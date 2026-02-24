الحكومة الإيرانية: نفضل الدبلوماسية على الحرب لكننا مستعدون للخيارين‌‏

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة ريزدفيانكا في زابوروجيه - الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260224/الحكومة-الإيرانية-نفضل-الدبلوماسية-على-الحرب-لكننا-مستعدون-للخيارين-1110683420.html
الحكومة الإيرانية: نفضل الدبلوماسية على الحرب لكننا مستعدون للخيارين‌‏
الحكومة الإيرانية: نفضل الدبلوماسية على الحرب لكننا مستعدون للخيارين‌‏
سبوتنيك عربي
أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن "مراجعة ملابسات حوادث يناير الماضي باتت ضمن أولويات عمل الحكومة"، مشددةً على أنها تتحمّل مسؤولياتها كاملة وتلتزم... 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T09:21+0000
2026-02-24T09:21+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110599516_6:0:1562:875_1920x0_80_0_0_4f59fab25634839cb6bf2223abc56f3f.jpg
وخلال مؤتمر صحفي في طهران، أوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن المرحلة الراهنة تتطلّب الاحتكام إلى العقلانية وتعزيز الثقة المجتمعية، إلى جانب الاعتراف بالأخطاء وأوجه القصور والتقصير، مؤكدةً أن الأزمة الراهنة سيتم تجاوزها.وأضافت أن "جهود الحكومة ومؤسسات الدولة تتركز على إبعاد شبح الحرب عن البلاد، والتصدي لما وصفته بالمخططات التي ترفع شعار تنمية إيران ظاهريًا، بينما تسعى في حقيقتها إلى إضعافها وتقسيمها".وأشارت إلى أن "العمل جارٍ لتهيئة الأجواء ودفعها نحو مزيد من التهدئة والاستقرار"، مؤكدةً أن بلادها ستستخدم كل وسائل الردع لمنع أي سوء تقدير.كما شددت على أن المناورات العسكرية تعكس مستوى الاستعداد الدفاعي ويقظة البلاد، وأن جميع أدوات الردع ستُستخدم لمنع أي خطأ في الحسابات، مجددةً التأكيد أن طهران تضع الدبلوماسية في صدارة خياراتها، مع الاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات.وذكرت تقارير أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".وقالت التقارير: "سيعتمد قرار دونالد ترامب، بإصدار أوامر بشن غارات جوية على إيران، جزئيًا، على تقييم المبعوثين الخاصين لترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما إذا كانت طهران تتمسك باتفاق للتخلي عن قدراتها النووية".وأضافت: "لم يتخذ الرئيس قرارًا نهائيًا بشأن أي ضربات، حيث تستعد الإدارة لتلقي أحدث مقترح من إيران هذا الأسبوع، قبل ما وصفه المسؤولون بأنه جولة مفاوضات أخيرة مقررة يوم الخميس في جنيف".وأشارت صحيفة "غارديان" إلى أن "هذه المفاوضات سيقودها ويتكوف وكوشنر، وسيؤثر تقييمهما لاحتمالية التوصل إلى اتفاق على حسابات ترامب. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فقد أبلغ ترامب مستشاريه أنه يدرس شنّ ضربات محدودة للضغط على إيران، وإذا لم ينجح ذلك، فسيلجأ إلى هجوم أوسع نطاقًا لإجبار النظام على التغيير".وأفادت مصادر مطّلعة لوسائل إعلام أمريكية، بأن ترامب تلقى إحاطات عدة حول الخيارات العسكرية، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي، في غرفة العمليات في البيت الأبيض. كما استطلع آراء مجموعة واسعة من المسؤولين في الجناح الغربي من البيت الأبيض، خلال الأسابيع الأخيرة، حول ما ينبغي فعله تجاه إيران.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن ويتكوف وكوشنر سيسافران إلى جنيف، هذا الأسبوع، لعقد جولة جديدة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في 17 فبراير/ شباط الجاري، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ووصف عراقجي المفاوضات بأنها "بنّاءة وجادة"، وقال إن الطرفين "وضعا مبادئ أساسية يبنى عليها عملهما في إطار الاتفاق".موسكو: روسيا تدعو واشنطن إلى التخلي عن خطط ضرب المنشآت النووية الإيرانيةترامب يوجه تحذيرا جديدا لإيران: إذا لم نتوصل إلى اتفاق فسيكون يوما سيئا للغاية
https://sarabic.ae/20260224/كتائب-حزب-الله-العراقية-تحذر-من-التهديدات-الأمريكية-ضد-إيران---1110678048.html
https://sarabic.ae/20260223/مع-تصاعد-التوتر-ما-الكلفة-الاقتصادية-اليومية-للحشد-العسكري-الأمريكي-ضد-إيران-1110669972.html
https://sarabic.ae/20260223/كالاس-تحذر-حرب-إيران-لن-تدور-في-رقعة-ترابية-محدودة-1110667616.html
https://sarabic.ae/20260223/لابيد-يدعو-لضربة-قاسية-على-إيران-رغم-معارضة-واشنطن-1110666456.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110599516_201:0:1368:875_1920x0_80_0_0_65308c043802241f14f43332c2fb52a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, دونالد ترامب
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, دونالد ترامب

الحكومة الإيرانية: نفضل الدبلوماسية على الحرب لكننا مستعدون للخيارين‌‏

09:21 GMT 24.02.2026
© REUTERS IRGC via Wana News Agencyإطلاق صاروخ خلال مناورة في جنوب إيران، في هذه الصورة التي تم الحصول عليها في 17 فبراير/ شباط 2026
إطلاق صاروخ خلال مناورة في جنوب إيران، في هذه الصورة التي تم الحصول عليها في 17 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
© REUTERS IRGC via Wana News Agency
تابعنا عبر
أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن "مراجعة ملابسات حوادث يناير الماضي باتت ضمن أولويات عمل الحكومة"، مشددةً على أنها تتحمّل مسؤولياتها كاملة وتلتزم بمبدأ الشفافية والمساءلة.
وخلال مؤتمر صحفي في طهران، أوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن المرحلة الراهنة تتطلّب الاحتكام إلى العقلانية وتعزيز الثقة المجتمعية، إلى جانب الاعتراف بالأخطاء وأوجه القصور والتقصير، مؤكدةً أن الأزمة الراهنة سيتم تجاوزها.
وأضافت أن "جهود الحكومة ومؤسسات الدولة تتركز على إبعاد شبح الحرب عن البلاد، والتصدي لما وصفته بالمخططات التي ترفع شعار تنمية إيران ظاهريًا، بينما تسعى في حقيقتها إلى إضعافها وتقسيمها".
يتصاعد الدخان من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لضربة إسرائيلية يوم السبت، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
"كتائب حزب الله" العراقية تحذر من التهديدات الأمريكية ضد إيران
06:32 GMT
وأشارت إلى أن "العمل جارٍ لتهيئة الأجواء ودفعها نحو مزيد من التهدئة والاستقرار"، مؤكدةً أن بلادها ستستخدم كل وسائل الردع لمنع أي سوء تقدير.

وأكدت المتحدثة أن إيران تفضّل الدبلوماسية على الحرب، لكنها مستعدة لكلا الخيارين، موضحةً أن طهران تمضي وفق برامجها الأساسية في مسار دبلوماسية نشطة، بالتوازي مع الحفاظ على جاهزية ردع حاسمة للقوات المسلحة.

كما شددت على أن المناورات العسكرية تعكس مستوى الاستعداد الدفاعي ويقظة البلاد، وأن جميع أدوات الردع ستُستخدم لمنع أي خطأ في الحسابات، مجددةً التأكيد أن طهران تضع الدبلوماسية في صدارة خياراتها، مع الاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات.
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس رونالد ريغان والتشكيلات البحرية المرافقة لها - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
مع تصاعد التوتر... ما الكلفة الاقتصادية اليومية للحشد العسكري الأمريكي ضد إيران؟
أمس, 19:35 GMT
وذكرت تقارير أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".
وقالت التقارير: "سيعتمد قرار دونالد ترامب، بإصدار أوامر بشن غارات جوية على إيران، جزئيًا، على تقييم المبعوثين الخاصين لترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما إذا كانت طهران تتمسك باتفاق للتخلي عن قدراتها النووية".
وأضافت: "لم يتخذ الرئيس قرارًا نهائيًا بشأن أي ضربات، حيث تستعد الإدارة لتلقي أحدث مقترح من إيران هذا الأسبوع، قبل ما وصفه المسؤولون بأنه جولة مفاوضات أخيرة مقررة يوم الخميس في جنيف".
الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
كالاس تحذر: حرب إيران لن تدور في رقعة ترابية محدودة
أمس, 18:10 GMT
وأشارت صحيفة "غارديان" إلى أن "هذه المفاوضات سيقودها ويتكوف وكوشنر، وسيؤثر تقييمهما لاحتمالية التوصل إلى اتفاق على حسابات ترامب. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فقد أبلغ ترامب مستشاريه أنه يدرس شنّ ضربات محدودة للضغط على إيران، وإذا لم ينجح ذلك، فسيلجأ إلى هجوم أوسع نطاقًا لإجبار النظام على التغيير".
وأفادت مصادر مطّلعة لوسائل إعلام أمريكية، بأن ترامب تلقى إحاطات عدة حول الخيارات العسكرية، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي، في غرفة العمليات في البيت الأبيض. كما استطلع آراء مجموعة واسعة من المسؤولين في الجناح الغربي من البيت الأبيض، خلال الأسابيع الأخيرة، حول ما ينبغي فعله تجاه إيران.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن ويتكوف وكوشنر سيسافران إلى جنيف، هذا الأسبوع، لعقد جولة جديدة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
لابيد يدعو لضربة قاسية على إيران رغم معارضة واشنطن
أمس, 17:14 GMT
وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في 17 فبراير/ شباط الجاري، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.
وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ووصف عراقجي المفاوضات بأنها "بنّاءة وجادة"، وقال إن الطرفين "وضعا مبادئ أساسية يبنى عليها عملهما في إطار الاتفاق".
موسكو: روسيا تدعو واشنطن إلى التخلي عن خطط ضرب المنشآت النووية الإيرانية
ترامب يوجه تحذيرا جديدا لإيران: إذا لم نتوصل إلى اتفاق فسيكون يوما سيئا للغاية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала