سعر غرام الذهب في مصر يتخطى 100 دولار رسميا
سعر غرام الذهب في مصر يتخطى 100 دولار رسميا
قفز سعر الذهب في مصر، اليوم السبت، بمقدار 30 جنيها، مدفوعا بصعود الأونصة عالميا بعد جني أرباح في التداولات الفورية، ليبلغ سعر غرام عيار 21 شامل المصنعية 100 دولار.
وعالميا، سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3703 دولارات للأونصة، قبل أن يتراجع إلى 3684 دولار أمس، في تصحيح طبيعي بعد المكاسب القياسية.
وبلغت أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم السبت، كالتالي وفقا لوسائل إعلام مصرية:
* غرام عيار 24: 5669 جنيه
* غرام عيار 21: 4960 جنيه
* غرام عيار 18: 4251 جنيه
* الجنيه الذهب: 39,680 جنيه
وكانت المكاسب الأخيرة مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ شهرين، وسط توقعات بخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.
وشهد مؤشر الدولار ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1% اليوم السبت، بعد هبوطه الثلاثاء الماضي، فيما تتداول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوياتها منذ أكثر من 5 أشهر.