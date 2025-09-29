لأول مرة.. الذهب يسجل 3800 دولار للأونصة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250929/لأول-مرة-الذهب-يسجل-3800-دولار-للأونصة-1105387706.html
لأول مرة.. الذهب يسجل 3800 دولار للأونصة
لأول مرة.. الذهب يسجل 3800 دولار للأونصة
سبوتنيك عربي
سجلت أسعار الذهب قفزة جديدة في المعاملات الفورية، اليوم الاثنين، لتتجاوز مستوى 3800 دولار للأونصة للمرة الأولى، مدعومة بزيادة إقبال المستثمرين وتراجع الدولار،... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T06:00+0000
2025-09-29T06:00+0000
أسعار الذهب اليوم
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049210785_0:196:2945:1853_1920x0_80_0_0_809b1935a20fc42fc4c627021582428e.jpg
وارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.1% ليصل إلى 3800.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:32 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 0.6% لتسجل 3830 دولارا.وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، يراهن المتعاملون بنسبة 90% على خفض الفائدة الأمريكية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وبنحو 65% على خفض إضافي في ديسمبر/كانون الأول.ويترقب المستثمرون في الأسبوع الحالي صدور بيانات أمريكية مهمة، تشمل أرقام الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف في القطاع الخاص، ومؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية، إضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية، في يوم الجمعة المقبل، للحصول على مؤشرات أوضح بشأن قوة الاقتصاد.في سياق متصل، ارتفعت أسعار الفضة، اليوم الاثنين، لتتجاوز 47 دولارا للأونصة للمرة الأولى منذ 14 عاما، بحسب بيانات التداول.وبحلول الساعة 04:14 بتوقيت غرينتش، صعدت عقود الفضة الآجلة لشهر ديسمبر في بورصة "كومكس" بنيويورك بنسبة 1.22% مسجلة 47.225 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 2 مايو/أيار 2011.وفي الوقت ذاته، ارتفعت عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر بمقدار 16.12 دولارًا أو ما يعادل 0.42% لتسجل 3825.12 دولار للأونصة.
https://sarabic.ae/20250920/سعر-غرام-الذهب-في-مصر-يتخطى-100-دولار-رسميا-1105058769.html
https://sarabic.ae/20250926/اقتصادي-حائز-على-جائزة-فوربس-بريكس-ملاذ-اقتصادي-آمن-مثل-الذهب-1105309307.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049210785_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_e8d2129a06196e7dd7795c2662d640af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أسعار الذهب اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أسعار الذهب اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

لأول مرة.. الذهب يسجل 3800 دولار للأونصة

06:00 GMT 29.09.2025
© AP Photo / Mike Grollسبائك ذهب
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Mike Groll
تابعنا عبر
سجلت أسعار الذهب قفزة جديدة في المعاملات الفورية، اليوم الاثنين، لتتجاوز مستوى 3800 دولار للأونصة للمرة الأولى، مدعومة بزيادة إقبال المستثمرين وتراجع الدولار، وسط توقعات قوية بمواصلة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.
وارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.1% ليصل إلى 3800.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:32 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 0.6% لتسجل 3830 دولارا.
وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، يراهن المتعاملون بنسبة 90% على خفض الفائدة الأمريكية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وبنحو 65% على خفض إضافي في ديسمبر/كانون الأول.
ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
سعر غرام الذهب في مصر يتخطى 100 دولار رسميا
20 سبتمبر, 09:16 GMT
ويترقب المستثمرون في الأسبوع الحالي صدور بيانات أمريكية مهمة، تشمل أرقام الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف في القطاع الخاص، ومؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية، إضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية، في يوم الجمعة المقبل، للحصول على مؤشرات أوضح بشأن قوة الاقتصاد.
بالأرقام.. دول بريكس وحصتها من الاقتصاد العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
اقتصادي حائز على جائزة "فوربس": "بريكس" ملاذ اقتصادي آمن مثل الذهب
26 سبتمبر, 17:37 GMT
في سياق متصل، ارتفعت أسعار الفضة، اليوم الاثنين، لتتجاوز 47 دولارا للأونصة للمرة الأولى منذ 14 عاما، بحسب بيانات التداول.
وبحلول الساعة 04:14 بتوقيت غرينتش، صعدت عقود الفضة الآجلة لشهر ديسمبر في بورصة "كومكس" بنيويورك بنسبة 1.22% مسجلة 47.225 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 2 مايو/أيار 2011.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر بمقدار 16.12 دولارًا أو ما يعادل 0.42% لتسجل 3825.12 دولار للأونصة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала