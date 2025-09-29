نائب رئيس بنك التنمية لدى "بريكس": عملية التخلي عن الدولرة جارية بالفعل

عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الأخير من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250929/نائب-رئيس-بنك-التنمية-لدى-بريكس-عملية-التخلي-عن-الدولرة-جارية-بالفعل-----1105416066.html
نائب رئيس بنك التنمية لدى "بريكس": عملية التخلي عن الدولرة جارية بالفعل
نائب رئيس بنك التنمية لدى "بريكس": عملية التخلي عن الدولرة جارية بالفعل
سبوتنيك عربي
أكد الخبير الاقتصادي باولو باتيستا نوغيرا، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ونائب رئيس بنك التنمية الجديد، أن عملية التخلي عن الدولرة جارية بالفعل، مشيرا... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T13:24+0000
2025-09-29T13:24+0000
مجموعة بريكس
مؤتمر فالداي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
صندوق النقد الدولي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1d/1105415689_186:0:1205:573_1920x0_80_0_0_8d12191e0b855a7ecfdc5997b0efaab1.png
وقال نوغيرا في تصريحات لوكالة "سبوتيك"، على هامش نادي "فالداي" الدولي: "توسيع البنك أمر أساسي، وتوسيع الهيكل السياسي لمجموعة "بريكس" أمر آخر. لطالما سعينا إلى تحقيق الهدف الأول عند إنشاء البنك عام 2014، وهو زيادة عدد الدول الأعضاء فيه ليصبح بنكًا للجنوب العالمي. لقد تحقق هذا الهدف ببطء شديد، ولكنه مستمر".وتابع: "الآن، يعد توسيع الهيكل السياسي لمجموعة "بريكس" أمرًا أكثر إشكالية، لأنه إذا سار بسرعة كبيرة وبشكل مبالغ فيه، فقد يتحول "بريكس" إلى منبر للحديث، دون تنسيق فعال. لذا أعتقد أننا بحاجة إلى موازنة هذه الأمور عند مناقشة توسع مجموعة "بريكس" وبنك "بريكس".وأشار الخبير إلى أن الدول تعمل على توسيع التجارة الثنائية بالعملات الوطنية وتجنب استخدام الدولار داخل البنك، وتابع: "عملية التخلي عن الدولرة جارية بالفعل في عدة جوانب. أحدها تحديدًا هو هذا: تتخطى الدول الدولار وتجري معاملاتها مباشرةً بعملاتها الوطنية. هذا يحدث داخل مجموعة "بريكس" وخارجها أيضًا. لماذا؟ لأن الدولار باهظ الثمن، ومحفوف بالمخاطر، ولأن الولايات المتحدة تقوّض مصداقيته من خلال سلوكها، لذا تبحث الدول عن بدائل".وأوضح: "يتم تحويل احتياطياتها من الدولار إلى تطبيقات أخرى. تجرى التجارة، وتزداد بالعملات الوطنية، وفي النهاية، برأيي، سنحتاج إلى التوجّه نحو عملة احتياطية جديدة. لكن هذا أمر للمستقبل. الآن، نرى أن إدارة الولايات المتحدة تحاول معاقبة الدول التي تحاول تجنب الدولار والانضمام إلى تيار الدولرة من خلال قوانين تجارية مختلفة وعقوبات وما إلى ذلك".وفي سؤاله عن احتمالية نجاح الأساليب التي تتبعها الولايات المتحدة، قال نوغيرا: "لا أعتقد أن هذه الأساليب العنيفة التي تستخدمها إدارة ترامب ستجدي نفعًا في صالح الولايات المتحدة. كما ترون، الدول التي تتجاوز الدولار ليست ضده. ببساطة، لا يمكنها التعامل معه في ظل النظام الذي تطبقه الولايات المتحدة. بل أود أن أقول إن العدو الرئيسي للدولار هو الولايات المتحدة نفسها، لأنها حوّلته إلى أداة سياسية. لقد حوّلته إلى سلاح في النظام المالي. لذا، لن ينجح هذا، كما ترون. عندما كان الدولار فعليًا... عملة دولية موثوقة، كان ذلك بالإقناع. أما الآن، فهم يحاولون الحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياطية بالإكراه".