https://sarabic.ae/20250711/مصر-تعلن-عن-اكتشافات-واعدة-من-الذهب-والفضة-1102602271.html
مصر تعلن عن اكتشافات واعدة من الذهب والفضة
مصر تعلن عن اكتشافات واعدة من الذهب والفضة
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "أتون ريسورسز"، اليوم الجمعة، عن تحقيق نتائج مبشرة، في إطار برنامج الحفر الماسي الجاري بمنطقة امتياز أبو مروات في الصحراء الشرقية المصرية. 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T15:37+0000
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وذكر بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أن البرنامج الذي انطلق في يونيو/ حزيران 2024، اكتمل بحفر 113 حفرة بإجمالي أطوال بلغت 9,642.7 متر، حيث جرى التركيز على اختبار مناطق التمعدن السطحي غير المستكشفة سابقا، باستخدام حفارات بزوايا أفقية ومائلة لتعزيز كفاءة الاختراق.وأظهرت نتائج الحفر تقاطعات معدنية عالية القيمة، إذ سجلت إحدى العينات 33.86 غرام/ طن من الذهب و419 غراما/ طن من الفضة، بينما بلغت في تقاطع آخر 44.59 غرام/ طن من الذهب و103 غرامات/ طن من الفضة، ما يشير إلى وجود تركيزات غنية وامتدادات واعدة في العمق، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات المصرية.وأكد البيان أن هذه النتائج تعزز التقديرات الإيجابية السابقة، وتدل على الإمكانات الجيولوجية الكبيرة للمنطقة، ما يدعم خطط الشركة لتطوير مشروع تعدين ذي جدوى عالية.وأشار بيان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إلى أنه من المنتظر أن تسهم هذه الاكتشافات في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الصحراء الشرقية، إحدى أبرز المناطق المعدنية في الدرع العربي النوبي، في إطار جهود مصر لتعظيم العائد من الثروات الطبيعية وتنويع الاقتصاد الوطني.
https://sarabic.ae/20250520/قلب-الصحراء-ينبض-عقيانا-أبرز-5-مناجم-ذهب-في-مصر------1100761941.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر تعلن عن اكتشافات واعدة من الذهب والفضة
أعلنت شركة "أتون ريسورسز"، اليوم الجمعة، عن تحقيق نتائج مبشرة، في إطار برنامج الحفر الماسي الجاري بمنطقة امتياز أبو مروات في الصحراء الشرقية المصرية.
وذكر بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أن البرنامج الذي انطلق في يونيو/ حزيران 2024، اكتمل بحفر 113 حفرة بإجمالي أطوال بلغت 9,642.7 متر، حيث جرى التركيز على اختبار مناطق التمعدن السطحي غير المستكشفة سابقا، باستخدام حفارات بزوايا أفقية ومائلة لتعزيز كفاءة الاختراق.
وأظهرت نتائج الحفر تقاطعات معدنية عالية القيمة، إذ سجلت إحدى العينات 33.86 غرام/ طن من الذهب و419 غراما/ طن من الفضة، بينما بلغت في تقاطع آخر 44.59 غرام/ طن من الذهب و103 غرامات/ طن من الفضة، ما يشير إلى وجود تركيزات غنية وامتدادات واعدة في العمق، وفقا للهيئة
العامة للاستعلامات المصرية.
وأكد البيان أن هذه النتائج تعزز التقديرات الإيجابية السابقة، وتدل على الإمكانات الجيولوجية الكبيرة للمنطقة، ما يدعم خطط الشركة لتطوير مشروع تعدين ذي جدوى عالية.
وأشار بيان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إلى أنه من المنتظر أن تسهم هذه الاكتشافات في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الصحراء الشرقية، إحدى أبرز المناطق المعدنية في الدرع العربي النوبي، في إطار جهود مصر لتعظيم العائد من الثروات الطبيعية وتنويع الاقتصاد الوطني.