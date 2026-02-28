https://sarabic.ae/20260228/تصويت-برأيك-كيف-يمكن-أن-تنتهي-الحرب-التي-شنتها-أمريكا-وإسرائيل-ضد-إيران؟-1110869771.html
تصويت... برأيك كيف يمكن أن تنتهي الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران؟
تصويت... برأيك كيف يمكن أن تنتهي الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران؟
بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، فيما ردت طهران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ومواقع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_0:63:1000:626_1920x0_80_0_0_e5ed149380b32a187a24d6bac6e781b4.jpg
ووجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم مشاركة أمريكية إسرائيلية بهد تنسيق دام لعدة أشهر.من جانبها، ردت إيران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ومواقع أمريكية في الخليج العربي، في مؤشر على تصعيد عسكري سريع جدا.برأيك، كيف ستنتهي الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران؟
بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، فيما ردت طهران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ومواقع أمريكية في الخليج العربي، في مؤشر على اتساع رقعة المواجهة.
ووجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم مشاركة أمريكية إسرائيلية بهد تنسيق دام لعدة أشهر.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران، وقال: "شنت دولة إسرائيل ضربة استباقية ضد إيران لإزالة أي تهديدات تواجهها".
من جانبها، ردت إيران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ومواقع أمريكية في الخليج العربي
، في مؤشر على تصعيد عسكري سريع جدا.
برأيك، كيف ستنتهي الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران؟