الذهب يقترب من 4500 دولار... خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العالم يتجه للتخلي عن الدولار

أكد الخبير الاقتصادي المختص في أسواق الذهب، أحمد عنيزان، أن "الإقبال العالمي على الذهب شهد ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بتصاعد التوترات...

وقال عنيزان في حديث خاص لـ "سبوتنيك": "بات الأشخاص يبحثون عن أدوات تحفظ قيمة أموالهم، ليس فقط من باب الاستثمار، بل أيضًا من باب الادخار الآمن. ومع تراجع الثقة بالعملات النقدية، أصبح الذهب الخيار الأول لدى الأفراد والدول على حد سواء".وأشار عنيزان إلى أن "دولاً مثل الصين، روسيا، الهند، تركيا، وحتى الإمارات، بدأت بزيادة أرصدتها من الذهب، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي".وأكد الخبير الاقتصادي أن "الذهب أصبح ملاذًا نقديًا آمنًا في ظل تقلبات الأسواق، وأردف: "كل تصحيح سعري للذهب هو فرصة للشراء، فالمعدن الأصفر حافظ على مساره الصعودي، مدعومًا بتصريحات رسمية من القوى المالية العالمية التي تؤكد دعم البنوك المركزية لزيادة أرصدتها من الذهب، والتوجه التدريجي نحو التخلي عن الدولار".وكانت ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث بلغ سعر الأونصة نحو 3,870 دولار في سبتمبر/ أيلول 2025، محققًا أفضل أداء شهري له منذ عام 2011. ومنذ بداية العام، سجل الذهب مكاسب تجاوزت 44% ، ما يعكس زخمًا متصاعدًا في السوق العالمية.

