https://sarabic.ae/20260228/الذهب-يسجل-أرقاما-قياسية-وتخوفات-من-ارتفاع-كبير-لأسعار-النفط-حال-استمرار-الحرب-1110871375.html

الذهب يسجل أرقاما قياسية.. وتخوفات من ارتفاع كبير لأسعار النفط حال استمرار الحرب

الذهب يسجل أرقاما قياسية.. وتخوفات من ارتفاع كبير لأسعار النفط حال استمرار الحرب

سبوتنيك عربي

توقع خبراء ارتفاع أسعار الذهب والنفط إلى مستويات قياسية بعد اندلاع الحرب بين واشنطن وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. 28.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-28T17:04+0000

2026-02-28T17:04+0000

2026-02-28T17:04+0000

حصري

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/02/1109914461_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_93cde2770b54562565cba851ee4e13e2.jpg

ومن المرتقب أن ينظر تحالف "أوبك+" في خيار زيادة أكبر لإمدادات النفط، عندما يجتمع الأعضاء الرئيسيون في التكتل يوم الأحد، في ظل الحرب التي اندلعت اليوم بين إسرائيل وواشنطن وإيران من الجهة الأخرى، "وفق تقارير صحفية".وفي الربع الأخير من العام الماضي، أضاف التحالف زيادات شهرية بواقع 137 ألف برميل يوميًا، وكان يدرس زيادة متواضعة في الإنتاج اعتبارًا من أبريل المقبل. وفي وقت سابق ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 73 دولارًا للبرميل أمس الجمعة.وارتفع سعر المعدن النفيس الذهب قبل الإغلاق أمس فوق 5200 دولارًا للأونصة، ليتجه اليوم نحو تحقيق مكاسب أسبوعية غير مسبوقة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك" أن الذهب قد يصل إلى نحو 5500 دولارًا للأونصة الواحدة، وهي معدلات عالية لكن الذهب هو الآمن بشكل أكبر في الوقت الراهن.ولفت إلى أن التكهن بأسعار النفط غير ممكن، خاصة وأن الحرب تقع في منطقة الخليج، التي تضم الإنتاج والتصدير والمنتجات البترولية والغاز، وأن ذلك سيؤثر بشكل كبير على الأسواق الآسيوية، وفق تطورات المشهد.قال الخبير الاقتصادي المغربي، أوهادي سعيد، إن الهجمات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية التي انطلقت فجر اليوم على إيران كانت منتظرة، بحكم الحشود والآليات المتطورة التي كانت تجهزها الولايات المتحدة منذ مدة، مما أوحى بأنه لا مناص من هذا الهجوم.وأوضح أن الأسواق المالية العالمية ستتأثر بدورها، لا سيما سعر الدولار الذي سيتعرض لضغوط كبيرة، حيث يلجأ المستثمرون إلى شراء الذهب على حساب الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، وذلك بسبب حالة "اللايقين" التي تسيطر على الأسواق إثر الرد الإيراني السريع بالصواريخ الباليستية على إسرائيل ودول خليجية كقطر والإمارات والكويت والبحرين، فضلًا عن أنباء بشأن استهداف العاصمة الأردنية عمان، مؤكدًا أن أسعار الذهب ستعاود الارتفاع الكبير بعد انخفاضها الطفيف مؤخرًا.وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، بهدف حماية شعب أمريكا، على حد تعبيره.

https://sarabic.ae/20260228/تصويت-برأيك-كيف-يمكن-أن-تنتهي-الحرب-التي-شنتها-أمريكا-وإسرائيل-ضد-إيران؟-1110869771.html

https://sarabic.ae/20260228/الجيش-الإسرائيلي-سلاح-الجو-يشن-في-هذه-الأثناء-موجة-غارات-واسعة-تستهدف-منصات-صاروخية-في-إيران-1110867869.html

https://sarabic.ae/20260228/غوتيريش-استخدام-أمريكا-وإسرائيل-للقوة-ضد-إيران-ورد-طهران-اللاحق-يقوض-السلام-والأمن-الدوليين-1110866922.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

حصري, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك