اقتصادي حائز على جائزة "فوربس": "بريكس" ملاذ اقتصادي آمن مثل الذهب

أكد رائد حفاوي، الاقتصادي الحائز على جائزة "فوربس" كأفضل رجل أعمال ومستثمر في الشرق الأوسط لعام 2025، على أهمية مجموعة "بريكس"، معتبرا أنها بمثابة ملاذ آمن في... 26.09.2025, سبوتنيك عربي

ورأى حفاوي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنه "من الصعب كسر هيمنة الدولار الأمريكي في الوقت الحالي، ولذلك فإن نجاح "بريكس" موجود ولو كان بطيئا"، معتبرا أنه "كلما كانت الدولة قوية أملت على الدولة الثانية سياساتها".وتابع: "تعدد الأقطاب حان وقته الآن، لأن كل دولة أو شخص لديه الحرية باختيار ما يريد"، مشددا على ان "بريكس ستنفع وتساعد العديد من الدول"، وقال "أشجع أي مستثمر يدخل "بركس" كعملة جديدة".وكشف حفاوي عن أن "نقاط القوة في اقتصاد الشرق الأوسط هي الموارد مثل النفط والذهب واليورانيوم وغيرها ولكن المشكلة في طريقة استغلالها، واستثمار الأموال التي يتم جنيها منها".وردا على سؤال حول الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض الدول، رأى حفاوي أن "تبعات ذلك ستكون على الولايات المتحدة وعلى الدول التي فرضت عليها هذه الرسوم"، مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو الهيمنة الأمريكية".ولفت إلى أن "أي دولة يتم فرض رسوم عليها ستتضرر، فارتفاع الجمارك تدمير لاقتصاد أي دولة ولكن بشكل بطيء"، مؤكدا على أن "الدولار مهيمن على الكرة الأرضية منذ سنوات وبالتالي من الصعب استئصاله حاليا".وعن تعزيز الشراكة بين روسيا ودول الشرق الأوسط، قال "لو جمعنا روسيا والصين والهند إضافة إلى إحدى وعشرين دولة عربية من المتوقع أن يكونوا الرقم واحد في العالم".وتسائل: "كلمة صغيرة من الاحتياط الفدرالي تهز العالم إلى متى هذا الأمر؟، حتى لو كانت دولة غير الولايات المتحدة، إلى متى الاقتصادات يجب أن تكون مرتبطة بدولة واحدة؟".ورأى أن "الحديث عن توجيه الولايات المتحدة ضربات للنظام التجاري المتعدد الأطراف، أخبار غير مشجعة ولا تبعث بالطمأنينة للمستثمرين".وختم حفاوي: "من يريد الاستثمار يجب أن يكون ذلك في أي دولة في العالم تحقق الأمان والنجاح والامتيازات"، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يستثمر في روسيا لأنها تعطي حقوقا للمستثمر".

