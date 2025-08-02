https://sarabic.ae/20250802/نجاة-غواص-بعد-5-أيام-في-كهف-تحت-المياه-1103298856.html
نجاة غواص بعد 5 أيام في كهف تحت المياه
نجاة غواص بعد 5 أيام في كهف تحت المياه
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة صينية أن غواصا صينيا فقد طريقه أثناء الغوص، ونجا بعد أن أمضى خمسة أيام في كهف تحت الماء. 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T12:17+0000
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وأضافت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ"، أنه "في 19 يوليو/تموز، فُقد غواص يبلغ من العمر 40 عامًا من مقاطعة هونان وسط الصين، ويُدعى وانغ، بعد خمس دقائق فقط من غوصه مع صديق له في نهر. سارع رجال الإنقاذ إلى إطلاق عملية بحث، لكن البحث الأولي لم يُكتب له النجاح".نجا الرجل باللجوء إلى فراغ الكهف - وهو جيب هوائي سمح له بالتنفس، على الرغم من أنه كان على عمق تسعة أمتار تحت الماء.لاحقًا، قال الغواص الناجي، وانغ، إنه دخل الكهف عن طريق الخطأ، ففقد إحساسه بالوقت تمامًا ونجا بتناول السمك النيء.وتُشير الصحيفة إلى أنه بعد الإنقاذ، كان وانغ في حالة جيدة، حتى أنه سار إلى سيارة الإسعاف بمفرده.
https://sarabic.ae/20250802/الذكاء-الاصطناعي-يستعيد-مخلوقات-الماضي-السحيق---1103293814.html
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العالم, منوعات
نجاة غواص بعد 5 أيام في كهف تحت المياه
ذكرت صحيفة صينية أن غواصا صينيا فقد طريقه أثناء الغوص، ونجا بعد أن أمضى خمسة أيام في كهف تحت الماء.
وأضافت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ"، أنه "في 19 يوليو/تموز، فُقد غواص يبلغ من العمر 40 عامًا من مقاطعة هونان وسط الصين، ويُدعى وانغ، بعد خمس دقائق فقط من غوصه مع صديق له في نهر. سارع رجال الإنقاذ إلى إطلاق عملية بحث، لكن البحث الأولي لم يُكتب له النجاح".
كما يشير المنشور، يبلغ عمق النهر عشرات الأمتار، ويقع مدخل نظام الكهوف المعقد تحت الماء على عمق نحو تسعة أمتار.
نجا الرجل باللجوء إلى فراغ الكهف - وهو جيب هوائي سمح له بالتنفس، على الرغم من أنه كان على عمق تسعة أمتار تحت الماء.
لاحقًا، قال الغواص الناجي، وانغ، إنه دخل الكهف عن طريق الخطأ، ففقد إحساسه بالوقت تمامًا ونجا بتناول السمك النيء.
خلال عملية بحث أخرى، لاحظ وانغ رجال الإنقاذ يسبحون. حيث أنه عندما لم يتبق سوى 4% من الأكسجين في الأسطوانة، سبح خارجًا من الجيب الهوائي، ورأى الغواصين يعودون، فأشار إليهم بمصباح يدوي.
وتُشير الصحيفة إلى أنه بعد الإنقاذ، كان وانغ في حالة جيدة، حتى أنه سار إلى سيارة الإسعاف بمفرده.