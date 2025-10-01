الإمارات تدخل موسوعة "غينيس" بأغلى فستان ذهبي في العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251001/الإمارات-تدخل-موسوعة-غينيس-بأغلى-فستان-ذهبي-في-العالم-1105493770.html
الإمارات تدخل موسوعة "غينيس" بأغلى فستان ذهبي في العالم
الإمارات تدخل موسوعة "غينيس" بأغلى فستان ذهبي في العالم
سبوتنيك عربي
كشفت شركة "رميزان" الإماراتية للمجوهرات، خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن أغلى فستان مصنوع من الذهب... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T12:16+0000
2025-10-01T12:16+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أغلى فستان
غينيس
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/01/1105493001_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c8cca0cda62e03fed46d94bd8dcb60f5.jpg
وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أوضح مدير التسويق في "رميزان"، محمد ذهيبان، أن "تصميم الفستان تطلب أكثر من 900 ساعة عمل متواصلة، أنجزها نخبة من حرفيي الشركة"، مشيرًا إلى أن "وزن الفستان تجاوز 10 كيلوغرامات من الذهب عيار 21، وبلغت قيمته 4.6 مليون درهم إماراتي".وقد منحت موسوعة "غينيس" شركة "رميزان" شهادة رسمية تؤكد تسجيل الفستان كأغلى فستان ذهبي في العالم، ليشكل هذا الإنجاز محطة بارزة في تاريخ صناعة المجوهرات الفاخرة.يذكر أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يقام مرتين سنويًا في مركز إكسبو الشارقة، ويعد منصة رائدة لعشاق الفخامة، حيث يجمع نخبة من العارضين والمصممين من أكثر من 50 دولة، ويعرض أحدث الابتكارات في عالم الذهب، الألماس، الأحجار الكريمة، والساعات الفاخرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/01/1105493001_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0a794ddd807c30ef9aa9472850c45f5f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أغلى فستان, غينيس, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أغلى فستان, غينيس, تقارير سبوتنيك, حصري

الإمارات تدخل موسوعة "غينيس" بأغلى فستان ذهبي في العالم

12:16 GMT 01.10.2025
© Sputnik . basel shartouhالإمارات تدخل موسوعة غينيس بأغلى فستان ذهبي في العالم
الإمارات تدخل موسوعة غينيس بأغلى فستان ذهبي في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
حصري
كشفت شركة "رميزان" الإماراتية للمجوهرات، خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن أغلى فستان مصنوع من الذهب الخالص على مستوى العالم، مسجلةً بذلك إنجازًا جديدًا في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.
وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أوضح مدير التسويق في "رميزان"، محمد ذهيبان، أن "تصميم الفستان تطلب أكثر من 900 ساعة عمل متواصلة، أنجزها نخبة من حرفيي الشركة"، مشيرًا إلى أن "وزن الفستان تجاوز 10 كيلوغرامات من الذهب عيار 21، وبلغت قيمته 4.6 مليون درهم إماراتي".

وأضاف ذهيبان: "هذا الإنجاز يعكس قدرة الشركات العربية، والإماراتية منها على وجه الخصوص، على منافسة أبرز العلامات العالمية والتفوق عليها في مجال صناعة الذهب والمجوهرات"، مؤكدًا أن "الابتكار والحرفية المحلية باتت تضاهي المعايير الدولية في الفخامة والجودة".

© Sputnik . basel shartouhالإمارات تدخل موسوعة غينيس بأغلى فستان ذهبي في العالم
الإمارات تدخل موسوعة غينيس بأغلى فستان ذهبي في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
الإمارات تدخل موسوعة غينيس بأغلى فستان ذهبي في العالم
© Sputnik . basel shartouh
وقد منحت موسوعة "غينيس" شركة "رميزان" شهادة رسمية تؤكد تسجيل الفستان كأغلى فستان ذهبي في العالم، ليشكل هذا الإنجاز محطة بارزة في تاريخ صناعة المجوهرات الفاخرة.
© Sputnik . basel shartouhالإمارات تدخل موسوعة غينيس بأغلى فستان ذهبي في العالم
الإمارات تدخل موسوعة غينيس بأغلى فستان ذهبي في العالم - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . basel shartouh
الإمارات تدخل موسوعة غينيس بأغلى فستان ذهبي في العالم
© Sputnik . basel shartouhالإمارات تدخل موسوعة غينيس بأغلى فستان ذهبي في العالم
الإمارات تدخل موسوعة غينيس بأغلى فستان ذهبي في العالم - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . basel shartouh
الإمارات تدخل موسوعة غينيس بأغلى فستان ذهبي في العالم
© Sputnik . basel shartouhالإمارات تدخل موسوعة غينيس بأغلى فستان ذهبي في العالم
الإمارات تدخل موسوعة غينيس بأغلى فستان ذهبي في العالم - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . basel shartouh
الإمارات تدخل موسوعة غينيس بأغلى فستان ذهبي في العالم
1/3
© Sputnik . basel shartouh
الإمارات تدخل موسوعة غينيس بأغلى فستان ذهبي في العالم
2/3
© Sputnik . basel shartouh
الإمارات تدخل موسوعة غينيس بأغلى فستان ذهبي في العالم
3/3
© Sputnik . basel shartouh
الإمارات تدخل موسوعة غينيس بأغلى فستان ذهبي في العالم
يذكر أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يقام مرتين سنويًا في مركز إكسبو الشارقة، ويعد منصة رائدة لعشاق الفخامة، حيث يجمع نخبة من العارضين والمصممين من أكثر من 50 دولة، ويعرض أحدث الابتكارات في عالم الذهب، الألماس، الأحجار الكريمة، والساعات الفاخرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала