تصويت... برأيك ما السيناريو الأقرب لتطور الأحداث بين أمريكا وإيران؟
تصويت... برأيك ما السيناريو الأقرب لتطور الأحداث بين أمريكا وإيران؟
تشهد المنطقة تصاعدًا في حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وسط تحركات عسكرية لافتة خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد أن ذكرت وسائل إعلام، نقلًا عن... 24.02.2026
الحشد العسكري الأمريكي يفتح باب التكهنات بشأن طبيعة المرحلة المقبلة، بين من يرى أن المؤشرات قد تقود إلى مواجهة واسعة إذا خرجت الأمور عن السيطرة، خاصة في ظل حساسية المشهد الإقليمي وتشابك الملفات الأمنية، وبين من يرجح سيناريو الضربات المحدودة أو "الخاطفة" التي تستهدف مواقع بعينها دون الانزلاق إلى حرب شاملة، بما يحفظ توازن الردع ويجنب الطرفين كلفة مواجهة مفتوحة.وفي المقابل، لا يستبعد آخرون أن يكون التصعيد العسكري ورقة ضغط تمهد للعودة إلى طاولة المفاوضات، حيث يعتبر بعض المراقبين أن التصعيد العسكري قد يكون أداة ضغط سياسية أكثر منه تمهيدًا لحرب، فتعزيز الوجود العسكري قد يُستخدم لتحسين شروط التفاوض أو دفع الطرف الآخر إلى تقديم تنازلات في ملفات عالقة، سواء كانت أمنية أو نووية أو مرتبطة بنفوذ إقليمي.برأيك ما السيناريو الأقرب لتطور الأحداث بين أمريكا وإيران؟إعلام: أمريكا تركز 150 طائرة وثلث الأسطول حول إيرانالجيش الإيراني: ردنا قد يفضي إلى حرب إقليمية تتجاوز حدود المنطقة
تشهد المنطقة تصاعدًا في حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وسط تحركات عسكرية لافتة خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد أن ذكرت وسائل إعلام، نقلًا عن بيانات تتبّع الرحلات الجوية وصور الأقمار الصناعية، أن واشنطن ركزت نحو 150 طائرة عسكرية وقرابة ثلث أسطولها البحري في محيط إيران، في خطوة تُقرأ على أنها استعراض قوة ورسالة ردع واضحة.
الحشد العسكري الأمريكي يفتح باب التكهنات بشأن طبيعة المرحلة المقبلة، بين من يرى أن المؤشرات قد تقود إلى مواجهة واسعة إذا خرجت الأمور عن السيطرة، خاصة في ظل حساسية المشهد الإقليمي وتشابك الملفات الأمنية، وبين من يرجح سيناريو الضربات المحدودة أو "الخاطفة" التي تستهدف مواقع بعينها دون الانزلاق إلى حرب شاملة، بما يحفظ توازن الردع ويجنب الطرفين كلفة مواجهة مفتوحة.
وفي المقابل، لا يستبعد آخرون أن يكون التصعيد العسكري ورقة ضغط تمهد للعودة إلى طاولة المفاوضات، حيث يعتبر بعض المراقبين أن التصعيد العسكري قد يكون أداة ضغط سياسية أكثر منه تمهيدًا لحرب، فتعزيز الوجود العسكري قد يُستخدم لتحسين شروط التفاوض أو دفع الطرف الآخر إلى تقديم تنازلات في ملفات عالقة، سواء كانت أمنية أو نووية أو مرتبطة بنفوذ إقليمي.
برأيك ما السيناريو الأقرب لتطور الأحداث بين أمريكا وإيران؟