أمساليوم
بث مباشر
غواص يحطم الرقم القياسي العالمي لأطول فترة حبس أنفاس تحت الماء

15:07 GMT 21.08.2025
سباحة تحت الماء
حقق غواص حر كرواتي يدعى يتومير ماريتشيتش، في 14 يونيو/حزيران من هذا العام، أطول فترة حبس أنفاس تحت الماء، لمدة وصلت إلى 29 دقيقة و3 ثوان.
ووفقا لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، تعتبر أطول فترة حبس أنفاس طوعية، وقد تفوق ماريتشيتش على صاحب الرقم القياسي السابق بحوالي 5 دقائق.
يعتبر قضاء ما يقرب من نصف ساعة دون هواء أمر مذهل، فمع كل نفس، لا يستطيع الإنسان استبدال سوى 20% من كمية الهواء المتواجد في رئتيه.

وتحتوي رئتا الشخص البالغ السليم على نحو 450 مل من الأكسجين الصالح للاستخدام، ويشكل الأكسجين نحو 21% من الهواء الذي نتنفسه.

وللحصول على أكبر قدر ممكن من الأكسجين، استخدم ماريتشيتش خزانا من الأكسجين النقي للخضوع لعملية تسمى نزع النيتروجين، واستنشق أكسجينا نقيا لمدة 10 دقائق قبل أن يحاول حبس أنفاسه، أدى ذلك إلى زيادة نسبة الأكسجين المذاب في بلازما دمه، خمسة أضعاف الكمية المعتادة.
لكن حتى مع تنفس الهواء الطبيعي، فإن قدرات الرياضي الكرواتي مبهرة، فهو يستطيع حبس أنفاسه لمدة تصل إلى 10 دقائق و8 ثوان، بحسب صحيفة "sciencealert".
وكان الرقم القياسي العالمي السابق لموسوعة "غينيس"، لحبس النفس مع مساعدة، هو 24 دقيقة و37.36 ثانية، والذي سجله مواطنه الكرواتي فوديمير في 27 مارس/آذار 2021.
ولتوضيح مدى أهمية الموضوع، فإنه يمكن للشخص العادي حبس أنفاسه لمدة تتراوح فقط بين 30 و90 ثانية فقط.
