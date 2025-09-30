https://sarabic.ae/20250930/الذهب-يواصل-صعوده-القياسي-ويسجل-أفضل-أداء-شهري-منذ-عام-2011-1105472481.html
الذهب يواصل صعوده القياسي ويسجل أفضل أداء شهري منذ عام 2011
الذهب يواصل صعوده القياسي ويسجل أفضل أداء شهري منذ عام 2011
سبوتنيك عربي
واصل الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعه الجنوني مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا، في ظل تصاعد المخاوف من احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية، وتزايد التوقعات بشأن خفض أسعار... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T19:09+0000
2025-09-30T19:09+0000
2025-09-30T19:09+0000
أسعار الذهب اليوم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/18/1093051983_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_8bb5f835bafbdeb6f787ad000f4c14f2.jpg
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.81% ليصل إلى 3864.42 دولارًا للأونصة، وسجل المعدن النفيس ارتفاعًا بنسبة 11.4% منذ بداية سبتمبر/ أيلول الجاري، ليكون في طريقه لتحقيق أفضل أداء شهري له، منذ أغسطس/ آب 2011.كما أسهمت البيانات الاقتصادية الأخيرة في تعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى مزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.ويُعرف الذهب تقليديًا بكونه ملاذًا آمنًا خلال فترات التوترات السياسية والاقتصادية، ويستفيد بشكل خاص من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقر معدن الفضة عند 46.95 دولارًا للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1597.58 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.8% ليصل إلى 259.02 دولارًا.
https://sarabic.ae/20250929/لأول-مرة-الذهب-يسجل-3800-دولار-للأونصة-1105387706.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/18/1093051983_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_fe3834b0acd42a0d0300fc90a7418a9e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أسعار الذهب اليوم, اقتصاد
أسعار الذهب اليوم, اقتصاد
الذهب يواصل صعوده القياسي ويسجل أفضل أداء شهري منذ عام 2011
واصل الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعه الجنوني مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا، في ظل تصاعد المخاوف من احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية، وتزايد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة، ما عزز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.81% ليصل إلى 3864.42 دولارًا للأونصة، وسجل المعدن النفيس ارتفاعًا بنسبة 11.4% منذ بداية سبتمبر/ أيلول الجاري، ليكون في طريقه لتحقيق أفضل أداء شهري له، منذ أغسطس/ آب 2011.
وتأتي هذه المكاسب وسط حالة من الغموض السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لم يحرز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أي تقدم يُذكر خلال اجتماعه مع الديمقراطيين لتفادي إغلاق حكومي محتمل قد يؤثر على العديد من الخدمات الفيدرالية، وفقا لوسائل إعلام غربية.
كما أسهمت البيانات الاقتصادية الأخيرة في تعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى مزيد من الخفض في أسعار الفائدة
خلال الفترة المقبلة.
وتشير أداة "فيد ووتش"، إلى أن المتعاملين يقدّرون احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل بنسبة تقارب 89%.
ويُعرف الذهب
تقليديًا بكونه ملاذًا آمنًا خلال فترات التوترات السياسية والاقتصادية، ويستفيد بشكل خاص من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقر معدن الفضة عند 46.95 دولارًا للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1597.58 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.8% ليصل إلى 259.02 دولارًا.