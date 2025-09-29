https://sarabic.ae/20250929/لأول-مرة-الذهب-يسجل-3800-دولار-للأونصة-1105387706.html
لأول مرة.. الذهب يسجل 3800 دولار للأونصة
لأول مرة.. الذهب يسجل 3800 دولار للأونصة
سبوتنيك عربي
سجلت أسعار الذهب قفزة جديدة في المعاملات الفورية، اليوم الاثنين، لتتجاوز مستوى 3800 دولار للأونصة للمرة الأولى، مدعومة بزيادة إقبال المستثمرين وتراجع الدولار،... 29.09.2025
سجلت أسعار الذهب قفزة جديدة في المعاملات الفورية، اليوم الاثنين، لتتجاوز مستوى 3800 دولار للأونصة للمرة الأولى، مدعومة بزيادة إقبال المستثمرين وتراجع الدولار، وسط توقعات قوية بمواصلة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.
وارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.1% ليصل إلى 3800.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:32 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 0.6% لتسجل 3830 دولارا.
وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، يراهن المتعاملون بنسبة 90% على خفض الفائدة الأمريكية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وبنحو 65% على خفض إضافي في ديسمبر/كانون الأول.
ويترقب المستثمرون في الأسبوع الحالي صدور بيانات أمريكية مهمة، تشمل أرقام الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف في القطاع الخاص، ومؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية، إضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية، في يوم الجمعة المقبل، للحصول على مؤشرات أوضح بشأن قوة الاقتصاد.
في سياق متصل، ارتفعت أسعار الفضة، اليوم الاثنين، لتتجاوز 47 دولارا للأونصة للمرة الأولى منذ 14 عاما، بحسب بيانات التداول.
وبحلول الساعة 04:14 بتوقيت غرينتش، صعدت عقود الفضة الآجلة لشهر ديسمبر في بورصة "كومكس" بنيويورك بنسبة 1.22% مسجلة 47.225 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 2 مايو/أيار 2011.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر بمقدار 16.12 دولارًا أو ما يعادل 0.42% لتسجل 3825.12 دولار للأونصة.