا بالطلب على الملاذ الآمن عقب انخفاض الين، وإغلاق الحكومة الأمريكية، وتزايد التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي وفقًا لما ذكرته مجلة "الطاقة".وأنهت أسعار الذهب تعاملاتها، الجمعة الماضي، على ارتفاع بنحو 41 دولارًا، متجاوزة الخسائر التي لحقت بها في جلسة الخميس الماضي، مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 1.26% عند 48.6 دولار للأوقية، في حين صعدت أسعار البلاتين الفوري بنسبة 1.05% إلى 1622.99 دولار للأوقية، كما زادت أسعار البلاديوم الفوري بنسبة 0.78%، لتصل إلى 1274.69 دولار للأوقية.وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسة- بنسبة 0.49%، إلى 98.20 نقطة.وأضاف: "استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية يعني أن سحابة من عدم اليقين لا تزال تخيم على الاقتصاد الأمريكي، وعلى الحجم المحتمل لأي تأثير في الناتج المحلي الإجمالي"، مشيرًا إلى أن "الذهب يعد من الأصول المفضلة للمستثمرين في ظل هذه الظروف، ولا سيما مع توقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر".وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض قال، أمس الأحد، إن "إدارة ترمب ستبدأ تسريحًا جماعيًا للموظفين الفيدراليين إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة لا تسفر عن أي نتيجة".وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 49% حتى الآن هذا العام، بعد ارتفاعها بنسبة 27% في عام 2024، مدعومة بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وزيادة الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، وضعف الدولار، وتزايد اهتمام المستثمرين الأفراد الباحثين عن تحوط وسط تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.
https://sarabic.ae/20251002/الذهب-يقترب-من-4500-دولار-خبير-اقتصادي-لـسبوتنيك-العالم-يتجه-للتخلي-عن-الدولار-1105534793.html
https://sarabic.ae/20251002/توقف-موجة-صعود-قياسي-للذهب-مع-ارتفاع-الدولار-1105521794.html
https://sarabic.ae/20251001/الإمارات-تدخل-موسوعة-غينيس-بأغلى-فستان-ذهبي-في-العالم-1105493770.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101785/68/1017856839_0:1:504:378_1920x0_80_0_0_6063801d77f7f14907d87b2de1e1c552.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أسعار الذهب اليوم, اقتصاد, سعر الدولار اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أسعار الذهب اليوم, اقتصاد, سعر الدولار اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

أسعار الذهب ترتفع 47 دولارا مع تزايد توقعات خفض الفائدة في أمريكا

09:33 GMT 06.10.2025
© YouTube.comتليفونات من الذهب
تليفونات من الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© YouTube.com
تواصل أسعار الذهب حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، حيث ارتفعت ما يقرب من 47 دولارًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط مخاوف من ركود اقتصادي عالمي.
وتجاوز سعر الذهب في التعاملات الفورية مستوى 3900 دولار للأوقية، للمرة الأولى في تاريخه، مدفوعًا بالطلب على الملاذ الآمن عقب انخفاض الين، وإغلاق الحكومة الأمريكية، وتزايد التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي وفقًا لما ذكرته مجلة "الطاقة".
وعلقت الحكومة الأمريكية معظم عملياتها، ما قد يعرض آلاف الوظائف الفيدرالية للخطر، بعد أن حالت الانقسامات الحزبية دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل.
خبير اقتصادي لـسبوتنيك: العالم يتجه للتخلي عن الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
الذهب يقترب من 4500 دولار... خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العالم يتجه للتخلي عن الدولار
2 أكتوبر, 10:47 GMT
وأنهت أسعار الذهب تعاملاتها، الجمعة الماضي، على ارتفاع بنحو 41 دولارًا، متجاوزة الخسائر التي لحقت بها في جلسة الخميس الماضي، مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

بحلول الساعة 06:52 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب، تسليم ديسمبر/كانون الأول المقبل، بنسبة 1.20%، أو ما يعادل 46.9 دولار، لتصل إلى 3955.8 دولار للأوقية. وصعدت أسعار عقود التسليم الفوري للذهب بنسبة 1.23% إلى 3933.94 دولار للأوقية.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 1.26% عند 48.6 دولار للأوقية، في حين صعدت أسعار البلاتين الفوري بنسبة 1.05% إلى 1622.99 دولار للأوقية، كما زادت أسعار البلاديوم الفوري بنسبة 0.78%، لتصل إلى 1274.69 دولار للأوقية.
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار
2 أكتوبر, 02:00 GMT
وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسة- بنسبة 0.49%، إلى 98.20 نقطة.

وفي السياق، قال كبير محللي السوق في شركة "كيه سي إم تريد"، تيم ووتر، لـ"الطاقة": "ضعف الين على خلفية انتخابات الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني قد قلّص عدد الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون، وقد استفاد الذهب من ذلك".

وأضاف: "استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية يعني أن سحابة من عدم اليقين لا تزال تخيم على الاقتصاد الأمريكي، وعلى الحجم المحتمل لأي تأثير في الناتج المحلي الإجمالي"، مشيرًا إلى أن "الذهب يعد من الأصول المفضلة للمستثمرين في ظل هذه الظروف، ولا سيما مع توقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر".
الإمارات تدخل موسوعة غينيس بأغلى فستان ذهبي في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
الإمارات تدخل موسوعة "غينيس" بأغلى فستان ذهبي في العالم
1 أكتوبر, 12:16 GMT
وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض قال، أمس الأحد، إن "إدارة ترمب ستبدأ تسريحًا جماعيًا للموظفين الفيدراليين إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة لا تسفر عن أي نتيجة".

بينما دعا محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، إلى اتخاذ مسار خفض حاد لأسعار الفائدة، مشيرًا إلى تأثير السياسات الاقتصادية لإدارة ترامب.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 49% حتى الآن هذا العام، بعد ارتفاعها بنسبة 27% في عام 2024، مدعومة بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وزيادة الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، وضعف الدولار، وتزايد اهتمام المستثمرين الأفراد الباحثين عن تحوط وسط تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.
