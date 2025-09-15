https://sarabic.ae/20250915/اليونان-غواصون-يستعيدون-قطع-أثرية-من-شقيقة-التيتانك-التي-غرقت-عام-1916-1104886648.html
اليونان.. غواصون يستعيدون قطعا أثرية من "شقيقة التيتانيك" التي غرقت عام 1916
أفادت وزارة الثقافة اليونانية، اليوم الاثنين، أن فريقا من الغواصين غاص قبالة سواحل اليونان إلى سفينة "تيتانيك التوأم"، التي غرقت خلال الحرب العالمية الأولى،
وجاء في بيان صحفي على موقع الوزارة: "في الفترة من 6 إلى 13 مايو/أيار 2025، تم تنفيذ برنامج بحثي معتمد من قبل وزارة الثقافة، وفي إطاره، تم لأول مرة انتشال انتقائي للأشياء من موقع التحطم من عمق أكثر من 120 مترا".السفينة المعنية هي "بريتانيك"، تنتمي إلى نفس سلسلة سفن النقل العابر للمحيط الأطلسي التي كانت تابعة لسفينة "تيتانيك"، وكانت بمثابة مستشفى عائم خلال الحرب العالمية الأولى. وفي نوفمبر 1916، اصطدمت بريتانيك بلغم ألماني وغرقت قبالة ساحل جزيرة كيا اليونانية. ومع ذلك، وكما ذكر في البيان الصحفي، لم يتم انتشال بعض القطع التي كان الغواصون يعتزمون انتشالها إلى السطح بسبب التيارات القوية والعمق الكبير وضعف الرؤية. وستعرض القطع المرفوعة ضمن معرض المتحف الوطني للآثار البحرية قيد الإنشاء في بيرايوس.
اليونان.. غواصون يستعيدون قطعا أثرية من "شقيقة التيتانيك" التي غرقت عام 1916
21:12 GMT 15.09.2025 (تم التحديث: 21:55 GMT 15.09.2025)
أفادت وزارة الثقافة اليونانية، اليوم الاثنين، أن فريقا من الغواصين غاص قبالة سواحل اليونان إلى سفينة "تيتانيك التوأم"، التي غرقت خلال الحرب العالمية الأولى، وانتشلوا عدة قطع منها.
وجاء في بيان صحفي على موقع الوزارة: "في الفترة من 6 إلى 13 مايو/أيار 2025، تم تنفيذ برنامج بحثي معتمد من قبل وزارة الثقافة، وفي إطاره، تم لأول مرة انتشال انتقائي للأشياء من موقع التحطم من عمق أكثر من 120 مترا".
السفينة المعنية هي "بريتانيك"، تنتمي إلى نفس سلسلة سفن النقل العابر للمحيط الأطلسي التي كانت تابعة لسفينة "تيتانيك"، وكانت بمثابة مستشفى عائم خلال الحرب العالمية الأولى. وفي نوفمبر 1916، اصطدمت بريتانيك بلغم ألماني وغرقت قبالة ساحل جزيرة كيا اليونانية.
من بين القطع الأثرية المكتشفة، كان جرس سفينة، ومصباح إشارة، وبلاط سيراميك من حمام تركي، ومنظار.
ومع ذلك، وكما ذكر في البيان الصحفي، لم يتم انتشال بعض القطع التي كان الغواصون يعتزمون انتشالها إلى السطح بسبب التيارات القوية والعمق الكبير وضعف الرؤية.
وستعرض القطع المرفوعة ضمن معرض المتحف الوطني للآثار البحرية قيد الإنشاء في بيرايوس.