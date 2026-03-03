https://sarabic.ae/20260303/حزب-الله-يعلن-استهداف-قاعدة-ميرون-الإسرائيلية-وقاعدة-نفح-في-الجولان-السوري-المحتل-1110971233.html
"حزب الله" يعلن استهداف قاعدتي "ميرون" و"نفح" الإسرائيليتين
"حزب الله" يعلن استهداف قاعدتي "ميرون" و"نفح" الإسرائيليتين
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة "ميرون" شمالي إسرائيل للمراقبة وإدارة العمليات الجوية بسرب من المسيّرات الانقضاضية، وقاعدة "نفح" في... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T06:26+0000
2026-03-03T06:26+0000
2026-03-03T06:29+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
أخبار إيران
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/0c/1048947159_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_954a0f41d0af0bef850f9f44dcf9d7b9.jpg
وقال الحزب، في بيان، إن "العملية جاءت ردًا على العدوان الإسرائيلي، الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت"، مؤكدًا أن "الهجوم أسفر عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة ومبنى قيادي داخلها".وأضاف البيان أن "الاستهداف تم بدقة"، مشيرًا إلى أن القاعدة المستهدفة تُستخدم لأغراض المراقبة وإدارة العمليات الجوية.كما أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه نفذ رشقة صاروخية كبيرة استهدفت قاعدة "نفح"، مقر قيادة فرقة "هبشان 210"، في الجولان السوري المحتل، وذلك "ردًا على العدوان الإسرائيلي، الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية".وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوبي حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش لن ينهي المعركة في لبنان قبل إزالة التهديد على الحدودوزير الخارجية اللبناني: لا يمكننا إنقاذ "حزب الله" لكن يمكن إنقاذ لبنان
https://sarabic.ae/20260302/وزير-الخارجية-اللبناني-لا-يمكننا-إنقاذ-حزب-الله-لكن-يمكن-إنقاذ-لبنان-1110950638.html
https://sarabic.ae/20260302/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-الجيش-لن-ينهي-المعركة-في-لبنان-قبل-إزالة-التهديد-على-الحدود-1110950940.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/0c/1048947159_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c01b91845c284554c871f41584fe6e9d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم
"حزب الله" يعلن استهداف قاعدتي "ميرون" و"نفح" الإسرائيليتين
06:26 GMT 03.03.2026 (تم التحديث: 06:29 GMT 03.03.2026)
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة "ميرون" شمالي إسرائيل للمراقبة وإدارة العمليات الجوية بسرب من المسيّرات الانقضاضية، وقاعدة "نفح" في الجولان السوري المحتل.
وقال الحزب، في بيان، إن "العملية جاءت ردًا على العدوان الإسرائيلي، الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت"، مؤكدًا أن "الهجوم أسفر عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة ومبنى قيادي داخلها".
وأضاف البيان أن "الاستهداف تم بدقة"، مشيرًا إلى أن القاعدة المستهدفة تُستخدم لأغراض المراقبة وإدارة العمليات الجوية.
كما أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه نفذ رشقة صاروخية كبيرة استهدفت قاعدة "نفح"، مقر قيادة فرقة "هبشان 210"، في الجولان السوري المحتل، وذلك "ردًا على العدوان الإسرائيلي، الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الاثنين، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني بالعاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل. وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي
إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوبي حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.
ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.
وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.