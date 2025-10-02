https://sarabic.ae/20251002/الذهب-يقترب-من-4500-دولار-خبير-اقتصادي-لـسبوتنيك-العالم-يتجه-للتخلي-عن-الدولار-1105534793.html
الذهب يقترب من 4500 دولار... خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العالم يتجه للتخلي عن الدولار
الذهب يقترب من 4500 دولار... خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العالم يتجه للتخلي عن الدولار
سبوتنيك عربي
أكد الخبير الاقتصادي المختص في أسواق الذهب، أحمد عنيزان، أن "الإقبال العالمي على الذهب شهد ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بتصاعد التوترات... 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T10:47+0000
2025-10-02T10:47+0000
2025-10-02T10:47+0000
سعر الدولار اليوم
أسعار الذهب اليوم
الاستثمار
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105534481_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0584359637926bd5127cf074e0fe68c7.jpg
وقال عنيزان في حديث خاص لـ "سبوتنيك": "بات الأشخاص يبحثون عن أدوات تحفظ قيمة أموالهم، ليس فقط من باب الاستثمار، بل أيضًا من باب الادخار الآمن. ومع تراجع الثقة بالعملات النقدية، أصبح الذهب الخيار الأول لدى الأفراد والدول على حد سواء".وأشار عنيزان إلى أن "دولاً مثل الصين، روسيا، الهند، تركيا، وحتى الإمارات، بدأت بزيادة أرصدتها من الذهب، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي".وأكد الخبير الاقتصادي أن "الذهب أصبح ملاذًا نقديًا آمنًا في ظل تقلبات الأسواق، وأردف: "كل تصحيح سعري للذهب هو فرصة للشراء، فالمعدن الأصفر حافظ على مساره الصعودي، مدعومًا بتصريحات رسمية من القوى المالية العالمية التي تؤكد دعم البنوك المركزية لزيادة أرصدتها من الذهب، والتوجه التدريجي نحو التخلي عن الدولار".وكانت ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث بلغ سعر الأونصة نحو 3,870 دولار في سبتمبر/ أيلول 2025، محققًا أفضل أداء شهري له منذ عام 2011. ومنذ بداية العام، سجل الذهب مكاسب تجاوزت 44% ، ما يعكس زخمًا متصاعدًا في السوق العالمية.
https://sarabic.ae/20251001/الإمارات-تدخل-موسوعة-غينيس-بأغلى-فستان-ذهبي-في-العالم-1105493770.html
https://sarabic.ae/20251002/توقف-موجة-صعود-قياسي-للذهب-مع-ارتفاع-الدولار-1105521794.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105534481_59:0:1055:747_1920x0_80_0_0_eae40ab22d896f1c1f68663a23d2e9e4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سعر الدولار اليوم, أسعار الذهب اليوم, الاستثمار, تقارير سبوتنيك, حصري
سعر الدولار اليوم, أسعار الذهب اليوم, الاستثمار, تقارير سبوتنيك, حصري
الذهب يقترب من 4500 دولار... خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العالم يتجه للتخلي عن الدولار
حصري
أكد الخبير الاقتصادي المختص في أسواق الذهب، أحمد عنيزان، أن "الإقبال العالمي على الذهب شهد ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتغيرات السياسات النقدية التي أثارت مخاوف واسعة بشأن مستقبل العملات الورقية".
وقال عنيزان في حديث خاص لـ "سبوتنيك": "بات الأشخاص يبحثون عن أدوات تحفظ قيمة أموالهم، ليس فقط من باب الاستثمار
، بل أيضًا من باب الادخار الآمن. ومع تراجع الثقة بالعملات النقدية، أصبح الذهب الخيار الأول لدى الأفراد والدول على حد سواء".
وأضاف: "الارتفاع الكبير في أسعار الذهب لم يكن مفاجئًا، بل كان متوقعًا وفقًا للدراسات الاقتصادية، التي أشارت إلى إمكانية وصوله إلى 4,000 دولار مع بداية عام 2026. لكن الواقع تجاوز التوقعات، واليوم نحن على أعتاب 4,500 دولار، خاصة مع توجه الدول الكبرى نحو تعزيز احتياطياتها من الذهب".
وأشار عنيزان إلى أن "دولاً مثل الصين، روسيا، الهند، تركيا، وحتى الإمارات، بدأت بزيادة أرصدتها من الذهب، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي".
وأضاف: "بحسب تقرير صادر مؤخرًا عن المصرف المركزي الإماراتي، تم رفع احتياطي الذهب بنسبة 25%، وهو مؤشر واضح على التحول الاستراتيجي في السياسة النقدية".
وأكد الخبير الاقتصادي أن "الذهب أصبح ملاذًا نقديًا آمنًا في ظل تقلبات الأسواق، وأردف: "كل تصحيح سعري للذهب هو فرصة للشراء، فالمعدن الأصفر حافظ على مساره الصعودي، مدعومًا بتصريحات رسمية من القوى المالية العالمية التي تؤكد دعم البنوك المركزية لزيادة أرصدتها من الذهب
، والتوجه التدريجي نحو التخلي عن الدولار".
وختم عنيزان: "لا يمكن تحديد وقت مناسب أو غير مناسب لشراء الذهب، فكل من يمتلك السيولة النقدية عليه أن يفكر جديًا في تحويلها إلى ذهب لحماية قيمتها من التآكل المستقبلي".
وكانت ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث بلغ سعر الأونصة نحو 3,870 دولار في سبتمبر/ أيلول 2025، محققًا أفضل أداء شهري له منذ عام 2011. ومنذ بداية العام، سجل الذهب مكاسب تجاوزت 44% ، ما يعكس زخمًا متصاعدًا في السوق العالمية
.