وفيما يتعلق بموعد تطبيق عملة "بريكس" الجديدة، أوضح الخبير: "ليس على المدى القصير، وربما ليس حتى على المدى المتوسط، ولكن يجب أن يكون واضحًا أنه عندما نتحدث عن عملة "بريكس"، فإننا لا نتحدث عن عملة موحدة مشتركة مثل اليورو. لا، ليس الأمر كذلك. ما يمكن فعله وما اقترحه عدد من الأشخاص هو عملة مرجعية مشتركة للمعاملات الدولية تحل محل الدولار، لتكون بديلاً عنه. لقد تحركنا ببطء شديد في هذا الاتجاه. تحركنا بسرعة أكبر نحو استخدام عملاتنا الوطنية، كما كنا نقول، في التعاملات فيما بيننا".وخلص إلى أن "هناك أمر يصعب تفسيره أحيانًا، ولكنه مهم للغاية، وهو أن هذه المعاملات بالعملات الوطنية لا تصل إلى مدى محدد. إنها ليست فعالة على المدى المتوسط. لماذا؟ لأنها لا تسمح للدول بتسجيل اختلالات تجارية مستمرة فيما بينها. لذلك نحن بحاجة إلى عملة احتياطية جديدة، عملة تكون بديلاً عن الدولار. هذا صعب البناء. كان من الممكن أن نبدأ بالفعل، ولكن المناقشات الأولية على الأقل بين الدوائر الأكاديمية في مجموعة "بريكس" تجري بالفعل، منذ عام 2023، على ما أعتقد".اقتصادي حائز على جائزة "فوربس": "بريكس" ملاذ اقتصادي آمن مثل الذهبخبير في الشأن الروسي: تحقيق فضاء اقتصادي جمركي موحد سيجعل سوق "بريكس" مكتفيا ذاتيا
https://sarabic.ae/20250909/خبير-في-الشأن-الروسي-تحقيق-فضاء-اقتصادي-جمركي-موحد-سيجعل-سوق-بريكس-مكتفيا-ذاتيا-1104661920.html
https://sarabic.ae/20250909/خبيرة-بريكس-تبني-نظاما-عالميا-على-أسس-أكثر-عدلا-وتوازنا-1104660710.html
https://sarabic.ae/20250906/وزير-التجارة-الروسي-اهتمام-دول-مجموعة-بريكس-بالحلول-التكنولوجية-الروسية-لا-يزال-مستقرا--1104575861.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1d/1105415689_313:0:1077:573_1920x0_80_0_0_736790793e56d80c7c7bd40b7ac1f39e.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مجموعة بريكس, مؤتمر فالداي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, صندوق النقد الدولي
مجموعة بريكس, مؤتمر فالداي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, صندوق النقد الدولي

نائب رئيس بنك التنمية لدى "بريكس": عملية التخلي عن الدولرة جارية بالفعل

13:24 GMT 29.09.2025
© Sputnik . Sputnikباولو باتيستا نوغيرا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ونائب رئيس بنك التنمية الجديد
باولو باتيستا نوغيرا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ونائب رئيس بنك التنمية الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أكد الخبير الاقتصادي باولو باتيستا نوغيرا، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ونائب رئيس بنك التنمية الجديد، أن عملية التخلي عن الدولرة جارية بالفعل، مشيرا إلى أن الدولار باهظ الثمن، ومحفوف بالمخاطر، والولايات المتحدة تقوّض مصداقيته من خلال سلوكها.
وقال نوغيرا في تصريحات لوكالة "سبوتيك"، على هامش نادي "فالداي" الدولي: "توسيع البنك أمر أساسي، وتوسيع الهيكل السياسي لمجموعة "بريكس" أمر آخر. لطالما سعينا إلى تحقيق الهدف الأول عند إنشاء البنك عام 2014، وهو زيادة عدد الدول الأعضاء فيه ليصبح بنكًا للجنوب العالمي. لقد تحقق هذا الهدف ببطء شديد، ولكنه مستمر".
وتابع: "الآن، يعد توسيع الهيكل السياسي لمجموعة "بريكس" أمرًا أكثر إشكالية، لأنه إذا سار بسرعة كبيرة وبشكل مبالغ فيه، فقد يتحول "بريكس" إلى منبر للحديث، دون تنسيق فعال. لذا أعتقد أننا بحاجة إلى موازنة هذه الأمور عند مناقشة توسع مجموعة "بريكس" وبنك "بريكس".
