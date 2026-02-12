عربي
لبنان يوضح حقيقة عثور "يونيفيل" على نفق قديم يحتوي 176 سبيكة ذهبية
لبنان يوضح حقيقة عثور "يونيفيل" على نفق قديم يحتوي 176 سبيكة ذهبية
لبنان يوضح حقيقة عثور "يونيفيل" على نفق قديم يحتوي 176 سبيكة ذهبية
سبوتنيك عربي
أوضح فريق تقصي الحقائق التابع لوزارة الإعلام اللبنانية، أن التقارير التي تفيد بالعثور على نفق أثري يحتوي على 176 سبيكة ذهبية في قرية قنطرة - مديرية مرجعيون، من... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورة مصحوبة بتقرير يزعم أن اليونيفيل عثرت على نفق أثري يحتوي على 176 سبيكة ذهبية في قرية قنطرة، مديرية مرجعيون، خلال عمليات تفتيش بحثا عن أنفاق تابعة لـ"حزب الله" اللبناني. وقد نُشرت بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت مع تعليق باللغة التركية يشير إلى "استمرار التحضيرات للأنوناكي"، مؤكدا بذلك عدم صحة التقرير.ويستخدم مصطلح "الأنوناكي" تاريخيا للإشارة إلى مجموعة من الآلهة التي تظهر في الأساطير التقليدية للسومريين والأكاديين والآشوريين والبابليين.الصين ترفع وارداتها من الذهب الروسي إلى مستويات قياسيةرجل أعمال صيني يوزع سبائك ذهبية على جميع موظفيه في حفل أقامته شركته
لبنان يوضح حقيقة عثور "يونيفيل" على نفق قديم يحتوي 176 سبيكة ذهبية

© Photo / unsplash/Zlaťáky.czسبائك ذهب
أوضح فريق تقصي الحقائق التابع لوزارة الإعلام اللبنانية، أن التقارير التي تفيد بالعثور على نفق أثري يحتوي على 176 سبيكة ذهبية في قرية قنطرة - مديرية مرجعيون، من قبل قوات "يونيفيل"، هي تقارير كاذبة.
تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورة مصحوبة بتقرير يزعم أن اليونيفيل عثرت على نفق أثري يحتوي على 176 سبيكة ذهبية في قرية قنطرة، مديرية مرجعيون، خلال عمليات تفتيش بحثا عن أنفاق تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.

قام فريق تقصي الحقائق في لبنان، بالتحقيق في الأمر، وخلص إلى أن الصورة المتداولة مصدرها منشور على "فيسبوك" (محظور في روسيا لأنشطته المتطرفة) ضمن مجموعة تُدعى "آلهة الأنوناكي السومرية".

وقد نُشرت بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت مع تعليق باللغة التركية يشير إلى "استمرار التحضيرات للأنوناكي"، مؤكدا بذلك عدم صحة التقرير.
ويستخدم مصطلح "الأنوناكي" تاريخيا للإشارة إلى مجموعة من الآلهة التي تظهر في الأساطير التقليدية للسومريين والأكاديين والآشوريين والبابليين.
