https://sarabic.ae/20250731/اكتشاف-أشكال-حياة-غير-معروفة-في-أعمق-نقطة-بالمحيط-فيديو-1103239850.html
اكتشاف أشكال حياة غير معروفة في أعمق نقطة بالمحيط... فيديو
اكتشاف أشكال حياة غير معروفة في أعمق نقطة بالمحيط... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة نشرت أمس الأربعاء، عن اكتشاف غواصة صينية لآلاف الديدان والرخويات، على عمق يقارب 10 كيلومترات تحت مستوى سطح البحر في خندق ماريانا، وهو أعمق مستعمرة... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T14:54+0000
2025-07-31T14:54+0000
2025-07-31T14:57+0000
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وأشار فريق من العلماء بقيادة الصين، إلى أن هذا الاكتشاف في أعمق واد تحت الماء على وجه الأرض يُشير إلى احتمال وجود حياة أكثر ازدهارا في ظل الظروف القاسية في قاع محيطات كوكبنا غير المستكشفة إلى حد كبير، على خلاف ما كان يعتقد سابقا بأن جميع أشكال الحياة تعتمد تقريبا على ضوء الشمس. حيث تعيش هذه الكائنات على مواد كيميائية مثل الميثان المتسرب عبر شقوق قاع البحر في الظلام الدامس، وهي عملية تُسمى "التخليق الكيميائي".ووفقا لدراسة نشرت في مجلة "نيتشر" العام الماضي، فإن الغواصة الصينية "فيندوزي" أو "سترايفر"، غاصت 23 مرة في أعماق خندق ماريانا في غرب المحيط الهادئ وعلى متنها باحثون، وجدوا مستعمرات تضم آلاف الديدان الأنبوبية البحرية والرخويات المعروفة باسم ثنائيات المصراع على أعماق تتراوح بين 2500 و9533 مترا (8200 و31000 قدم).وقال مؤلفوا الدراسة إن "هذه الدراسة تمثل اكتشافا لأعمق وأوسع مجتمعات الكائنات الحية القائمة على التخليق الكيميائي المعروفة على الأرض"، مشيرين إلى أن هذه المجتمعات قد تكون أكثر انتشارا مما كان متوقعا سابقا.ويعتبر خندق ماريانا أعمق خندق في المحيطات ويزيد عمقه عن ارتفاع قمة جبل إفرست ويبلغ طوله 2250 كيلومترا، كما أن قاعه يأخذ شكل هلال. وقد زار المستكشفون الأوائل الخندق المذكور عام 1960 في رحلة استكشافية قصيرة، ولم يعقبها بعد ذلك أي زيارة حتى عام 2012، عندما قام مخرج هوليود جيمس كاميرون بأول رحلة فردية إلى قاع الخندق، وقد وصفه آنذاك بأنه بيئة مقفرة وغريبة.
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https://sarabic.ae/20230727/دراسة-حديثة-تكشف-سبب-تحول-لون-المحيطات-من-الأزرق-إلى-الأخضر-لأول-مرة--1079486254.html
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البحار, ما وراء البحار, المحيطات, علوم, منوعات
البحار, ما وراء البحار, المحيطات, علوم, منوعات
اكتشاف أشكال حياة غير معروفة في أعمق نقطة بالمحيط... فيديو
14:54 GMT 31.07.2025 (تم التحديث: 14:57 GMT 31.07.2025)
كشفت دراسة نشرت أمس الأربعاء، عن اكتشاف غواصة صينية لآلاف الديدان والرخويات، على عمق يقارب 10 كيلومترات تحت مستوى سطح البحر في خندق ماريانا، وهو أعمق مستعمرة للكائنات الحية التي رصدت على الإطلاق.
وأشار فريق من العلماء بقيادة الصين، إلى أن هذا الاكتشاف في أعمق واد تحت الماء على وجه الأرض يُشير إلى احتمال وجود حياة أكثر ازدهارا في ظل الظروف القاسية في قاع محيطات كوكبنا غير المستكشفة إلى حد كبير، على خلاف ما كان يعتقد سابقا بأن جميع أشكال الحياة تعتمد تقريبا على ضوء الشمس. حيث تعيش هذه الكائنات على مواد كيميائية مثل الميثان المتسرب عبر شقوق قاع البحر في الظلام الدامس، وهي عملية تُسمى "التخليق الكيميائي".
28 ديسمبر 2024, 08:24 GMT
ووفقا لدراسة نشرت في مجلة "نيتشر" العام الماضي، فإن الغواصة الصينية "فيندوزي" أو "سترايفر"، غاصت 23 مرة في أعماق خندق ماريانا في غرب المحيط الهادئ
وعلى متنها باحثون، وجدوا مستعمرات تضم آلاف الديدان الأنبوبية البحرية والرخويات
المعروفة باسم ثنائيات المصراع على أعماق تتراوح بين 2500 و9533 مترا (8200 و31000 قدم).
وأظهر فيديو نشر بالتزامن مع الدراسة، حقولا من الديدان الأنبوبية، التي يصل طولها إلى 30 سنتيمترا، بالإضافة إلى أكوام من الرخويات والمحار. كما سجللت في الأعماق قشريات شائكة، وديدان بحرية عائمة، وخيار البحر، وزنابق بحرية ريشية الأذرع، ولافقاريات أخرى.
وقال مؤلفوا الدراسة إن "هذه الدراسة تمثل اكتشافا لأعمق وأوسع مجتمعات الكائنات الحية القائمة على التخليق الكيميائي المعروفة على الأرض"، مشيرين إلى أن هذه المجتمعات قد تكون أكثر انتشارا مما كان متوقعا سابقا.
وأضاف الباحثون أنهم وجدوا أدلة دامغة على أن الميكروبات تنتج غاز الميثان، إذ تميل الديدان الأنبوبية إلى التجمع حول حصائر ميكروبية تشبه الثلج.
ويعتبر خندق ماريانا أعمق خندق في المحيطات
ويزيد عمقه عن ارتفاع قمة جبل إفرست ويبلغ طوله 2250 كيلومترا، كما أن قاعه يأخذ شكل هلال. وقد زار المستكشفون الأوائل الخندق المذكور عام 1960 في رحلة استكشافية قصيرة، ولم يعقبها بعد ذلك أي زيارة حتى عام 2012، عندما قام مخرج هوليود جيمس كاميرون بأول رحلة فردية إلى قاع الخندق، وقد وصفه آنذاك بأنه بيئة مقفرة وغريبة.