قمة بريكس السابعة عشرة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
خبير في الشأن الروسي: تحقيق فضاء اقتصادي جمركي موحد سيجعل سوق "بريكس" مكتفيا ذاتيا
9 سبتمبر, 14:47 GMT
وأشار الخبير إلى أن الدول تعمل على توسيع التجارة الثنائية بالعملات الوطنية وتجنب استخدام الدولار داخل البنك، وتابع: "عملية التخلي عن الدولرة جارية بالفعل في عدة جوانب. أحدها تحديدًا هو هذا: تتخطى الدول الدولار وتجري معاملاتها مباشرةً بعملاتها الوطنية. هذا يحدث داخل مجموعة "بريكس" وخارجها أيضًا. لماذا؟ لأن الدولار باهظ الثمن، ومحفوف بالمخاطر، ولأن الولايات المتحدة تقوّض مصداقيته من خلال سلوكها، لذا تبحث الدول عن بدائل".
وأوضح: "يتم تحويل احتياطياتها من الدولار إلى تطبيقات أخرى. تجرى التجارة، وتزداد بالعملات الوطنية، وفي النهاية، برأيي، سنحتاج إلى التوجّه نحو عملة احتياطية جديدة. لكن هذا أمر للمستقبل. الآن، نرى أن إدارة الولايات المتحدة تحاول معاقبة الدول التي تحاول تجنب الدولار والانضمام إلى تيار الدولرة من خلال قوانين تجارية مختلفة وعقوبات وما إلى ذلك".
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
راديو
خبيرة: "بريكس" تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
9 سبتمبر, 14:06 GMT
وفي سؤاله عن احتمالية نجاح الأساليب التي تتبعها الولايات المتحدة، قال نوغيرا: "لا أعتقد أن هذه الأساليب العنيفة التي تستخدمها إدارة ترامب ستجدي نفعًا في صالح الولايات المتحدة. كما ترون، الدول التي تتجاوز الدولار ليست ضده. ببساطة، لا يمكنها التعامل معه في ظل النظام الذي تطبقه الولايات المتحدة. بل أود أن أقول إن العدو الرئيسي للدولار هو الولايات المتحدة نفسها، لأنها حوّلته إلى أداة سياسية. لقد حوّلته إلى سلاح في النظام المالي. لذا، لن ينجح هذا، كما ترون. عندما كان الدولار فعليًا... عملة دولية موثوقة، كان ذلك بالإقناع. أما الآن، فهم يحاولون الحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياطية بالإكراه".
وتابع: "لا أعتقد أن هذا سينجح في النهاية لصالح الولايات المتحدة. خلال العامين الماضيين، دارت نقاشات كثيرة حول تطبيق عملة جديدة لمجموعة "بريكس"".
رؤساء دول أعضاء الـ بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
وزير التجارة الروسي: اهتمام دول مجموعة "بريكس" بالحلول التكنولوجية الروسية لا يزال مستقرا
6 سبتمبر, 16:14 GMT
وفيما يتعلق بموعد تطبيق عملة "بريكس" الجديدة، أوضح الخبير: "ليس على المدى القصير، وربما ليس حتى على المدى المتوسط، ولكن يجب أن يكون واضحًا أنه عندما نتحدث عن عملة "بريكس"، فإننا لا نتحدث عن عملة موحدة مشتركة مثل اليورو. لا، ليس الأمر كذلك. ما يمكن فعله وما اقترحه عدد من الأشخاص هو عملة مرجعية مشتركة للمعاملات الدولية تحل محل الدولار، لتكون بديلاً عنه. لقد تحركنا ببطء شديد في هذا الاتجاه. تحركنا بسرعة أكبر نحو استخدام عملاتنا الوطنية، كما كنا نقول، في التعاملات فيما بيننا".
وخلص إلى أن "هناك أمر يصعب تفسيره أحيانًا، ولكنه مهم للغاية، وهو أن هذه المعاملات بالعملات الوطنية لا تصل إلى مدى محدد. إنها ليست فعالة على المدى المتوسط. لماذا؟ لأنها لا تسمح للدول بتسجيل اختلالات تجارية مستمرة فيما بينها. لذلك نحن بحاجة إلى عملة احتياطية جديدة، عملة تكون بديلاً عن الدولار. هذا صعب البناء. كان من الممكن أن نبدأ بالفعل، ولكن المناقشات الأولية على الأقل بين الدوائر الأكاديمية في مجموعة "بريكس" تجري بالفعل، منذ عام 2023، على ما أعتقد".
اقتصادي حائز على جائزة "فوربس": "بريكس" ملاذ اقتصادي آمن مثل الذهب
خبير في الشأن الروسي: تحقيق فضاء اقتصادي جمركي موحد سيجعل سوق "بريكس" مكتفيا ذاتيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала