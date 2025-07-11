مصر تعلن عن اكتشافات واعدة من الذهب والفضة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
09:33 GMT
26 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ختام القمة الثالثة مدريد – أفريقيا التي تهدف الى تعميق الاستثمار والتجارة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:33 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا لم تعد سيدة العالم.. ومحاولاتها النووية تأتي متأخرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الدلالات السياسية لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني للقاهرة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:18 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:35 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
10:38 GMT
21 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:22 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
11:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الدلالات السياسية لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني للقاهرة؟
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ويتكوف يتوجه للدوحة للمشاركة في المفاوضات بين حماس وإسرائيل، الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل لاتفاق مع إسرائيل لزيادة مساعدات غزة
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250711/مصر-تعلن-عن-اكتشافات-واعدة-من-الذهب-والفضة-1102602271.html
مصر تعلن عن اكتشافات واعدة من الذهب والفضة
مصر تعلن عن اكتشافات واعدة من الذهب والفضة
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "أتون ريسورسز"، اليوم الجمعة، عن تحقيق نتائج مبشرة، في إطار برنامج الحفر الماسي الجاري بمنطقة امتياز أبو مروات في الصحراء الشرقية المصرية. 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T15:37+0000
2025-07-11T15:37+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097036221_0:719:2048:1871_1920x0_80_0_0_b32a734e9e571e15cdabd61cbdce62e8.jpg
وذكر بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أن البرنامج الذي انطلق في يونيو/ حزيران 2024، اكتمل بحفر 113 حفرة بإجمالي أطوال بلغت 9,642.7 متر، حيث جرى التركيز على اختبار مناطق التمعدن السطحي غير المستكشفة سابقا، باستخدام حفارات بزوايا أفقية ومائلة لتعزيز كفاءة الاختراق.وأظهرت نتائج الحفر تقاطعات معدنية عالية القيمة، إذ سجلت إحدى العينات 33.86 غرام/ طن من الذهب و419 غراما/ طن من الفضة، بينما بلغت في تقاطع آخر 44.59 غرام/ طن من الذهب و103 غرامات/ طن من الفضة، ما يشير إلى وجود تركيزات غنية وامتدادات واعدة في العمق، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات المصرية.وأكد البيان أن هذه النتائج تعزز التقديرات الإيجابية السابقة، وتدل على الإمكانات الجيولوجية الكبيرة للمنطقة، ما يدعم خطط الشركة لتطوير مشروع تعدين ذي جدوى عالية.وأشار بيان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إلى أنه من المنتظر أن تسهم هذه الاكتشافات في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الصحراء الشرقية، إحدى أبرز المناطق المعدنية في الدرع العربي النوبي، في إطار جهود مصر لتعظيم العائد من الثروات الطبيعية وتنويع الاقتصاد الوطني.
https://sarabic.ae/20250520/قلب-الصحراء-ينبض-عقيانا-أبرز-5-مناجم-ذهب-في-مصر------1100761941.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097036221_0:527:2048:2063_1920x0_80_0_0_295509838d67c2ff5717fe62372d26ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

مصر تعلن عن اكتشافات واعدة من الذهب والفضة

15:37 GMT 11.07.2025
© unsplash/Jingming Panسبائك ذهب
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
© unsplash/Jingming Pan
تابعنا عبر
أعلنت شركة "أتون ريسورسز"، اليوم الجمعة، عن تحقيق نتائج مبشرة، في إطار برنامج الحفر الماسي الجاري بمنطقة امتياز أبو مروات في الصحراء الشرقية المصرية.
وذكر بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أن البرنامج الذي انطلق في يونيو/ حزيران 2024، اكتمل بحفر 113 حفرة بإجمالي أطوال بلغت 9,642.7 متر، حيث جرى التركيز على اختبار مناطق التمعدن السطحي غير المستكشفة سابقا، باستخدام حفارات بزوايا أفقية ومائلة لتعزيز كفاءة الاختراق.
وأظهرت نتائج الحفر تقاطعات معدنية عالية القيمة، إذ سجلت إحدى العينات 33.86 غرام/ طن من الذهب و419 غراما/ طن من الفضة، بينما بلغت في تقاطع آخر 44.59 غرام/ طن من الذهب و103 غرامات/ طن من الفضة، ما يشير إلى وجود تركيزات غنية وامتدادات واعدة في العمق، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
منجم ذهب في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
قلب الصحراء ينبض "عقيانا"... أبرز 5 مناجم ذهب في مصر
20 مايو, 07:35 GMT
وأكد البيان أن هذه النتائج تعزز التقديرات الإيجابية السابقة، وتدل على الإمكانات الجيولوجية الكبيرة للمنطقة، ما يدعم خطط الشركة لتطوير مشروع تعدين ذي جدوى عالية.
وأشار بيان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إلى أنه من المنتظر أن تسهم هذه الاكتشافات في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الصحراء الشرقية، إحدى أبرز المناطق المعدنية في الدرع العربي النوبي، في إطار جهود مصر لتعظيم العائد من الثروات الطبيعية وتنويع الاقتصاد الوطني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала