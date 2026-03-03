https://sarabic.ae/20260303/حزب-الله-يعلن-استهداف-قاعدة-ميرون-الإسرائيلية-وقاعدة-نفح-في-الجولان-السوري-المحتل-1110971233.html

"حزب الله" يعلن استهداف قاعدتي "ميرون" و"نفح" الإسرائيليتين

"حزب الله" يعلن استهداف قاعدتي "ميرون" و"نفح" الإسرائيليتين

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة "ميرون" شمالي إسرائيل للمراقبة وإدارة العمليات الجوية بسرب من المسيّرات الانقضاضية، وقاعدة "نفح" في... 03.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-03T06:26+0000

2026-03-03T06:26+0000

2026-03-03T06:29+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

إيران

أخبار إيران

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/0c/1048947159_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_954a0f41d0af0bef850f9f44dcf9d7b9.jpg

وقال الحزب، في بيان، إن "العملية جاءت ردًا على العدوان الإسرائيلي، الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت"، مؤكدًا أن "الهجوم أسفر عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة ومبنى قيادي داخلها".وأضاف البيان أن "الاستهداف تم بدقة"، مشيرًا إلى أن القاعدة المستهدفة تُستخدم لأغراض المراقبة وإدارة العمليات الجوية.كما أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه نفذ رشقة صاروخية كبيرة استهدفت قاعدة "نفح"، مقر قيادة فرقة "هبشان 210"، في الجولان السوري المحتل، وذلك "ردًا على العدوان الإسرائيلي، الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية".وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوبي حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش لن ينهي المعركة في لبنان قبل إزالة التهديد على الحدودوزير الخارجية اللبناني: لا يمكننا إنقاذ "حزب الله" لكن يمكن إنقاذ لبنان

https://sarabic.ae/20260302/وزير-الخارجية-اللبناني-لا-يمكننا-إنقاذ-حزب-الله-لكن-يمكن-إنقاذ-لبنان-1110950638.html

https://sarabic.ae/20260302/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-الجيش-لن-ينهي-المعركة-في-لبنان-قبل-إزالة-التهديد-على-الحدود-1110950940.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم