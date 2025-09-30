الذهب يواصل صعوده القياسي ويسجل أفضل أداء شهري منذ عام 2011

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250930/الذهب-يواصل-صعوده-القياسي-ويسجل-أفضل-أداء-شهري-منذ-عام-2011-1105472481.html
الذهب يواصل صعوده القياسي ويسجل أفضل أداء شهري منذ عام 2011
الذهب يواصل صعوده القياسي ويسجل أفضل أداء شهري منذ عام 2011
سبوتنيك عربي
واصل الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعه الجنوني مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا، في ظل تصاعد المخاوف من احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية، وتزايد التوقعات بشأن خفض أسعار... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T19:09+0000
2025-09-30T19:09+0000
أسعار الذهب اليوم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/18/1093051983_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_8bb5f835bafbdeb6f787ad000f4c14f2.jpg
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.81% ليصل إلى 3864.42 دولارًا للأونصة، وسجل المعدن النفيس ارتفاعًا بنسبة 11.4% منذ بداية سبتمبر/ أيلول الجاري، ليكون في طريقه لتحقيق أفضل أداء شهري له، منذ أغسطس/ آب 2011.كما أسهمت البيانات الاقتصادية الأخيرة في تعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى مزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.ويُعرف الذهب تقليديًا بكونه ملاذًا آمنًا خلال فترات التوترات السياسية والاقتصادية، ويستفيد بشكل خاص من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقر معدن الفضة عند 46.95 دولارًا للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1597.58 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.8% ليصل إلى 259.02 دولارًا.
https://sarabic.ae/20250929/لأول-مرة-الذهب-يسجل-3800-دولار-للأونصة-1105387706.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/18/1093051983_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_fe3834b0acd42a0d0300fc90a7418a9e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أسعار الذهب اليوم, اقتصاد
أسعار الذهب اليوم, اقتصاد

الذهب يواصل صعوده القياسي ويسجل أفضل أداء شهري منذ عام 2011

19:09 GMT 30.09.2025
© AP Photoالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
واصل الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعه الجنوني مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا، في ظل تصاعد المخاوف من احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية، وتزايد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة، ما عزز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.81% ليصل إلى 3864.42 دولارًا للأونصة، وسجل المعدن النفيس ارتفاعًا بنسبة 11.4% منذ بداية سبتمبر/ أيلول الجاري، ليكون في طريقه لتحقيق أفضل أداء شهري له، منذ أغسطس/ آب 2011.

وتأتي هذه المكاسب وسط حالة من الغموض السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لم يحرز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أي تقدم يُذكر خلال اجتماعه مع الديمقراطيين لتفادي إغلاق حكومي محتمل قد يؤثر على العديد من الخدمات الفيدرالية، وفقا لوسائل إعلام غربية.

سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
لأول مرة.. الذهب يسجل 3800 دولار للأونصة
أمس, 06:00 GMT
كما أسهمت البيانات الاقتصادية الأخيرة في تعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى مزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وتشير أداة "فيد ووتش"، إلى أن المتعاملين يقدّرون احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل بنسبة تقارب 89%.
ويُعرف الذهب تقليديًا بكونه ملاذًا آمنًا خلال فترات التوترات السياسية والاقتصادية، ويستفيد بشكل خاص من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقر معدن الفضة عند 46.95 دولارًا للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1597.58 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.8% ليصل إلى 259.02 دولارًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала