تصويت... برأيك كيف يمكن أن تنتهي الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران؟

بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، فيما ردت طهران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ومواقع... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-28T16:19+0000

2026-02-28T16:19+0000

2026-02-28T16:56+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_0:63:1000:626_1920x0_80_0_0_e5ed149380b32a187a24d6bac6e781b4.jpg

ووجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم مشاركة أمريكية إسرائيلية بهد تنسيق دام لعدة أشهر.من جانبها، ردت إيران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ومواقع أمريكية في الخليج العربي، في مؤشر على تصعيد عسكري سريع جدا.برأيك، كيف ستنتهي الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران؟تصويت... برأيك ما السيناريو الأقرب لتطور الأحداث بين أمريكا وإيران؟تصويت... هل تستطيع أرض الصومال انتزاع اعتراف دولي باسترضاء أمريكا وإسرائيل؟

