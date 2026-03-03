عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عدد من العناصر القيادية في "حزب الله" قرب بيروت
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عدد من العناصر القيادية في "حزب الله" قرب بيروت
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه قام "باستهداف عدد من العناصر القيادية في "حزب الله"، قرب بيروت". 03.03.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عدد من العناصر القيادية في "حزب الله" قرب بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه قام "باستهداف عدد من العناصر القيادية في "حزب الله"، قرب بيروت".
وقال البيان: "جيش الدفاع هاجم قبل قليل عددًا من العناصر القيادية في حزب الله الإرهابي في منطقة بيروت".
وأعلن "حزب الله"، في وقت سابق، استهداف قاعدة "ميرون" للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمالي إسرائيل بسرب من المسيّرات الانقضاضية، وقاعدة "نفح" في الجولان السوري المحتل.
وقال الحزب، في بيان، إن "العملية جاءت ردًا على العدوان الإسرائيلي، الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت"، مؤكدًا أن "الهجوم أسفر عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة ومبنى قيادي داخلها".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الاثنين، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل. وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.
‌‏الرئيس اللبناني: قرار حظر الأنشطة العسكرية لـ"حزب الله" نهائي وتم توكيل الجيش بتنفيذه
"حزب الله" يعلن استهداف قاعدتي "ميرون" و"نفح" الإسرائيليتين
