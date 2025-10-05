https://sarabic.ae/20251005/غواصون-يعثرون-على-كنز-يقدر-بمليون-دولار-1105656395.html
غواصون يعثرون على كنز يقدر بمليون دولار
غواصون يعثرون على كنز يقدر بمليون دولار
سبوتنيك عربي
في مياه زرقاء صافية قبالة الساحل الشرقي لفلوريدا، المعروف باسم "ساحل الكنز"، تمكن فريق من الغواصين التابعين لشركة متخصصة في استكشاف حطام السفن من العثور على... 05.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-05T18:31+0000
2025-10-05T18:31+0000
2025-10-05T18:31+0000
غواص
كنز
كنز
المحيط
عملات ذهبية
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0c/1100427933_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_c17f87c11a6d1e1bed531a01854e2246.jpg
وأعلنت شركة "فليت كوين"هذا الأسبوع أنها انتشلت أكثر من ألف قطعة نقدية من الذهب والفضة، يُعتقد أنها صُكت في مستعمرات إسبانيا القديمة في بوليفيا والمكسيك وبيرو، وذلك خلال عمليات الغوص التي نفذها الفريق في صيف هذا العام قبالة سواحل فلوريدا المطلة على المحيط الأطلسي.كما تُلزم القوانين تلك الشركات بتسليم نحو 20% من المكتشفات الأثرية إلى سلطات الولاية، بهدف حفظها للبحث العلمي أو عرضها في المتاحف العامة.غواص يحطم الرقم القياسي العالمي لأطول فترة حبس أنفاس تحت الماءنجاة غواص بعد 5 أيام في كهف تحت المياه
https://sarabic.ae/20250821/غواص-يحطم-الرقم-القياسي-العالمي-لأطول-فترة-حبس-أنفاس--1103999545.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0c/1100427933_165:0:914:562_1920x0_80_0_0_bb39c71b32f37359ff3f2d15f532ceea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غواص, كنز, كنز, المحيط, عملات ذهبية, حول العالم
غواص, كنز, كنز, المحيط, عملات ذهبية, حول العالم
غواصون يعثرون على كنز يقدر بمليون دولار
في مياه زرقاء صافية قبالة الساحل الشرقي لفلوريدا، المعروف باسم "ساحل الكنز"، تمكن فريق من الغواصين التابعين لشركة متخصصة في استكشاف حطام السفن من العثور على كنز إسباني مفقود منذ قرون، تُقدّر قيمته بنحو مليون دولار.
وأعلنت شركة "فليت كوين"هذا الأسبوع أنها انتشلت أكثر من ألف قطعة نقدية من الذهب والفضة، يُعتقد أنها صُكت في مستعمرات إسبانيا القديمة في بوليفيا والمكسيك وبيرو، وذلك خلال عمليات الغوص
التي نفذها الفريق في صيف هذا العام قبالة سواحل فلوريدا المطلة على المحيط الأطلسي.
وقال مدير العمليات في الشركة، سال غوتوسو، في بيان صحفي: "هذا الاكتشاف لا يقتصر على قيمة الكنز المادية، بل على القصص التاريخية التي يحملها. كل عملة تمثل جزءًا من الماضي وتربطنا بالبحّارة الذين أبحروا خلال العصر الذهبي للإمبراطورية الإسبانية. العثور على ألف قطعة دفعة واحدة حدث نادر واستثنائي".
وبحسب القوانين المعمول بها في ولاية فلوريدا، تُعتبر الكنوز أو الآثار التاريخية المهجورة داخل أراضي الولاية أو مياهها ملكًا عامًا للدولة، رغم منح الشركات المرخصة حق تنفيذ عمليات البحث والاسترداد.
كما تُلزم القوانين تلك الشركات بتسليم نحو 20% من المكتشفات الأثرية
إلى سلطات الولاية، بهدف حفظها للبحث العلمي أو عرضها في المتاحف العامة.