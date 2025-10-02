https://sarabic.ae/20251002/توقف-موجة-صعود-قياسي-للذهب-مع-ارتفاع-الدولار-1105521794.html
توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار
توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار
توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار
تراجع الذهب اليوم الخميس من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي بلغه الجلسة الماضية، متأثرا بعمليات جني الأرباح والارتفاع الطفيف للدولار، لكنه تلقى بعض الدعم من التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية وحالة عدم اليقين السياسي.
بحلول الساعة 0118 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3858.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3895.09 دولار أمس الأربعاء.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4 بالمئة إلى 3883.60 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات المنافسة مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وأظهرت البيانات أن وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة انخفضت 32 ألف وظيفة في سبتمبر أيلول بعد تراجعها ثلاثة آلاف وظيفة في أغسطس آب عقب مراجعة بالخفض.
وأوقفت الحكومة الأمريكية معظم أنشطتها مما يهدد آلاف الوظائف الاتحادية بعد أن حالت الانقسامات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي دون توصل الكونجرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل.
وقد يتسبب الإغلاق في تأخير صدور بيانات مؤشرات اقتصادية، منها تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة وثيقة والمنتظر صدوره غدا الجمعة.
ووفقا لأدة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرجح المتعاملون خفضا 25 نقطة أساس لسعر الفائدة الرئيسي هذا الشهر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 47.07 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1552.05 دولار فيما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1256.93 دولار.