إعلام: أمريكا تركز 150 طائرة وثلث الأسطول حول إيران

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 20 فبراير/شباط، أنه يدرس إمكانية توجيه ضربات محدودة إلى إيران.وفي الوقت نفسه، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل باغاي، يوم الاثنين، على أن إيران ستعتبر حتى الضربة المحدودة من جهة أمريكا عملا عدوانيا.وكتبت وسائل الإعلام أن أكبر حاملة طائرات في العالم، "يو إس إس جيرالد آر فورد"، التي لوحظت بالقرب من ساحل جزيرة كريت، تحمل على متنها عشرات الطائرات، وهذه حاملة الطائرات الثانية التي تم إرسالها إلى الشرق الأوسط، ووصولها يعني أن ثلث السفن الأمريكية الفاعلة موجودة في المنطقة الآن.وأوضح المحللون أن نشر القوات يتجاوز الحشد العسكري الذي شوهد قبل الضربات الأمريكية على البرنامج النووي الإيراني في يونيو/حزيران 2025.

