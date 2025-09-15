اليونان.. غواصون يستعيدون قطعا أثرية من "شقيقة التيتانيك" التي غرقت عام 1916

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250915/اليونان-غواصون-يستعيدون-قطع-أثرية-من-شقيقة-التيتانك-التي-غرقت-عام-1916-1104886648.html
اليونان.. غواصون يستعيدون قطعا أثرية من "شقيقة التيتانيك" التي غرقت عام 1916
اليونان.. غواصون يستعيدون قطعا أثرية من "شقيقة التيتانيك" التي غرقت عام 1916
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الثقافة اليونانية، اليوم الاثنين، أن فريقا من الغواصين غاص قبالة سواحل اليونان إلى سفينة "تيتانيك التوأم"، التي غرقت خلال الحرب العالمية الأولى،... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T21:12+0000
2025-09-15T21:55+0000
مجتمع
علوم
غواص
اليونان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104886462_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_60c82d0bf0578fe769b1d4d137f874bb.jpg
وجاء في بيان صحفي على موقع الوزارة: "في الفترة من 6 إلى 13 مايو/أيار 2025، تم تنفيذ برنامج بحثي معتمد من قبل وزارة الثقافة، وفي إطاره، تم لأول مرة انتشال انتقائي للأشياء من موقع التحطم من عمق أكثر من 120 مترا".السفينة المعنية هي "بريتانيك"، تنتمي إلى نفس سلسلة سفن النقل العابر للمحيط الأطلسي التي كانت تابعة لسفينة "تيتانيك"، وكانت بمثابة مستشفى عائم خلال الحرب العالمية الأولى. وفي نوفمبر 1916، اصطدمت بريتانيك بلغم ألماني وغرقت قبالة ساحل جزيرة كيا اليونانية. ومع ذلك، وكما ذكر في البيان الصحفي، لم يتم انتشال بعض القطع التي كان الغواصون يعتزمون انتشالها إلى السطح بسبب التيارات القوية والعمق الكبير وضعف الرؤية. وستعرض القطع المرفوعة ضمن معرض المتحف الوطني للآثار البحرية قيد الإنشاء في بيرايوس.نجاة غواص بعد 5 أيام في كهف تحت المياهاكتشاف أشكال حياة غير معروفة في أعمق نقطة بالمحيط... فيديو
https://sarabic.ae/20250821/غواص-يحطم-الرقم-القياسي-العالمي-لأطول-فترة-حبس-أنفاس--1103999545.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104886462_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_32cbb452af7abe9161d7eccbb3022b9f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, غواص, اليونان
علوم, غواص, اليونان

اليونان.. غواصون يستعيدون قطعا أثرية من "شقيقة التيتانيك" التي غرقت عام 1916

21:12 GMT 15.09.2025 (تم التحديث: 21:55 GMT 15.09.2025)
© Photo / /unsplash/Austin Neillسفينة
سفينة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© Photo / /unsplash/Austin Neill
تابعنا عبر
أفادت وزارة الثقافة اليونانية، اليوم الاثنين، أن فريقا من الغواصين غاص قبالة سواحل اليونان إلى سفينة "تيتانيك التوأم"، التي غرقت خلال الحرب العالمية الأولى، وانتشلوا عدة قطع منها.
وجاء في بيان صحفي على موقع الوزارة: "في الفترة من 6 إلى 13 مايو/أيار 2025، تم تنفيذ برنامج بحثي معتمد من قبل وزارة الثقافة، وفي إطاره، تم لأول مرة انتشال انتقائي للأشياء من موقع التحطم من عمق أكثر من 120 مترا".
السفينة المعنية هي "بريتانيك"، تنتمي إلى نفس سلسلة سفن النقل العابر للمحيط الأطلسي التي كانت تابعة لسفينة "تيتانيك"، وكانت بمثابة مستشفى عائم خلال الحرب العالمية الأولى. وفي نوفمبر 1916، اصطدمت بريتانيك بلغم ألماني وغرقت قبالة ساحل جزيرة كيا اليونانية.
من بين القطع الأثرية المكتشفة، كان جرس سفينة، ومصباح إشارة، وبلاط سيراميك من حمام تركي، ومنظار.
سباحة تحت الماء - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
وسائط متعددة
غواص يحطم الرقم القياسي العالمي لأطول فترة حبس أنفاس تحت الماء
21 أغسطس, 15:07 GMT
ومع ذلك، وكما ذكر في البيان الصحفي، لم يتم انتشال بعض القطع التي كان الغواصون يعتزمون انتشالها إلى السطح بسبب التيارات القوية والعمق الكبير وضعف الرؤية.
وستعرض القطع المرفوعة ضمن معرض المتحف الوطني للآثار البحرية قيد الإنشاء في بيرايوس.
نجاة غواص بعد 5 أيام في كهف تحت المياه
اكتشاف أشكال حياة غير معروفة في أعمق نقطة بالمحيط... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала