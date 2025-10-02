الذهب يقترب من 4500 دولار... خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العالم يتجه للتخلي عن الدولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251002/الذهب-يقترب-من-4500-دولار-خبير-اقتصادي-لـسبوتنيك-العالم-يتجه-للتخلي-عن-الدولار-1105534793.html
الذهب يقترب من 4500 دولار... خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العالم يتجه للتخلي عن الدولار
الذهب يقترب من 4500 دولار... خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العالم يتجه للتخلي عن الدولار
سبوتنيك عربي
أكد الخبير الاقتصادي المختص في أسواق الذهب، أحمد عنيزان، أن "الإقبال العالمي على الذهب شهد ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بتصاعد التوترات... 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T10:47+0000
2025-10-02T10:47+0000
سعر الدولار اليوم
أسعار الذهب اليوم
الاستثمار
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105534481_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0584359637926bd5127cf074e0fe68c7.jpg
وقال عنيزان في حديث خاص لـ "سبوتنيك": "بات الأشخاص يبحثون عن أدوات تحفظ قيمة أموالهم، ليس فقط من باب الاستثمار، بل أيضًا من باب الادخار الآمن. ومع تراجع الثقة بالعملات النقدية، أصبح الذهب الخيار الأول لدى الأفراد والدول على حد سواء".وأشار عنيزان إلى أن "دولاً مثل الصين، روسيا، الهند، تركيا، وحتى الإمارات، بدأت بزيادة أرصدتها من الذهب، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي".وأكد الخبير الاقتصادي أن "الذهب أصبح ملاذًا نقديًا آمنًا في ظل تقلبات الأسواق، وأردف: "كل تصحيح سعري للذهب هو فرصة للشراء، فالمعدن الأصفر حافظ على مساره الصعودي، مدعومًا بتصريحات رسمية من القوى المالية العالمية التي تؤكد دعم البنوك المركزية لزيادة أرصدتها من الذهب، والتوجه التدريجي نحو التخلي عن الدولار".وكانت ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث بلغ سعر الأونصة نحو 3,870 دولار في سبتمبر/ أيلول 2025، محققًا أفضل أداء شهري له منذ عام 2011. ومنذ بداية العام، سجل الذهب مكاسب تجاوزت 44% ، ما يعكس زخمًا متصاعدًا في السوق العالمية.
https://sarabic.ae/20251001/الإمارات-تدخل-موسوعة-غينيس-بأغلى-فستان-ذهبي-في-العالم-1105493770.html
https://sarabic.ae/20251002/توقف-موجة-صعود-قياسي-للذهب-مع-ارتفاع-الدولار-1105521794.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105534481_59:0:1055:747_1920x0_80_0_0_eae40ab22d896f1c1f68663a23d2e9e4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سعر الدولار اليوم, أسعار الذهب اليوم, الاستثمار, تقارير سبوتنيك, حصري
سعر الدولار اليوم, أسعار الذهب اليوم, الاستثمار, تقارير سبوتنيك, حصري

الذهب يقترب من 4500 دولار... خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العالم يتجه للتخلي عن الدولار

10:47 GMT 02.10.2025
© Sputnik . basel shartouhخبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": العالم يتجه للتخلي عن الدولار
خبير اقتصادي لـسبوتنيك: العالم يتجه للتخلي عن الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
حصري
أكد الخبير الاقتصادي المختص في أسواق الذهب، أحمد عنيزان، أن "الإقبال العالمي على الذهب شهد ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتغيرات السياسات النقدية التي أثارت مخاوف واسعة بشأن مستقبل العملات الورقية".
وقال عنيزان في حديث خاص لـ "سبوتنيك": "بات الأشخاص يبحثون عن أدوات تحفظ قيمة أموالهم، ليس فقط من باب الاستثمار، بل أيضًا من باب الادخار الآمن. ومع تراجع الثقة بالعملات النقدية، أصبح الذهب الخيار الأول لدى الأفراد والدول على حد سواء".
وأضاف: "الارتفاع الكبير في أسعار الذهب لم يكن مفاجئًا، بل كان متوقعًا وفقًا للدراسات الاقتصادية، التي أشارت إلى إمكانية وصوله إلى 4,000 دولار مع بداية عام 2026. لكن الواقع تجاوز التوقعات، واليوم نحن على أعتاب 4,500 دولار، خاصة مع توجه الدول الكبرى نحو تعزيز احتياطياتها من الذهب".
الإمارات تدخل موسوعة غينيس بأغلى فستان ذهبي في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
الإمارات تدخل موسوعة "غينيس" بأغلى فستان ذهبي في العالم
أمس, 12:16 GMT
وأشار عنيزان إلى أن "دولاً مثل الصين، روسيا، الهند، تركيا، وحتى الإمارات، بدأت بزيادة أرصدتها من الذهب، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي".
وأضاف: "بحسب تقرير صادر مؤخرًا عن المصرف المركزي الإماراتي، تم رفع احتياطي الذهب بنسبة 25%، وهو مؤشر واضح على التحول الاستراتيجي في السياسة النقدية".
وأكد الخبير الاقتصادي أن "الذهب أصبح ملاذًا نقديًا آمنًا في ظل تقلبات الأسواق، وأردف: "كل تصحيح سعري للذهب هو فرصة للشراء، فالمعدن الأصفر حافظ على مساره الصعودي، مدعومًا بتصريحات رسمية من القوى المالية العالمية التي تؤكد دعم البنوك المركزية لزيادة أرصدتها من الذهب، والتوجه التدريجي نحو التخلي عن الدولار".
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار
02:00 GMT
وختم عنيزان: "لا يمكن تحديد وقت مناسب أو غير مناسب لشراء الذهب، فكل من يمتلك السيولة النقدية عليه أن يفكر جديًا في تحويلها إلى ذهب لحماية قيمتها من التآكل المستقبلي".
وكانت ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث بلغ سعر الأونصة نحو 3,870 دولار في سبتمبر/ أيلول 2025، محققًا أفضل أداء شهري له منذ عام 2011. ومنذ بداية العام، سجل الذهب مكاسب تجاوزت 44% ، ما يعكس زخمًا متصاعدًا في السوق العالمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала