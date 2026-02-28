عربي
الحرس الثوري الإيراني: إطلاق نحو 1200 صاروخ من الأراضي الإيرانية ردا على الهجوم الإسرائيلي - عاجل
تصويت... برأيك كيف يمكن أن تنتهي الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران؟
تصويت... برأيك كيف يمكن أن تنتهي الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران؟
تصويت... برأيك كيف يمكن أن تنتهي الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران؟

16:19 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 16:56 GMT 28.02.2026)
© AP Photoالدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
© AP Photo
بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، فيما ردت طهران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ومواقع أمريكية في الخليج العربي، في مؤشر على اتساع رقعة المواجهة.
ووجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم مشاركة أمريكية إسرائيلية بهد تنسيق دام لعدة أشهر.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران، وقال: "شنت دولة إسرائيل ضربة استباقية ضد إيران لإزالة أي تهديدات تواجهها".

من جانبها، ردت إيران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ومواقع أمريكية في الخليج العربي، في مؤشر على تصعيد عسكري سريع جدا.
برأيك، كيف ستنتهي الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران؟
